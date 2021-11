Зачем бизнесу развивать DevRel: как новая профессия помогает справиться с дефицитом IT-кадров

Ещё пять лет назад о профессии Developer relations в России мало кто знал – а сегодня российские деврелы оформляются в сообщество и собирают конференции, чтобы рассказывать о специфике найма в IT-компаниях и делиться опытом создания сильной команды разработчиков в бизнесе. О востребованности новой профессии в IT-индустрии рассказал Никита Обухов, сооснователь HR-сервиса в IT Geecko, организатора конференции для деврелов и tech-эйчаров GeekRel 2021 .

Содержание

Почему стоит развивать Developer Relations

DevRel в условиях дефицита IT-специалистов — это не столько должность отдельного менеджера, сколько системный подход бизнеса в общении с аудиторией разработчиков.

Программисты — самый требовательный соискатель: чаще не он охотится за работой, а компании — за специалистом. При этом топ-менеджменту сложно понять потребности разработчиков, и увеличение зарплаты не помогает привлечь новых работников или удержать текущих.

Согласно внутреннему исследованию Geecko, проведённому на выборке из 20 тысяч российских IT-специалистов, для разработчиков в приоритете использование современных технологий в компании (55%), сильная техническая команда (51%) и приятный коллектив (50%), при этом высокое вознаграждение (27%) и ДМС (8%) имеют второстепенное значение.

Разработчик скорее выберет интересные задачи и сплоченную команду профессионалов, а не оффер с самой высокой зарплатой. DevRel нужен как раз для создания имиджа компании, в которой разработчику захочется работать — только так можно решить проблему дефицита кадров в IT.

Сама профессия пришла к нам с Запада. Автор книги The Business Value of Developer Relations Мэри Тенгвал считает первопроходцем деврела Apple, в которой ещё в 80-е годы появились евангелисты продуктов компании, например, Майк Бойч, член первой команды разработчиков Macintosh.

За 30 лет культура DevRel на Западе оформилась в сплоченное коммьюнити — в России же это молодая профессия, к примеру, первые DevRel-конференции появились только три года назад.

Чем занимаются DevRel-специалисты

В обязанности DevRel-специалиста или DevRel-отдела входит целый набор стратегических задач.

Во-первых, сама компания должна осознать, в чём её ценность для аудитории разработчиков, и функция DevRel — помочь ей в этом. Компания может не знать, что продукт, который она делает, это интересная задача для разработчиков; или наоборот — переоценивать свою инновационность. Опытный DevRel подскажет, как использовать сильные стороны технической части продукта и оправдать ожидания разработчиков от работы в компании.

Во-вторых, DevRel должен уметь донести ценностное предложение работодателя (EVP) до аудитории разработчиков — и привычные инструменты вроде обзвона по базам резюме в случае с IT-специалистами не помогут. DevRel обязан хорошо знать российское IT-сообщество и уметь охватить каждого, кто потенциально интересен компании как сотрудник.

В-третьих, в задачи DevRel-специалистов входит формирование бренда компании как крутого работодателя в IT. Для этих целей подходят:

контент, интересный разработчикам: ведение блога компании на Habr или создание сообществ в соцсетях специально для разработчиков — например, у Facebook есть аккаунты Facebook for Developers;

митапы компании и выступления на IT-конференциях: важно делиться IT-кейсами, которыми гордится компания, чтобы другим разработчикам захотелось работать над задачами бренда;

соревнования для разработчиков с призовым фондом: например, на хакатоне компания может получить решение прикладной IT-задачи и заодно — собрать потенциальных кандидатов для дальнейшего рекрутинга;

развлекательные форматы: весёлый квиз на IT-тематику поможет разработчикам хорошо провести время на конференции и попутно узнать о том, какой продукт и какой командой делает компания.

При этом KPI деврел-менеджеров — вопрос дискуссионный. Активности в рамках направления дают результат только при системном подходе и в долгосрочной перспективе: разработчик может посетить митап компании, а прийти работать в неё только через год. При этом сформированный бренд работодателя сыграет ключевую роль при выборе места работы.

Каким компаниям нужен DevRel

Часто бизнес приходит к необходимости DevRel-активностей сам — в момент, когда нехватка IT-специалистов становится препятствием развитию компании. При этом можно выделить три категории компаний, которым точно нужен DevRel:

Компании с продуктом, покупателями которого выступают сами разработчики — например, инструменты для программирования. Продажи разработчикам требуют подкованности в технической части и умения говорить на одном языке с аудиторией;

Бизнесы с IT-продуктом, переживающие взрывной рост. Потребность в разработчиках увеличивается кратно, и разместить 50 новых вакансий становится заведомо проигрышной стратегией — потребность в разработчиках требует более тонких инструментов HR-маркетинга с фокусом на IT;

Крупные компании, которые для поддержания технической части продукта нанимают >100 специалистов в год. Чтобы генерировать спрос на вакансии и нанимать лучших, важно сделать бренд работодателя известным IT-сообществу. При этом созданной репутации важно соответствовать: в противном случае проблемой бизнеса станет отток IT-специалистов.

Как построить карьеру DevRel-специалиста

DevRel — новая профессия, и ни в западных, ни в отечественных вузах нет программ, обучающих деврелу. Обычно в DevRel переходят из HR-маркетинга или рекрутинга — часто внутри самой компании, если она делает ставку на развитие IT-продуктов. Реже деврелами становятся сами разработчики, которые горят продуктом и склонны развивать свои коммуникативные навыки.

В крупных западных компаниях внутри DevRel существует разделение: созданием сообщества и выстраиванием системных коммуникаций занимаются одни специалисты, продвижением технологического бренда компании — другие, созданием контента — третьи.

В России DevRel пока должен уметь всё и сразу. Но есть общие компетенции, отличающие хороших DevRel-специалистов:

системный подход, который должен объединять все активности компании в DevRel и целостно доносить HR-имидж бренда;

подкованность в технической части: для технических евангелистов на уровне разработчиков продукта, для остальных как минимум знание о применяемых в компании языках программирования и технологических процессах;

высокие коммуникативные навыки и эмоциональных интеллект: придётся выступать посредником между брендом и внешним сообществом IT, быть адвокатом нанятых разработчиков и защищать их ценности перед топ-менеджментом компании;

менеджерские и организаторские способности;

долгосрочное видение: действия DevRel-a имеют отложенный эффект и поэтому важно иметь стратегию и двигаться к целям с горизонтом больше года;

увлеченность своим делом: разработчики горят своей работой, и невозможно успешно выстраивать взаимодействие с ними без огня в глазах, важно любить гик-сообщество и хотеть работать на его благо.

В DevRel придётся столкнуться с высокими требованиями и многозадачностью, но работа окупает себя. Сейчас это высокооплачиваемая профессия: для специалиста с опытом работы в DevRel или смежных направлениях от трёх лет заработная плата составит ~200 тысяч рублей в месяц. У руководителей DevRel-отделов в крупных компаниях зарплата ещё выше.

Как и в случае с IT-специалистами, в DevRel большую роль играет самообразование и инициативность. Тем, кто хочет работать в DevRel, можно посоветовать:

выходить за рамки поставленных задач, если вы работаете в HR: обосновать руководству необходимость DevRel и развиваться в этом;

прокачивать недостающие навыки: если вы технический специалист, то коммуникативные, если вы работаете в рекрутинге — разбираться в программировании;

изучать маркетинг: знания в этой области релевантны и востребованы практически всеми DevRel-ами;

посещать нетворкинг-мероприятия по теме DevRel и найма в IT, вступить в соответствующие сообщества и заводить полезные знакомства.

Фото на обложке: Shutterstock / mojo cp