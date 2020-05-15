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От моечных машин — к диспенсерам для антисептиков: как перестроить производство в условиях пандемии

Колонки
Ольга Изранова
Ольга Изранова

генеральный директор компании «Моторные технологии»

Ольга Лисина

Ольга Изранова, генеральный директор компании «Моторные технологии», рассказывает, как в условиях пандемии удалось сохранить производство и запустить линейку продукции, отвечающей новым запросам и потребностям.

От моечных машин — к диспенсерам для антисептиков: как перестроить производство в условиях пандемии

Я девять лет занимаюсь производством моечных машин для деталей и агрегатов. До начала пандемии коронавируса мы выпускали 4–5 моечных аппаратов в день. Наш оборот за прошлый год составил полмиллиарда рублей. До карантина ежемесячная выручка составляла 40 млн, теперь — 11 млн рублей, этих денег вплотную хватает на зарплату 100 сотрудников и оплату налогов.

В апреле отгрузка товаров упала вдвое. Компания ушла на карантин. Мы перестали работать и принимать заказы. Неделю просидели дома. Мы не попали в список пострадавших отраслей, поэтому помощи ждать было неоткуда.  

Мозговой штурм 

Я стала вести жесткий контроль расходов. Когда я поняла, что нужно что-то делать, чтобы история моего бизнеса не закончилась с окончанием пандемии, я собрала команду и мы начали «инвентаризировать» все имеющиеся у нас ресурсы. К ним относится результативный отдел продаж, собственный конструкторский отдел, оборудование и специалисты для металлообработки.

В день мозгового штурма ребята проговаривали все возможное оборудование и продукцию, которую мы могли спроектировать и продать.

Рассматривали все сферы, даже те, о которых раньше даже не задумывались. Думали и о В2В, и о В2С. Прошлись по всем отраслям. Получился внушительный список. И в процессе возникла идея с диспенсером.

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Так или иначе мы все видели, как организовано использование антисептиков в общественных местах и магазинах — до диспенсера нужно дотронуться рукой и уже потом выдавить спрей.

На штурме пришла идея выпускать автономный диспенсер для антисептиков, который не нужно было бы трогать руками, а нужно запускать нажатием ноги.  


От идеи до реализации

В пятницу вечером родилась эта идея. В понедельник вечером мне предложили несколько вариантов конструктива. Мы поехали на производство, все необходимое оборудование и материалы у нас были. Выпустили тестовые образцы диспенсеров — металлические стойки с педалью и коробкой для дезинфицирующего средства. Привезли их в городской муниципалитет, на вокзалы и стали ждать обратной связи. 

После тестирования исправили ряд ошибок. Но вообще диспенсер оказался как раз кстати: в него удобно заливать сразу много дезинфицирующего средства и не заниматься его обслуживанием.



Мы подготовили линию механических диспенсеров с объемом от 1 до 3 литров. Также сделали автоматический сенсорный диспенсер объемом 20 литров.

В серии сенсорных диспенсеров используются российские датчики движения — я считаю, что сейчас мы как никогда должны поддерживать российского производителя.

Выход на рынок

Когда мы решили выходить в продажи, мы начали с крупных клиентов, которые когда-либо заказывали у нас мойки для деталей и двигателей. Использовали для продвижения все имеющиеся связи. Буквально за неделю получили заказы от «Газпрома» на 100 новых диспенсеров и еще 300 от банка ВТБ. 

За короткий промежуток времени в условиях карантина мы сделали новый продукт, который, видимо, будет востребован в ближайшие годы.

Менеджерам без разницы, что продавать. Они работают сейчас из дома, и, конечно, тоже заинтересованы в том, чтобы у них была работа. Сотрудники, которые задействованы на производстве, едут на работу в отдельных автобусах — компания организовала забор сотрудников прямо из дома. 

Не останавливаться

Еще одна наша новая разработка — дезинфекционные туннели, проходя через которые человек может оказаться в облаке дезинфицирующего вещества и выйти уже без вирусов или бактерий на одежде и теле. За пять секунд дезинфицирующее средство попадает на открытые участки тела и одежду. 

Пропускная способность туннелей — шесть человек в минуту. Их стоимость — от 350 тысяч до 1,5 млн рублей. Туннели могут быть использованы в больницах, школах, вокзалах, кафе.
                       

Как достичь максимума и спасти свой бизнес

  1. Провести мозговой штурм и составить список всевозможных товаров и услуг, которые вы можете произвести с имеющимися ресурсами.
  2. Мобилизовать силы команды, чтобы новый продукт вышел максимально быстро и чтобы работа не останавливалась в сложное время.
  3. Заботиться о сотрудниках. Если вы можете любым способом защитить их на производстве от вирусов, сделайте это.
  4. Просить партнеров и дилеров о помощи. Это может быть любая помощь, включая советы о том, как улучшить продукт или продажи.

Фото на обложке: Shutterstock / MBLifestyle

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