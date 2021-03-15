«Судьба была к нам благосклонна». Как российский EdTech пережил пандемию

Несмотря на множественные истории провалов офлайн-бизнеса, последствия пандемии не так однозначны. Например, такие сферы как EdTech получили широкие возможности для развития. Колоссальный спрос и практически полное отсутствие конкуренции способствовали появлению новых технологий в образовании. О них рассказывают эксперты EdTech-рынка.

Елена Игнатьева, СЕО Smart School Pro

За время пандемии словосочетание «образовательная платформа» стало привлекать внимание педагогов и сотрудников министерств образования. На этой волне многие проявили интерес именно к нашей платформе, хоть она и предназначена прежде всего для сопровождения «живых» процессов.

В прошлом году у нас вышло мобильное приложение. Это позволило существенно снизить финансовый порог входа для детских садов. Теперь не обязательно подключать компьютеры и wi-fi в каждой группе детского сада — воспитателям достаточно смартфона.

Кроме того, существенно изменилась структура нашей платформы. В течение 2020 года мы добавили новые модули «Расписание и индивидуальный календарь» и «Коммуникация». На подходе «Мониторинг».

Мы также совершенствуем контент психофизической диагностики: он становится более детальным и user friendly. Так, мы готовим раздел «Рекомендации» — отдельный продукт, которым смогут пользоваться как сотрудники садов, так и родители, которые хотят подтянуть «слабые места» в развитии детей.

В 2020 году мы начали апробацию в 6 регионах России. Несмотря на пандемию, дистанционную работу и общую усталость, мы вполне удовлетворены результатами. Сейчас она завершается и мы обсуждаем различные варианты коммерческого использования платформы:

напрямую с детскими садами;

с муниципалитетами;

с региональными ведомствами.

Что приятно, теперь уже не мы ходим по детским садам и министерствам, а к нам приходят их представители.

В 2021 году мы удвоим свое региональное присутствие — платформа в том или ином виде появится еще минимум в 6 регионах России. Так, за январь 2021 к нам присоединились детские сады из 2 новых регионов — уже на коммерческих условиях.

Евгений Лебедев, директор по маркетингу в Яндекс.Практикуме

За время пандемии на рынке образования произошло две важные вещи.

Огромное количество людей впервые попробовало учиться онлайн и перестало бояться этого формата.

Онлайн-формат успел «набить шишек». Поэтому сейчас задача участников EdTech-рынка ― сделать продукт нового уровня.

Если говорить о нашей компании, то в середине марта мы зафиксировали рост регистраций на бесплатные вводные курсы на 100-150% — почти 100 тысяч новых пользователей. Пропорционально выросло и количество пользователей платных курсов.

Спада интереса мы не заметили, но были студенты, которые прекратили обучение из-за сложной финансовой ситуации. Другие, наоборот, писали, что были вынуждены закрыть бизнес и начали рассматривать обучение как возможность получить работу в скором времени.

За время пандемии мы запустили курсы разговорного английского «Флоу», две новые профессии: «Интернет-маркетолог» и «Дизайнер интерфейсов», а также «Курс по критическому и креативному мышлению».

В мае Практикум официально стартовал в США под названием Practicum by Yandex — мы вышли на Product Hunt.

Первые выпускники уже трудоустроились в такие компании, как Tesla, Blackswan technologies, Invitae, Accenture. Кроме того, мы открыли свои направления в Израиле и Германии.

Что касается планов на 2021:

мы хотим улучшить нашу платформу — адаптировать задания под уровень студента; интегрировать ее с другими сервисами Яндекса; ввести проактивную поддержку.

Мы хотим делать больше небольших бесплатных курсов, таких, как недавно запущенный курс профориентации.

В 2021 году мы окончательно уйдем от образа сервиса «про ИТ-курсы» и станем «про любые важные в профессиональной жизни навыки».

Владислав Здоренко, основатель Startech.vc



Для многих проектов в сфере образования ситуация изменилась в положительную сторону. У людей появилось больше возможностей и времени для образования. Для нас пандемия тоже в чем-то положительно повлияла на реализацию стартап-программ — они перешли в онлайн, что привлекло участников из регионов и дало возможность подключать экспертов из любой точки мира.

В целом для нас год прошел успешно. Вот некоторые наши достижения.

В 2020 году мы с командой провели 18 программ для стартапов из разных сфер, включая HR-Tech и EdTech Social Tech Challenge — в новых реалиях они оказались особенно ценными.

В прошлом году с нами работали 5 российских вузов: МФТИ, ВШЭ, МУИВ, МГУ и ИРНИТУ.

К программам присоединились 17 корпораций, среди которых Microsoft, EY, МегаФон, Яндекс, Wargaming, Beeline, Mail.ru group, Skillaz, Ipsen, Invitro, ХимРар, Красцветмет и другие.

К концу 2020 количество стартапов в нашей воронке приблизилось к пяти тысячам.

В 2021 году наш фокус будет направлен не только на стартап-программы, но и на последующую работу с выпускниками — в том числе инвестиции. Кроме того скоро мы анонсируем новый для венчурного рынка России формат взаимодействия стартапов с бизнес-ангелами и активными венчуристами.

Влада Каменкова, руководитель бизнес-вертикали Skysmart

В период пандемии новых пользователей в Skysmart (детское направление Skyeng) стало в 2 раза больше. Спрос на уроки по английскому языку вырос в 2,4 раза, а по математике — в 4. Кроме того, клиенты стали быстрее принимать решения о покупке уроков. Если до карантина им требовалось около недели, то в самый разгар — 3 дня. И почти все просили начать занятия на следующий день, а не через неделю, как раньше.

Родители увидели, что школа не дает качественного образования и стали чаще приходить в онлайн-школу с запросами проверить знания ребенка и восполнить пробелы.

1 января 2020 у нас было 2 предмета для детей и подростков — английский язык и математика. К 31 декабря мы охватывали все школьные предметы для учеников с 1 по 11 класс. Этому помог запуск в апреле 2020 интерактивной рабочей тетради с возможностью автоматической проверки домашних заданий по разным предметам. Как итог, сегодня сервисом пользуются более 183 тысяч учителей и 5 млн школьников.

В 2021 году мы планируем укрепить лидирующую позицию на рынке онлайн-образования СНГ и увеличить занимаемую долю за счет запуска новых предметов (русский язык, физика и обществознание).

Для гармоничного роста ребенку также важно приобретать знания и навыки и в других сферах жизни. Поэтому с 2021 года мы будем развивать направление внешкольных предметов. Шахматы — наш первый ход.

Илья Губин, Head of B2B Sales в ProductStar

Как и для большинства онлайн-школ, для нас пандемия стала катализатором роста. За прошлый год мы отметили значительный рост многих аспектов бизнеса: оборот и штат увеличились десятикратно, и количество курсов.

Это привело к тому, что компании пришлось оперативно расширяться. Так родился наш внутренний hr-отдел, помогающий трудоустроить около 80% всех желающих, а у компаний закрыть потребность в кадрах. А также — новое направление по работе с корпоративными клиентами, которым я руковожу.

Если говорить про B2B, то было протестировано несколько гипотез, что лучше подойдет корпоративным клиентам. По результатам мы сделали следующее:

внедрили продуктовый подход у крупных компаний в рамках их цифровой трансформации, сейчас средний чек таких сделок 3,5 млн рублей;

сделали широкий набор курсов для линейных сотрудников и топ-менеджеров с конструктором программ обучения, где можно видоизменить курс, длительность, погружение;

реализовали удобные опции для HR и руководителей, чтобы следить за прогрессом в обучении сотрудников.

Как результат этих изменений — за полгода подключили большое число крупнейших компаний из IT, банковского и ритейл-сегментов, что позволило выйти на хорошую выручку.

Фокус на 2021 год направлен на ускорение разработки гипотез, их проверку и отбор — планируем повторить десятикратный рост направления. Для этого мы создали отдел, который назвали «Фабрика гипотез».

Мир меняется с высокой скоростью, важно научиться адаптироваться под внешние факторы и находить правильный вектор движения здесь и сейчас. Поэтому мы не будем упускать из внимания такие факторы, как воронка продаж, модель эффективности, окупаемость менеджера, длина сделки и чистая прибыль. В этом залог успеха!

Антон Сажин, CEO и основатель образовательной онлайн-платформы CORE

Пандемия резко сместила большинство процессов в онлайн, от закупок продуктов для обучения. Вовлеченность учеников выросла до 6 раз, а количество оценок 4 и 5 в обычной школе — на 42%. За время пандемии одновременно на нашей платформе проходили свои уроки более 4 млн учеников.

За год мы выросли на 6000% по количеству пользователей, кто ежедневно использует CORE для обучения и создания онлайн-курсов. Сейчас у нас свыше 1 млн регистраций и 250 000 учебных сессий ежедневно.

Платформой заинтересовались крупные компании СНГ, недавно мы заключили контракт на разработку большого онлайн-проекта с Казахстанскими железными дорогами для обучения 3 млн человек. В ближайшее время планируем выход на международные рынки.

Марианна Снигирева, исполнительный директор «Нетологии»

В прошлом году мы сильно выросли (аудитория выросла на 345%) и впервые вышли на рынок бизнес-образования и MBA. Изначально проект фокусировался на формировании комьюнити студентов и преподавателей и обучении офлайн с привлечением зарубежных бизнес-экспертов.

Чтобы запустить курс в онлайне, нужно было всего за один месяц переделать программу, которую готовили полгода. При этом не было понимания, получится ли в таком случае привлечь аудиторию. Ведь продукт мог потерять ценность для топ-менеджеров, которым важны академичность и возможности нетворкинга.

Взвесив все риски, мы решились. За месяц до старта мы переформатировали программу, сформировали новое УТП, обновили договоренности с экспертами. Было важно рассчитать тайминг и сохранить ощущение комьюнити. Это позволило удержать большую часть аудитории и привлечь новых студентов. Общение происходило в групповых чатах, а преподаватели вели онлайн-трансляции с синхронным переводом.

Помимо этого мы пересчитали юнит-экономику проекта, снизили стоимость обучения на 20%, а сэкономленные на офлайновых активностях средствах инвестировали в работу команды, наем и инструктаж сотрудников. В итоге за несколько дней до старта группа первого потока программы была полной.

В 2021 году мы планируем выход на рынок высшего образования вместе с партнерами — ведущими вузами страны. Это позволит объединить высокое качество и академичность вузов с цифровыми возможностями и экспертизой онлайн-школы.

Татьяна Александрова, коммерческий директор Impulse Neiry

В 2020 году активно развивались образовательные онлайн-платформы и курсы дополнительного образования. Мы не можем назвать себя полностью онлайн-продуктом, потому что большая его часть ориентирована на само устройство (хардвар), но и для нас этот год не стал катастрофой, а наоборот, мы очень здорово продвинулись.

Конечно, в начале пандемии, когда все только начало закрываться на карантин, мы переживали. Для нас закрытие школ означало невозможность пилотного тестирования, проведения демонстраций, совершения продаж и так далее. Но судьба была к нам благосклонна: именно первый класс в Казани и третий — в Москве продолжали учиться офлайн. Это позволило провести пилоты.

Кроме того, сыграл на руку переход нетворкинга в онлайн — личные встречи перестали быть необходимостью и мы смогли подписать контракты с большим количеством дистрибьютеров по всему миру, а также совершить несколько международных продаж. Наши устройства теперь представлены в Казахстане и Сингапуре.

В 2021 году мы, во-первых, собираемся дорабатывать текущий продукт и заниматься его распространением. Сейчас идет вторая волна CusDev с директорами школ и учителями. По его результатам станет понятно, как сделать систему максимально комфортной, удобной и ценной для всех, кто будет ее использовать.

Во-вторых, мы заключили договор на апробацию с ДВФУ и готовимся к проведению большого всероссийского конкурса. Ожидается, что будут участвовать около 800 школ со всей России, победитель получит бесплатную апробацию нашего продукта.

В-третьих, при сотрудничестве с рабочей группой НТИ «Кружковое движение» и «Практики будущего» мы собираемся активно участвовать в олимпиадах по VR-, нейротехнологиям и устраивать хакатоны на базе наших девайсов для школьников и студентов. Мы очень надеемся, что нейротехнологии в ближайшее время станут также популярны как в свое время робототехника. Ведь за ними будущее!

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