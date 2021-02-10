Основное против дополнительного: какой бизнес в образовании самый прибыльный

О том, почему сложилась такая тенденция, и какова роль бизнеса в образовании, рассказал Павел Специан, генеральный директор «Компьютерной Академии Шаг».

Несмотря на то, что сейчас малое число жителей нашей страны смотрит на современное образование с оптимизмом, россияне готовы вкладывать деньги в занятиях для детей в различных секциях и студиях.

Сегодня лишь 6% россиян смотрят оптимистично на современное образование, при этом число обучающихся в частных учреждениях составляет менее 1% от общей численности школьников.

С другой стороны, родители готовы инвестировать внушительные суммы на занятия в развивающих студиях и секциях, а 40% жителей России не перестанут платить, даже если их материальное положение ухудшится. Рынок дополнительных образовательных услуг показывает стремительный рост как в «детском» сегменте, так и во «взрослом».

Функции основного и дополнительного образования

По закону родители должны обеспечить детям получение основного образования. Как это сделать — выбор каждого. Обычно решение принимается в пользу государственных школ, где ребенок может развить soft skills и в будущем успешно социализироваться. Но с точки зрения обучения такие учреждения предоставляет лишь базу, необходимую для дальнейшего существования в обществе.

Для полноценной жизни школьных знаний недостаточно, так как в учебных программах отсутствует необходимый минимум. Например, в обычных школах не учат основам финансовой грамотности, и в дальнейшем люди подвержены влиянию мошенников.

Дополнительное образование дает то, что не попадает в минимум базовых знаний. Его основная функция — развитие творческого и технического начала. Направлений много: от программирования до блоггинга. Остается только определить «свое». Хорошо, когда желание узнать новое исходит от ребенка. Порой родители отдают детей в кружки только для того, чтобы чем-то их занять или потому что сами не реализовались в какой-то сфере.

Увлечение помогает глубоко раскрыть потенциал детей. Со временем оно может перерасти в хобби, бизнес, профессию. Хотите вырастить гармоничную личность, которая в будущем занимается любимым делом и получает доход?

Вот работающая формула: сын или дочь чем-то заинтересовались, родители подхватили и нашли тематический курс, и все это произошло в сензитивный период развития ребенка.

Дополнительное образование пользуется спросом и среди взрослых. Исследования показали, что 64% россиян по окончанию вуза не работают по специальности. Чтобы не тратить время на получение второго высшего образования, люди выбирают курсовую подготовку. Например, если IT-специалисту надо выучить второй язык программирования, вряд ли он пойдет за знаниями в университет.

Когда есть база, быстрее и проще поучиться на курсах. А некоторые специальности в обязательном порядке предполагают регулярное повышение квалификации.

В Канаде такой же подход к получению дополнительного образования, как и в России. Большинство жителей этой страны предпочитают пройти годичные курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку за 1-3 года, чем вновь поступать в вуз. Также там работают сертификатные программы, благодаря которым трудоустройство выпускников значительно упрощается. Кстати, для иностранцев в Канаде более выгодные условия обучения, чем в Англии и США.

Роль бизнеса в образовании

Бизнес может выступать как заказчиком образования, когда компании подают заявку на обучение (развитие soft skills у сотрудников, программы MBA для топ-менеджеров), так и самостоятельно предоставлять услугу. Возникает вопрос, по каким критериям определить качество предоставляемых знаний. Сегодня на рынке много распиаренных проектов, которые дают базовый минимум, но итог их деятельности неясен.

В США одним из основных параметров, который определяет успешность вуза, является процент трудоустроенных выпускников: чем он больше, тем выше рейтинг учреждения. По опыту «Компьютерной Академии Шаг», при должной мотивации и прилежности в освоении материала, специалисты в 90% трудоустраиваются по профессии. Именно поэтому задача образовательного учреждения — максимально способствовать заинтересованности своих студентов.

Запрос на платное основное образование тоже есть, но не такой большой, как на дополнительное. В основном он исходит от интеллигенции, которую не устраивает качество бесплатного обучения. В большинстве частных школ прием проходит на конкурсной основе: отбирают лучших, причем смотрят как на ребенка, так и на родителей.

Мы придерживаемся точки зрения, что в процессе обучения должен существовать здоровый баланс, где родители бы интересовались успехами ребенка, но не делали за него домашнюю работу.

Такой подход предполагает наличие самого лучшего оборудования и высококвалифицированных педагогов, а также использование разных форматов занятий.

Государство активно развивает дополнительное образование. Качество обучения зависит от бюджета и исполнителей. Современные родители, делают выбор учреждений по географическому принципу: чем ближе к дому, тем лучше. Дворцы пионеров и муниципальные клубы — это крупные объекты, которые локализуются в одном месте, часто не в самом выгодном для ученика.

Бизнес здесь в более выигрышной позиции: студий и центров много, располагаются они точечно. Кроме того, даже если в бюджетных учебных заведениях есть новейшее оборудование, там редко встретишь специалиста, умеющего в совершенстве на нем работать.

В некоторых странах Европы государство не играет активной роли в развитии дополнительного («неформального») образования. Так, в Нидерландах значительная часть учебных заведений — частные. Досуговый сектор здесь ежегодно имеет оборот в €50 млрд. Похожая ситуация сложилась в Великобритании, Франции и Бельгии.

Основное или дополнительное: что прибыльнее для бизнеса

Качество любого образования, безусловно, будет выше в частном секторе. Чтобы развиваться и быть конкурентоспособным на рынке, предприниматели вынуждены следить за своим бизнесом, улучшать и продвигать услуги. К тому же в платных учреждениях у педагогов мотивация выше, чем в государственных.

Любое дополнительное образование будет прибыльнее основного. Во-первых, ниже конкуренция с бесплатным. У большинства родителей нет денег на частную школу, поэтому они отдают детей в государственную. Во-вторых, это шанс дать ребенку полезные навыки для будущего: люди готовы платить за качество. Несмотря на такую тенденцию, лично мы все-таки планируем в ближайшие год-два открыть общеобразовательную школу в России. Эта модель хорошо показала себя в других странах и уверены в её успехе на российском рынке.

Пока в количественном выражении учреждений дополнительного образования для детей больше. Но и среди взрослого населения есть большой спрос на курсы: все понимают, что сегодня нужны знания, а не «корочка» через пять лет.

За что человек готов отдать деньги?

Люди платят за результат. Для родителей важно всестороннее развитие ребенка, формирование новых навыков, для взрослых студентов — возможность трудоустроиться по окончании курсов. Поэтому учебные заведения должны реализовывать актуальные программы, динамично обновлять пакеты курсов и приглашать практикующих специалистов, желающих поделиться опытом.

Чтобы в программе обучения не было слабых мест (и, соответственно, пробелов в знаниях студентов в дальнейшем), перед ее запуском можно обсудить содержательную сторону с компаниями-партнерами — будущими работодателями выпускников.

Для современных офлайн-школ характерно внимание к интерьерам и техническому оснащению. Когда в помещении создан антураж, сделан хороший ремонт, имеется новое оборудование и средства визуализации, там приятно учиться и работать. Кроме того, благоприятная инновационная среда в дополнительном образовании снижает коэффициент «сопротивления» нововведениям среди преподавателей и помогает преодолеть стереотипы профессиональной деятельности.

Из новшеств, которые делают процесс обучения доступным и удобным, можно отметить наличие виртуальных личных кабинетов, постоянной поддержки (как технической, так и методической) и отказ от бумажных учебников в пользу электронных ресурсов.

Ещё один важный момент в обучении связан с тем, что не студент, а образовательное учреждение задает темп обучения. Задача участников группы — подхватить его и заниматься с этой скоростью. Стоит раз пропустить занятие, теряется мотивация и все усилия сходят на «нет».

По нашим наблюдениям, 90% результата зависит от ученика, в остальном — большой пласт работы ложится на плечи методистов. Конечно, теоретически, можно всю информацию найти в интернете и самому обучиться. Но не каждому это под силу, поэтому учреждения дополнительного образования берут на себя экспертность в выбранной сфере (в нашем случае — в IT), следят за трендами, новинками, составляют программу и задают темп.

Чек-лист. Как построить бизнес в образовании?