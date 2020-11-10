«Ребятам дают выразить мнение»: как устроено американское среднее образование

Мы решили узнать, каково учиться в американской средней школе и в чём её отличия от российских учебных заведений. Своим опытом поделилась Марина Домрачева: её сын Андрей учится в шестом классе в нью-йоркской школе.

Сегодня человеку открыто множество возможностей и дорог. В том числе — в образовании, независимо от возраста. Даже будучи школьником, необязательно всё время учиться в одном месте.

Как мой сын оказался в американской школе

Я основала MedTech-компанию 3D Smile в 2014 году. Мы разрабатываем и производим элайнеры для выравнивания зубов. Ранее ортодонты лечили на брекетах тяжёлые случаи, а для более лёгких использовали элайнеры. Благодаря нашему софту можно лечить с помощью последних самые сложные случаи на 30% быстрее, чем на брекетах.

В 2020 году мы получили одобрение FDA в США. В связи с этим летом я переехала в Штаты, наняла sales-менеджеров в Нью-Йорке и полностью сфокусировалась на развитии бизнеса и фандрейзинге. Со мной переехал мой сын Андрей, который учится в средней школе. Об этом и расскажу.

Фото: Марина Домрачева

Американский офлайн — чему учат в школе

Я не знаю, как работает школьное образование во всей Америке или во всей России. В России имею представление только о школах, в которых училась сама: школа № 2 в городе Железнодорожный, где мне повезло с педагогами, CУНЦ им. Колмогорова и школа сына №57 в Москве. Используя опыт Андрея, я могу сравнить две академически сильные школы в Москве и в Нью-Йорке.

По итогам почти двух месяцев с начала учёбы я в восторге от американской школы. В первую очередь очень довольна, потому что сыну нравится здесь учиться. На вопрос, как дела в школе, он отвечает, что «наука как всегда офигенно, а учительница по-английскому вообще супер».

Моему сыну повезло: его школа ведёт уроки полностью офлайн, более того, там кормят. Большинство школ в США или полностью онлайн или частично. C самого первого дня все дети ходят в масках на всех уроках, на столах стоят пластиковые перегородки, каждый день надо заполнить опросник по здоровью, замеряют температуру. Школа очень серьёзно подходит к эпидемиологическому контролю.

Что нравится лично мне:

высокие профессиональные компетенции педагогов и как результат — эффективная подача учебного материала; развитие самостоятельности; уважение к личности; помощь обществу.

Главное — заинтересовать ребёнка

Американцы сильны в подаче материала, вовлечении в обучение на всех этапах образования — от детского сада до программы MBA. Материал подаётся в форме, которая заинтересовывает обучаемого, всё адаптировано под аудиторию, интересы учеников. На занятиях много практики, которая помогает лучше усваивать материал и побуждает живой интерес к знаниям.

Ученики делают плакаты с распределением населения по доходу, отдельно делали плакат с голодающими людьми. На уроках науки постоянно проводят опыты. На дизайне они делают сюжетную линию и дизайн компьютерной игры, у каждого своя. На истории они смотрели дебаты Трампа и Байдена в прямом эфире, после чего обсуждали политические моменты и саму тактику дебатов: кто смотрел в камеру, кто кого перебивал. По математике ему легко, текущие темы он проходил в четвёртом классе 57 школы, но при этом ему интересно с учителем.

Каждую неделю по каждому предмету надо делать презентации, именно так и оттачивается этот важный навык. Эссе Андрей пишет каждый день.

Ещё мне импонирует исследовательский подход к решению задач (я этому навыку научилась только в университете!):

дети сами ставят себе вопрос, на который хотят найти ответ;

проводят research (что есть по теме);

ставят гипотезы;

ищут аргументы и доказательства;

на основе полученных данных анализируют, верна ли гипотеза и делают выводы.

Школьные программы я не сравнивала, но в России обычно дети всегда учатся с одним классом, в Америке же ребятам подбирают класс по уровню знаний. Здесь всегда можно перейти на ступень или две выше, и так по всем предметам и во всех школах, в которые я ходила.

Самостоятельность — ключ к успеху. Надо развивать её с детства

В США с самого раннего детства воспитывают самостоятельность. Это очень близко моим ценностям. Моё поколение 35-летних воспитывали похожим образом — наши мамы не сидели в родительских чатиках в ожидании домашки, расписания на завтра, а если мы болели, то тоже без мам узнавали, что задали в классе. Тогда ещё не было ни то что мобильных, у нас в семье и городского телефона не было.

C точки зрения долгосрочных целей самостоятельность — один им самых ценных навыков. Каким бы умным ни был специалист, успеха он добьётся, только если сможет самостоятельно работать, планировать деятельность и нести ответственность за результат.

Если ребёнок в младшей школе не научился заводить будильник, узнавать и выполнять домашнее задание без напоминания от родителей, самостоятельность рискует умереть в зародыше.

Мой сын поступил в шестой класс, c которого тут как раз и начинается средняя школа. В его параллель пришло 30% новых детей, но и для старых поменялись учителя. Поэтому в течение трёх дней в августе школа устроила знакомство детей со средней школой. Завуч и каждый из учителей на 40 минут выходили в Zoom, представлялись, рассказывали о себе и о том, что им предстоит делать в шестом классе.

Отдельно детям завели почту, аккаунт в онлайн-дневнике и онлайн-классе, показали, как всем пользоваться, дали почту каждого учителя для связи, потом по IT провели тест — удостоверились, что ребёнок реально умеет пользоваться электронным классом. Хороший аналог корпоративного Induction training и оценки знаний. Расписание до конца года выдали ещё в августе. В Москве же до конца сентября расписание было неизвестно и высылалось накануне вечером, невозможно было спланировать кружки.

Сейчас Андрей получает все домашние задания в электронном дневнике, если есть вопросы, сам пишет учителям, они отвечают в тот же день! Мое вовлечение не потребовалось ни разу.

Фото: Марина Домрачева

Идеальная дисциплина и уважение к личности

Ещё одна ценность, которая мне близка — уважение к личности. В начале года учитель сначала рассказал, что хочет от ребят в течение года, а потом спросил, что те хотят от него. Был случай, когда одна девочка сказала, что книга из летнего списка для чтения была одна из самых скучных, что она читала. Преподаватель её не отругал, а спросил, почему она так считает, и потом уточнил ещё и мнение других детей. И вот это уважение к личности работает во все стороны: учителей к детям, детей к учителям, школы к родителям, детей к детям.

Ребятам дают выразить мнение, они не боятся его высказать, при этом не перебивают говорящего.

Андрей сильно удивился вначале, что никто не ходит по классу, не болтает, не надевает пакет на голову — в 57 школе в Москве почему-то это считалось проявлением свободы, когда за гулом голосов не слышно учителя.

Никаких телефонов в классе от слова совсем. Все внимательно слушают говорящего, не мешают своим поведением учиться соседу. Всё-таки между свободой слова и бардаком есть большая разница.

Общественные работы и забота об окружающем мире

В школе детям постоянно объясняют, что они члены общества, что мы все живём на одной планете и надо заботиться и об окружающих (локально), и о планете (глобально). Например, в сентябре устраивали субботник. Детям рассказали, как вредит морским животным пластик и мусор. После чего все собирали мусор вдоль водоёмов.

Последний раз я была на школьном субботнике в 5 классе. Мне субботники нравились, мы убирали мусор в парке в Железнодорожном. Во-первых, это было красиво: субботник в мае и в сентябре, в яркое бабье лето, самое красивое время года. Во-вторых, очень поучительно: убирая мусор, понимаешь, как важно донести бумажку до урны. В прошлые выходные такой субботник был у Андрея в американской школе.

В этом месяце по инициативе старшеклассников в школе собирали хорошо сохранённые кроcсовки для бездомных людей.

Не только брать, но и отдавать и помогать, знать, как каждый полиетиленовый пакет может оказаться в жабрах рыб и что многим людям живётся тяжело – правильная концепция, особенно учитывая тот факт, что и мой сын, и его одноклассники росли в комфортных условиях.

Что дети делают в свободное от уроков время

Кружки в школе

В школе есть много кружков: от готовки до фондовой биржи. Лучший друг моего сына пошёл на фондовую биржу и теперь постоянно что-то смотрит на Bloomberg. Мой сын выбрал дебаты. После первого урока по дебатам он мне сказал, что теперь понимает, почему Оксимирон выигрывает все Versus Battle. Потому что он говорит противнику, ты — *****, а далее приводит аргументы, почему. А все остальные просто говорят ты — *****, после чего бессвязный набор слов. Всё же аргументация — важная вещь.

Кружки вне школы

Я записала ребёнка на футбол и шахматы. В целом отличий от Москвы не вижу: сильный педагог, хорошие задачки, эффективно работают онлайн. В Москве шахматная школа Ботвинника всегда была на высочайшем уровне, и в карантин тоже за неделю перешла на онлайн-обучение и онлайн-турниры, cразу эффективно и без косяков – сильнейший педагогический состав в любых условиях будет успешен.

Фото: Марина Домрачева

Вот в секции по футболу есть отличия от московской. Помимо того, что надо было пройти отбор, записаться и оплатить, просили обязательно выбрать, какой добровольной работой в секции займётся ребёнок. Выбор отличный: помощник тренера, помощник судьи и прочие захватывающие роли. Компетенций Андрея хватило только на уборку мусора после игры. К следующему сезону подучит правила и запишется в судьи.

В заключение хочу отметить, что я слышала мнение о слабой системе школьного образования в США, но лично не сталкивалась. У всех моих русских знакомых, которые живут в США, дети учатся в сильных школах, я не слышала от них ни одного негативного отзыва.

Мой сын с радостью ходит в школу, c полным вовлечением делает домашнее задание, постоянно рассказывает о своих проектах. Недавно до ночи делал эксизы, сторителлинг и настройки для компьютерной игры, которую сам придумал. Разве это не счастье – получать удовольствие от рабочего процесса. Мне как родителю очень близки ценности, которые транслирует и поощряет школа: любознательность, исследовательский подход, самостоятельность, ответственность за результат, забота о месте в котором живешь. Это важнее всего.

Фото на обложке: Unsplash