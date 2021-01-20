Голограммы, роботы и виртуальные симуляции: как выглядит современное бизнес-образование

Инасио Гафо, заместитель декана в IE Business School, эксперт по EdTech, профессор и преподаватель в области маркетинга, B2B и управления изменениями, рассказал, что представляет собой бизнес-образование в постиндустриальную эпоху и почему деление на офлайн и онлайн уходит в прошлое.

Программы MBA адаптируются к новым технологиям и все чаще включают экспериментальные форматы. На этот процесс влияют как изменения в экономике, так и демографические тренды.

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По оценкам Harvard Business Review, треть топ-менеджеров крупнейших мировых компаний обладает степенью MBA. В большинстве случаев бизнес-образование становится драйвером карьерного роста — по словам 71% выпускников, получение степени помогло им подняться по карьерной лестнице.

И тем не менее бизнес-школы часто подвергаются критике. Например, недавно Илон Маск заявил, что растущее число специалистов со степенью MBA ведет к росту бюрократии в компаниях. По его мнению, менеджеры слишком увлечены совещаниями и финансовыми вопросами, а на инновации у них не хватает ресурсов.

Проблема, о которой говорит Маск, связана с устаревшим форматом образования во многих бизнес-школах: часто они делают ставку на прикладные навыки, но не развивают у студентов визионерские качества и soft skills. Впрочем, такая модель уходит в прошлое, а подход к бизнес-образованию меняется, в том числе за счет развития новых технологий.

Что повлияло на эволюцию MBA-образования

Первые образовательные программы по бизнес-администрированию появились в период индустриализации на рубеже 19-20 веков: тогда повсюду строились фабрики, рабочая сила мигрировала в города, а на производствах внедрялись революционные по тем временам технологии.

Предприятия нуждались в руководителях нового типа и новых методах управления, и перед ними стояли две главные задачи: повышение производительности и масштабирование бизнеса.

В постиндустриальную эпоху эти задачи по-прежнему актуальны, но предприятия сталкиваются с новыми челленджами. И главный вызов — это цифровая трансформация. Сегодня руководителю нужно обладать не только прикладными навыками, но и soft skills, а также исследовать технологические тренды, расширять сеть контактов и постоянно экспериментировать.

MBA-программы тоже эволюционировали — студенты уже могут самостоятельно выстраивать образовательную траекторию, кастомизировать расписание, а главное — обучаться в онлайн-формате. Сократился и срок обучения — в некоторых бизнес-школах степень можно получить всего через 1,5 года.

На специфику современных MBA-курсов повлияли и демографические тренды. Средний возраст студентов бизнес-школ — 27-29 лет, поэтому на данный момент большинство учащихся — это миллениалы.

По информации Pew Research Center, представители этого поколения увлечены учебой и саморазвитием больше, чем их предшественники. Они хотят обучаться в динамичной среде и надеются на быстрый результат, но при этом рассчитывают на индивидуальный подход, регулярный контакт с преподавателем и фидбек.

Еще одна особенность миллениалов — это интерес к игровым механикам и цифровым технологиям. Образование они воспринимают не как повинность, а как увлекательный процесс, в который хочется погружаться. При этом миллениалы (а вместе с ними и поколение Z) не разделяют мир на реальный и виртуальный — границы между офлайном и онлайном кажутся им условными.

Исследования показывают, что миллениалы отдают предпочтение смешанным образовательным форматам. Например, посещают живые лекции, но над проектами работают удаленно, общаясь в Slack и Zoom. Такой подход позволяет совмещать работу и учебу, а в случае с MBA многие студенты продолжают работать в штатном режиме.

Что лежит в основе современного подхода к MBA-образованию

Учитывая предпочтения миллениалов, вместе с командой IE University мы разработали новую концепцию Liquid learning — это гибкая модель обучения, при которой образовательная среда постоянно меняется и обогащается за счет новых технологий. Онлайн- и офлайн-практики не разграничиваются, а сосуществуют так же, как учебные и внеклассные мероприятия. Прикладные и гибкие навыки студенты осваивают одновременно при работе над проектами, в ходе дебатов и групповой работы.

Такой формат позволяет комбинировать несколько педагогических методов. Например, для развития лидерских качеств полезно участвовать в живых тренингах, тогда как разбирать вопросы экономики и управления студенты могут в онлайн-режиме на виртуальных семинарах.

В процессе меняется и роль преподавателя: он становится фасилитатором и архитектором образовательного процесса, который может кастомизировать учебную программу и адаптировать ее с учетом разных групп.

Нечто похожее на модель Liquid learning внедряют и другие бизнес-школы. Например, Стэнфордская высшая школа бизнеса запустила онлайн-программу Stanford LEAD, в которой объединены разные педагогические методики и технологии. Интересно, что изначально именно американские школы выступали драйвером EdTech-инноваций, но со временем инновационные образовательные проекты стали чаще появляться в Европе — например, в IE Business School, Имперском колледже Лондона и Норвежской школе менеджмента BI.

Появление гибридных образовательных форматов стало возможным благодаря развитию новых технологий: в первую очередь машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности. Часть из них уже применяется в бизнес-школах по всему миру.

Какие технологии помогают студентам современного MBA-образования

Изучив собственный опыт и рынок MBA, мы выделили пять самых перспективных технологий в сфере бизнес-образования, которые соответствуют концепции Liquid learning.

Голограммы и роботы

Одним из первых проводить эксперименты с голографическими технологиями начал альянс бизнес-школ FOME. Так, Имперский колледж Лондона начал создавать голограммы преподавателей для проведения живых лекций. Лектор может находиться в любой точке мира, но при этом виртуально присутствовать на занятии и даже отвечать на вопросы студентов в режиме реального времени.

Технология позволяет соединить преимущества онлайн- и офлайн-форматов, а также выстроить контакт между преподавателем и студентами. Слушатели лекции не смотрят в экран ноутбука и планшета, а наблюдают за преподавателем, что положительно сказывается на вовлеченности.

Еще одна инновация — это роботы для телеконференций, которыми могут пользоваться как студенты, так и преподаватели. Они представляют собой передвижные модули с дисплеем, на который выводится изображение с веб-камеры пользователя. Это позволяет лекторам проводить занятия удаленно, но при этом свободно перемещаться по аудитории.

Роботы также дают преимущество студентам с инвалидностью: формально находясь дома, они могут активно участвовать в дебатах, выступать публично и более активно вовлекаться в учебный процесс.

Учитывая этот тренд, в IE Business School мы разработали гибкую среду WOW Room — в нее можно интегрировать любые технологические решения, в том числе подключать роботов или запускать голограммы.

Интерактивные доски

Современные студенты не хотят пассивно «получать знания»: для них образование — это путешествие, в котором они не наблюдатели, а протагонисты. Поэтому в программу важно включать интерактивные элементы: проводить опросы во время лекций и предлагать нестандартные задачи, которые нужно решить здесь и сейчас.

Например, мы предоставляем студентам бизнес-школы доступ к карте, на которую нанесены основные элементы городской инфраструктуры: магазины, кафе, университеты, фитнес-клубы и достопримечательности. Затем мы предлагаем бегло изучить карту и определить оптимальные локации для запуска нового бизнеса, а главное — аргументировать свою позицию. Это прокачивает навыки принятия решений и помогает быстрее адаптироваться к реальной бизнес-среде.

Распознавание эмоций

Ни один EdTech-проект сегодня не обходится без аналитических инструментов. Важно постоянно анализировать уровень вовлеченности и активности студентов, чтобы понять, какие педагогические приемы эффективны, а какие нет.

В WOW Room мы используем распознавание эмоций по лицу: нейросеть изучает выражения студентов и отслеживает удивление и радость. Обычно эти эмоции указывают на вовлеченность, поэтому на основе данных можно составить график внимания каждого студента. Это помогает корректировать учебную программу и совершенствовать методики с учетом полученных сведений.

Виртуальные симуляции

Иммерсивные лекции и занятия в виртуальной реальности позволяют максимально погрузиться в учебный процесс, а главное — прокачивают одновременно и прикладные, и гибкие навыки. Студент может отправиться на виртуальную экскурсию на фабрику и детально изучить все производственные процессы — в будущем это поможет принимать более взвешенные управленческие решения.

Раньше MBA-программам не хватало как раз такой полевой практики. На эту проблему указывает и Илон Маск. «Я могу усовершенствовать процессы, только если спускаюсь в цех. Поэтому выходите на передовую, а не отсиживайтесь в своих кабинетах», — советует глава Tesla топ-менеджерам.

Бизнес-симуляции не ограничиваются только VR и AR: вовлекать студентов в управленческие процессы можно с помощью игр. Например, в Startup Company игроки строят виртуальную компанию и приводят ее к успеху — или к разорению.

Онлайн-дебаты

Как показал опыт 2020 года, семинары в Zoom не самый эффективный образовательный формат. Студенты устают постоянно смотреть в экран, им не хватает интерактива, а их внимание быстро рассеивается.

В MBA-программах дебаты и дискуссии играют особенно важную роль, поэтому необходимо создать условия для продуктивного общения. В первую очередь нужно выделить фигуру преподавателя — для этого как раз могут использоваться роботы и голограммы.

Следующий шаг — создание среды для дебатов. Например, мы используем 360º экран с разрешением 8K — он позволяет выводить на дисплей трансляции с 60 веб-камер. Таким образом, студенты могут участвовать в онлайн-дебатах без каких-либо ограничений. Более того, в процессе выступления отдельных команд остальные учащиеся могут делиться реакциями и задавать вопросы.

Новые технологии в MBA — это естественный этап эволюции бизнес-образования. Но события 2020 ускорили процесс: бизнес-школы все чаще стали делать ставку на онлайн-форматы, использовать новые технологии и исследовать новые аналитические инструменты.

При этом курсы MBA пользуются все большим спросом: как показывает статистика, в периоды финансового кризиса интерес к бизнес-образованию растет — и 2020 год не стал исключением.

Задача бизнес-школ сегодня заключается не столько в создании самих технологий, сколько в разработке среды, которая в будущем позволит экспериментировать с новыми технологиями — даже если внешние обстоятельства будут меняться, образовательная программа быстро сможет адаптироваться к изменениям.

Фото на обложке: SFIO CRACHO/Shutterstock.com