Продюсирование эмоций: выводим образовательный продукт на новый уровень

Система дополнительного образования не стоит на месте, поэтому необходимо идти в ногу со временем, чтобы привлекать больше студентов и эффективнее их обучать. О том, какими способами вывести образовательный продукт на новый уровень, рассказывает Александра Жаркова, CEO образовательного проекта Setters Education.

Рынок мирового образования растет с каждым годом — в 2021 году он составил $5 трлн, из них $165 млрд — это онлайн-образование. В России статистика следующая — 2 трлн. рублей составляет весь рынок образования, где 53,3 млрд. рублей — онлайн-образование.

Не только статистика трансформируется с течением времени — из года в год и пользователи меняют свои предпочтения и взгляды на продукты. Если раньше они делали выбор в пользу сравнительно сложных образовательных продуктов с лекциями по 2 часа, то сейчас для них важно получать информацию порционно.

Дело в том, что в современном быстро движущемся мире сложно уделять большое количество времени дополнительному образованию. Согласно исследованию, средняя продолжительность внимания студента в традиционной учебной среде составляет от 10 до 18 минут.

Новый уровень для образовательного продукта

Эмоции — это неотъемлемая часть нашей жизни, которая напрямую влияет на принятие решений.

Знаменитый американский нейробиолог Антонио Дамасио обнаружил важную особенность неэмоциональных людей — вопреки ожиданиям, их поведение чаще всего иррационально. Как оказалось, эмоции просто необходимы людям для принятия решений — даже когда выбор основан на логических доводах, за ними все равно стоят чувства.

На этом тезисе построен феномен продюсирования эмоций. Качественный сервис, куда среди прочего входит управление эмоциями, на самом деле влияет на намерение и решение человека купить больше, чем содержание рекламы или маркетингового материала.

Из 1 400 успешных рекламных кампаний те, кто имел эмоциональный контент, показал результат лучше (31% против 16%), чем те, кто имел только рациональный контент.

Получается, выигрывает тот, кто умеет управлять впечатлениями людей.

Главная цель такого подхода в коммуникации с аудиторией — сформировать сильную эмоциональную привязку к вашему продукту, компании или мероприятию.

Так, например, мы на курсе по управлению проектами ASAP погружаем студентов в игровую симуляцию ведения проекта: по сценарию менеджер проекта уходит в отпуск на две недели и оставляет его своему «ассистенту» — студенту курса.

На протяжении двух недель студент общается с клиентом (другим менеджером) и решает возникающие проблемы. Среди них — срывы дедлайнов от дизайнера, невыключенная индексация на несогласованном сайте и пр.

Все эти трудности вызывают довольно бурную реакцию у студентов, потому что им нужно как-то объяснить клиенту причину их возникновения и нивелировать негатив. За неделю участники так вживаются в роль и привязываются к проекту, что некоторые из них продолжают интересоваться его судьбой даже после окончания курса.

Какими еще способами можно трансформировать образовательный продукт, чтобы он привлекал больше клиентов и решал их проблемы наиболее эффективно?

Новый взгляд на онлайн-образование

Испытывая эмоции в учебном процессе, студент учится намного эффективнее и запоминает больше информации. Забудьте школьные годы, где ждешь звонка как «манны небесной» — в онлайне все по-другому.

2021 год показал, что онлайн-образование может быть совершенно разное, в зависимости от стоимости, формата, сложности и актуальности. Теперь оно будет еще сильнее проникать на территорию, где раньше был только офлайн.

Повсеместное распространение корпоративного обучения

Сотрудники финансовой компании Ubiquity Retirement+Savings в конце рабочего дня нажимают кнопку в холле, оценивая свои эмоции. Дело в том, что успех компании зависит от того, счастливы ли работники на работе или нет.

Согласно опросу, проведенному LinkedIn, 94% сотрудников заявили, что они согласились бы остаться в компании дольше и работалось бы им намного лучше, если бы компания инвестировала в их развитие. Поэтому сегодня корпоративное обучение перестало быть каким-то необычным нововведением или бонусом для сотрудников, а превратилось в потребность.

Причина этого также в том, что поколение миллениалов больше других стремится к постоянному движению, развитию. Они все чаще устраиваются в компании, чтобы получить новые навыки и знания в рабочем процессе. Руководству необходимо внедрять корпоративное обучение, чтобы не тратить ресурсы на поиск кадров, а «взращивать» их внутри компании.

Смещение фокуса с привычных метрик на опыт конечного потребителя

Еще совсем недавно большинство компаний измеряло свою эффективность с помощью индекса NPS (Net Promoter Score — индекс потребительской лояльности), сейчас же куда более важную роль начинает играть опыт человека и то, какие изменения произошли в нем после использования того или иного продукта.

Если говорить конкретно об онлайн-образовании, то, что на самом деле усвоил пользователь и переступил ли он через свои внутренние барьеры в процессе обучения, гораздо ярче отражает успех компании, чем просто положительные отзывы о методистах, продакшене или сервисе.

Это необходимый шаг для достижения более высокой производительности на образовательных рынках.

Смена приоритетов с переквалификации на освоение новых навыков

На смену доминирующему на протяжении нескольких лет тренду на рескиллинг (переобучение, переподготовка) приходит так называемый апскиллинг (повышение квалификации в рамках текущей профессии).

Раньше многие стремились уйти в новую для себя профессию, сменить направление и сферу деятельности. Сегодня все больше специалистов ищут возможность горизонтального роста и обучения новым навыкам, нежели полной переквалификации.

По данным LinkedIn Economic Graph, было выявлено 5 самых востребованных траекторий обучения в апскиллинге:

Специалист по клиентскому сервису;

Проджект-менеджер;

Аналитик данных;

Менеджер по продажам;

Разработчик ПО.

Исследование образовательного проекта Setters Education показало, что самыми желаемыми навыками для дополнительного образования среди опрошенных считаются проектный менеджмент (73%), soft skills и эмоциональный интеллект (14%), а также маркетинг и продвижение продукта (13%).

Бóльший запрос на обучение проектному менеджменту присутствует у специалистов в области маркетинга и IT-индустрии. А направление дизайна стало наиболее востребованным у специалистов в сферах диджитал и СММ (18%) и маркетинга (16%).

2021 год научил всех тому, что нужно не гнаться за масштабами, а извлекать максимальную выгоду из текущего положения компании, грамотно используя все доступные ресурсы. Пытаться кого-то догнать — это пустая трата времени и потенциала.

Стремитесь быть собой и тем самым выдавать лучший результат за счет своего масштаба и экспертизы.

Важно также заниматься клиентским сервисом на всех этапах — от самого первого касания пользователя до последнего. Необходимо создать непрерывно развивающееся, растущее и поддерживающее комьюнити для всех участников.

Ведь пользователю хочется осознавать, что он не просто источник финансового ресурса. Ему нужно ощущать, что проект и компания заинтересованы в нем не только в финансовом плане, но и готовы вкладываться в его будущее через свои продукты.

Чек-лист по продюсированию эмоций

Вносите эмоции в онлайн-образование и подавайте материал по-новому. Именно интересное и динамичное обучение воспринимается студентами лучше, чем скучные и монотонные лекции.

Потребность в обучении сотрудников прямо на рабочем месте принесет не только прибыль бизнесу, но и поможет сформировать сплоченную команду.

Ориентируйтесь на опыт потребителя, а не на метрики. Чем больше клиентов, достигших своих целей благодаря вашему онлайн-продукту, тем выше успешность компании.

Будущее за апскиллингом. Новые навыки сейчас в приоритете, нежели полная и долгая переквалификация.

Фото на обложке: Shutterstock / kovalto1