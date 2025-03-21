Американские зумеры удвоили потребление растворимого кофе в целях экономии

В 2022 году американское поколение Z потратило на растворимый кофе $53,9 млн, а в 2024 году — уже $126,5 млн, следует из подсчетов Nielsen. При этом рост интереса к растворимому кофе является общим для всех потребителей из США: их расходы на этот продукт в 2024 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом. Отчасти это связано с ростом стоимости зерен, пишет Bloomberg. Например, большой стакан кофе в одной из точек Starbucks в Нью-Йорке обойдется в $3,45, тогда как чашка приготовленного дома растворимого кофе — в $0,36.

Тема: «Рост цен на кофе — меньшее из зол». Как меняется кофейный рынок в России

Производители JM Smucker Co. и Nestlé S.A. при этом заявили Bloomberg, что рост продаж их растворимого кофе объясняется популярным в социальных сетях TikTok и Instagram* трендом «сам себе бариста», следуя которому зумеры пытаются повторить у себя дома приготовление напитков на основе растворимого кофе.

В компании по производству растворимого кофе Swift Coffee подтвердили агентству, что их бизнес на этом фоне процветает. «Если вы собираетесь открыть бизнес по обжарке кофе в 2025 году, вероятно, [растворимый кофе] будет одним из ваших розничных предложений», — заявил Bloomberg основатель и главный исполнительный директор Swift Нейт Кайзер.

В конце января основатель и совладелец сети кофеен One Price Coffee и Coffee in Сергей Румянцев в беседе с Shopper’s отметил, что стоимость чашки кофе может вырасти на 20-30 рублей в ближайшее время. По его словам, участники рынка вынуждены поднимать цены, «чтобы остаться в пределах рентабельности» на фоне подорожания кофе в зернах.

*Instagram признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена.

Фото на обложке: Message Coffee / Unsplash