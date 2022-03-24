Сохраняем мотивацию у сотрудников в период кризиса — план действий

Как сохранить производительность труда персонала и пробудить мотивацию у команды, рассказывает Динара Гайнутдинова, эксперт Change Management и управляющий партнер CAS Group. Она имеет 15-летний опыт в сфере управления изменениями и смежных областях в российских и международных компаниях.

Когда закрываются привычные магазины, перестают работать банковские карты, летать самолеты и кажется, что все потеряно, сотрудники предприятий теряют мотивацию к труду. Что делать менеджерам в эпоху рекордного количества экономических санкций?

Россия заняла первую строчку в мире по количеству введенных против нее экономических санкций, обогнав Иран, Сирию и Северную Корею. На сегодняшний день в общей сложности более пяти тысяч ограничений затронули деятельность физических и юридических лиц.

Исследователи Йельского университета подсчитали, что около 200 иностранных компаний, в числе которых лидеры авто- и авиапрома, FMCG, финансов, IT, ушли с рынка или заморозили инвестиционные проекты в России.

Аналитики прогнозируют кризис на рынке труда: по некоторым оценкам свыше миллиона россиян могут остаться без работы, или очень сильно потерять в доходах. К концу года уровень безработицы в РФ может достичь 7%.

Крупный и средний российский бизнес будет перестраивать внутренние процессы, менять стратегические планы, искать новых поставщиков и рынки сбыта. На это потребуется от нескольких месяцев до полугода.

В этих неожиданных изменениях каждому руководителю важно уделять особое внимание HR-процессам. Сотрудники — ядро компании. Как вывести их из состояния тревоги и стресса, направить работу в конструктивное русло, и в конечном счете сохранить устойчивость компании?

Кривая изменений

Психиатр Элизабет Кюблер-Росс в 1969 году представила миру кривую изменений, которая отражает переживания человека в процессе потерь и перемен.

На протяжении времени человек проходит пять стадий принятия изменений: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Скорость прохождения этих стадий зависит от многих факторов: насколько негативно ситуация касается его лично, насколько он сам адаптивен и т.д.

Задача управленца или владельца бизнеса — помочь сотрудникам пройти через сложные этапы как можно быстрее. Важно видеть свой коллектив со стороны и демонстрировать вовлеченность в проблемы сотрудников. Они должны понять, что как раньше уже не будет, и сейчас нужно меняться, чтобы оставаться конкурентоспособными.

В любой кризис главное — обеспечить бесперебойность процессов: регулярные планерки, отчетность, традиционные мероприятия и т.п. Дайте сотрудникам простые задания и сформулируйте задачи предельно конкретно.

Так у них не останется вопросов, которые могут стать причинами негатива в коллективе. Организация труда успокоит, снизит эмоциональное напряжение и подчеркнет ваши качества лидера.

Поощряйте тех, кто с вами прошел путь от отрицания до принятия. Это ваши будущие агенты изменений. Они будут делиться опытом с коллегами. Вы приблизите стадию принятия изменений у сотрудников. И сможете уже всей командой перейти к более сложным задачам, которые требуют креативности и нестандартного подхода.

Отдых от стресса

Создайте на работе атмосферу, в которой человек будет отдыхать от новостного шума и личных переживаний. 7 базовых рекомендаций по работе с персоналом:

1. Пресекайте токсичные обсуждения и пересылку тревожных известий, которые могут дестабилизировать команду.

2. Фокусируйтесь на стабильности. Говорите сотрудникам про вещи, которые остались неизменными.

3. Создавайте дополнительные точки опоры. К примеру, если вы раньше проводили корпоративные активности, сейчас сделайте на них акцент, увеличьте охват сотрудников.

4. Ставьте короткие KPI и поощряйте их выполнение. Можно применить Scrum-подход и двигаться к выполнению целей короткими спринтами.

5. Поддерживайте сотрудников, которые снизили эффективность. Поговорите с ними о переживаниях, поддержите словом, предложите помощь.

6. Ведите открытую коммуникацию о планах компании. Она создает информационный фон, где нет места слухам и фейкам.

7. Расставайтесь только после тщательного анализа компетенций. Пересмотрите матрицу навыков вашей команды и определите необходимые для сохранения бизнеса компетенции.

Не сообщайте неподтвержденную информацию, потому что она может измениться в любой момент. И доверие к вам будет потеряно.Например, в настоящий момент вы работаете в той же компании, у вас сохраняется зарплата, страховка, место жительства и т.д. На этих составляющих люди могут базироваться, когда неожиданно меняется привычный порядок жизни и система ценностей.Пусть это будут конкурсы семейных фотографий, сувениров ручной работы и др. На первый взгляд кажется, что эти мероприятия неуместны в столь тяжелое время, но именно человеческие мирные активности отвлекут коллег от мрачных мыслей, вырвут из потока негативных новостей и создадут ощущение стабильности.Необходимо подчеркивать роль каждого сотрудника в общем результате.Это очень важно в нынешнее штормовое время.Если сотрудники задают вопрос, на который вы пока не знаете ответа, сообщите о возможных сроках проработки проблемы. Это лучше информационного вакуума. Делайте новостные рассылки и рассказывайте о возможностях для вашей компании в новых экономических реалиях.Проанализируйте, кто из сотрудников обладает ими в большей степени. Надо понимать, что в кризис, к сожалению, не получится сохранить всех. Так, у же 7% опрошенных SuperJob работодателей прогнозируют оптимизацию численности персонала в 2022 году.

Будьте лидером

Наступило время «тушения пожаров» и ручного управления. Команда ждет от лидера уверенности, спокойствия и четких указаний. Как руководителю справляться с тревожностью?

Сосредоточьтесь на том, что зависит от вас. Перейдите в позицию наблюдателя и включите критическое мышление.

Находите время для себя и семьи. Перечитывайте любимые книги, делайте то, что нравится и согревает душу.

Какой самый худший исход ситуации? Что вы можете сделать сейчас? Разработайте сценарии возможных действий в разных ситуациях.А главное, отвлекает от электронной почты, мессенджеров и новостных лент. Возвращайте себя в нормальную жизнь или создайте ее лучшую версию. Тогда наступит внутреннее спокойствие, которое вы сможете транслировать сотрудникам.

За прошедшие 30 лет российский бизнес преодолел несколько масштабных кризисов. Предприниматели видели шестизначную инфляцию, моментальное обесценивание денег и ценных бумаг, катастрофическое падение покупательской способности.

Однако они всегда находили в себе силы подниматься, перестраивать бизнес, создавать новые направления и каналы сбыта. Огромная часть этого успеха — это коммуникация с командой, в которой каждый сотрудник понимает свою роль и имеет голос.

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