Сохраняем мотивацию у сотрудников в период кризиса — план действий

Когда закрываются привычные магазины, перестают работать банковские карты, летать самолеты и кажется, что все потеряно, сотрудники предприятий теряют мотивацию к труду. Что делать менеджерам в эпоху рекордного количества экономических санкций?
Как сохранить производительность труда персонала и пробудить мотивацию у команды, рассказывает Динара Гайнутдинова, эксперт Change Management и управляющий партнер CAS Group. Она имеет 15-летний опыт в сфере управления изменениями и смежных областях в российских и международных компаниях.
Россия заняла первую строчку в мире по количеству введенных против нее экономических санкций, обогнав Иран, Сирию и Северную Корею. На сегодняшний день в общей сложности более пяти тысяч ограничений затронули деятельность физических и юридических лиц.
Исследователи Йельского университета подсчитали, что около 200 иностранных компаний, в числе которых лидеры авто- и авиапрома, FMCG, финансов, IT, ушли с рынка или заморозили инвестиционные проекты в России.
Аналитики прогнозируют кризис на рынке труда: по некоторым оценкам свыше миллиона россиян могут остаться без работы, или очень сильно потерять в доходах. К концу года уровень безработицы в РФ может достичь 7%.
Крупный и средний российский бизнес будет перестраивать внутренние процессы, менять стратегические планы, искать новых поставщиков и рынки сбыта. На это потребуется от нескольких месяцев до полугода.
В этих неожиданных изменениях каждому руководителю важно уделять особое внимание HR-процессам. Сотрудники — ядро компании. Как вывести их из состояния тревоги и стресса, направить работу в конструктивное русло, и в конечном счете сохранить устойчивость компании?
Кривая изменений
Психиатр Элизабет Кюблер-Росс в 1969 году представила миру кривую изменений, которая отражает переживания человека в процессе потерь и перемен.
На протяжении времени человек проходит пять стадий принятия изменений: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Скорость прохождения этих стадий зависит от многих факторов: насколько негативно ситуация касается его лично, насколько он сам адаптивен и т.д.
Задача управленца или владельца бизнеса — помочь сотрудникам пройти через сложные этапы как можно быстрее. Важно видеть свой коллектив со стороны и демонстрировать вовлеченность в проблемы сотрудников. Они должны понять, что как раньше уже не будет, и сейчас нужно меняться, чтобы оставаться конкурентоспособными.
В любой кризис главное — обеспечить бесперебойность процессов: регулярные планерки, отчетность, традиционные мероприятия и т.п. Дайте сотрудникам простые задания и сформулируйте задачи предельно конкретно.
Так у них не останется вопросов, которые могут стать причинами негатива в коллективе. Организация труда успокоит, снизит эмоциональное напряжение и подчеркнет ваши качества лидера.
Поощряйте тех, кто с вами прошел путь от отрицания до принятия. Это ваши будущие агенты изменений. Они будут делиться опытом с коллегами. Вы приблизите стадию принятия изменений у сотрудников. И сможете уже всей командой перейти к более сложным задачам, которые требуют креативности и нестандартного подхода.
Отдых от стресса
Создайте на работе атмосферу, в которой человек будет отдыхать от новостного шума и личных переживаний. 7 базовых рекомендаций по работе с персоналом:
- 1. Пресекайте токсичные обсуждения и пересылку тревожных известий, которые могут дестабилизировать команду.
- 2. Фокусируйтесь на стабильности. Говорите сотрудникам про вещи, которые остались неизменными.
- 3. Создавайте дополнительные точки опоры. К примеру, если вы раньше проводили корпоративные активности, сейчас сделайте на них акцент, увеличьте охват сотрудников.
- 4. Ставьте короткие KPI и поощряйте их выполнение. Можно применить Scrum-подход и двигаться к выполнению целей короткими спринтами.
- 5. Поддерживайте сотрудников, которые снизили эффективность. Поговорите с ними о переживаниях, поддержите словом, предложите помощь.
- 6. Ведите открытую коммуникацию о планах компании. Она создает информационный фон, где нет места слухам и фейкам.
- 7. Расставайтесь только после тщательного анализа компетенций. Пересмотрите матрицу навыков вашей команды и определите необходимые для сохранения бизнеса компетенции.
Будьте лидером
Наступило время «тушения пожаров» и ручного управления. Команда ждет от лидера уверенности, спокойствия и четких указаний. Как руководителю справляться с тревожностью?
- Сосредоточьтесь на том, что зависит от вас. Перейдите в позицию наблюдателя и включите критическое мышление.
- Находите время для себя и семьи. Перечитывайте любимые книги, делайте то, что нравится и согревает душу.
За прошедшие 30 лет российский бизнес преодолел несколько масштабных кризисов. Предприниматели видели шестизначную инфляцию, моментальное обесценивание денег и ценных бумаг, катастрофическое падение покупательской способности.
Однако они всегда находили в себе силы подниматься, перестраивать бизнес, создавать новые направления и каналы сбыта. Огромная часть этого успеха — это коммуникация с командой, в которой каждый сотрудник понимает свою роль и имеет голос.
Фото на обложке: Sergey Tinyakov /
Иллюстрации предоставлены автором
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