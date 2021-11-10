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Сотрудник работает в нескольких компаниях: как к этому относиться и что делать в таких случаях?

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Денис Бурлаков
Денис Бурлаков

CEO финтех-компании RBK.money и фаундер IT-компании Osnova

Алина Алещенко

Сотрудник оформлен в штате компании и совмещает основную работу с подработкой на фрилансе — подобная практика известна давно. Пандемия стала катализатором процессов, связанных с переходом на удаленную работу, и изменила отношение к фрилансу. Поэтому совместителей заметно прибавилось, а работодатели задумались, как это скажется на качестве работы.

CEO финтех-компании RBK.money и фаундер IT-компании Osnova Денис Бурлаков рассказал о проблеме «совместительства», поделился собственным опытом и рекомендациями для руководителей компаний.

Сотрудник работает в нескольких компаниях: как к этому относиться и что делать в таких случаях?

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

За последние два года в нашей стране четверть организаций перевела сотрудников на дистанционный или гибридный формат работы. Плюсы «удаленки» оценили и компании, и работники: одни экономят на аренде помещений и оплате коммунальных услуг, вторые — время на дорогу в офис и сопутствующие расходы.

У людей стало больше свободного времени на семью, отдых или самообразование. Некоторые так и сделали — стали развиваться в новых для себя областях.

Практика удаленной работы дала импульс развитию рынка фриланса. Появились онлайн-платформы с предложениями работы для фрилансеров. Фриланс-проекты или частичная занятость в другой компании, помимо основного места работы, стали привычным явлением.

В первую очередь это коснулось IT-профессий, работников сферы внешних и внутренних коммуникаций, проектных менеджеров, бухгалтеров, специалистов по документообороту — тех сфер, где можно работать удаленно без потери качества.

 

Стопроцентная надбавка, или Как усидеть на двух стульях

Недавно в The Wall Street Journal вышла статья о сотрудниках, которые втайне от начальства работают в нескольких компаниях и зарабатывают в среднем от $200 тыс. до $600 тыс. в год. Для сравнения: средняя зарплата в США в 2021 году составила чуть больше $50 тыс. в год до уплаты налогов.

С учетом этих цифр у американцев возникает вопрос: зачем выстраивать сложную карьерную траекторию внутри компании, совершать трудовые подвиги, чтобы вырасти в зарплате, скажем, на 50% через три года, если со второй работой можно сразу получить надбавку до 100%?

Сама работа в итоге сводится к тому, чтобы не вылететь с нее как можно дольше. Нишевое онлайн-сообщество Overemployed вдохновляет таких работников и даже делится полезными лайфхаками, как удержаться на нескольких рабочих местах.

Рекордсменом в США стал программист, который работает в десяти компаниях одновременно. Спрос на IT-специалистов и отсутствие надзора в этой сфере позволяют ему зарабатывать полтора миллиона долларов в год.

Возможен ли такой сценарий в России, с полной уверенностью сказать сложно. Но уже сейчас очевидно, что в постковидном мире удаленная работа — это само собой разумеющаяся история.

И здесь очень важен вопрос мотивации сотрудника: хочет ли человек поступить по примеру специалистов из материала WSJ, которых интересовала только прибавка к зарплате, или же ему просто стало тесно в прежней роли?

По моему опыту, попытка просидеть штаны за вторую зарплату в России встречается намного реже, чем интерес к другой профессии, желание чему-то научиться. Многие с помощью фриланса и параллельных проектов вовсе не рвутся в другую компанию, а просто добирают нереализованное, некоторые копят силы для своего проекта.

Я знаю случаи, когда сотрудник уходил, запускал свой проект и становился из подчиненного проверенным партнером. И это здорово.

 

Life-work balance и развитие в компании: как реагировать на то, что вы у сотрудника не единственный

Главное, что я, как руководитель, хочу получить от сотрудника, — качественное выполнение своей работы в оговоренные сроки. В остальное время он может кататься на велосипеде, быть депутатом, «кодить» что-то стороннее в свое удовольствие, мы с коллегами его только поддержим.

Но, как показывает практика, не все руководители знают, как реагировать на подработки сотрудников в других компаниях. На этот счет у меня есть несколько рекомендаций. 

 

Дополнительный жесткий контроль — плохое решение

Если вы узнали, что ваш сотрудник занимается фрилансом, не стоит сразу считать его предателем (это точно не так), давить и требовать дополнительной отдачи сверх его обязанностей.

Жесткая реакция на дополнительную занятость сотрудника или даже попытка ее запретить может привести к тому, что вы просто потеряете человека.

Если специалист взял параллельный проект, это не значит, что он негативно относится к компании или к делу, которым занимается. Чаще всего он просто ищет новых знаний и опыта. Если по каким-то причинам основная работа начинает страдать, важно без давления спокойно обсудить все возникшие вопросы.

 

Регулярные review и профессиональное развитие сотрудников

Обычно человек ищет что-то новое тогда, когда не получает развития на текущем месте работы. Важно общаться с людьми, обсуждать задачи, перспективы, замечать их таланты, поддерживать стремление к развитию в разных областях.

Если классный специалист засиделся на однотипных задачах и не развивается, хотя ему очень хотелось бы, стоит вместе подумать, что интересное ему можно предложить.

 

Новые варианты внутри компании

Если специалист ищет не просто новые задачи, а хочет освоить новую профессию, то стоит подумать, есть ли возможность предложить человеку развитие или переход в другую область в рамках компании.

Из рядового менеджера, который пишет простые программки на досуге, может вырасти перспективный разработчик, а из специалиста по документообороту — классный технический писатель.

Не исключено, что таким вариантом человек заинтересуется больше, чем поиском фриланса на стороне (чаще всего так и бывает). Обе стороны остаются в выигрыше: человек получает развитие, компания — лояльного сотрудника и перспективного специалиста.

 

Режим труда и отдыха

Важно следить за тем, чтобы сотрудники не выгорали и не испытывали лишней эмоциональной нагрузки. Бесконечные звонки, зумы на полтора часа трижды в день не добавляют человеку продуктивности, а только напрягают и изматывают.

Эта рекомендация относится не только к тем, кто работает на двух проектах, но и ко всем сотрудникам компании в целом. Просто люди с фрилансом к таким аспектам более чувствительны как минимум потому, что нагрузка у них чаще всего выше.

Если сотрудники выполняют свои обязанности качественно, справляются с задачами и при этом у них достаточно сил на дополнительную работу и личные дела, то значит, вам и вашим коллегам удалось найти life-work balance. А это не так просто, как может казаться.

 

Какие выводы можно сделать в вопросе взаимодействия с сотрудниками:  

  • Работа на фрилансе — это обычная практика постковидной эпохи;
  • Работать удаленно без потери качества можно;
  • Подработка сотрудников в других компаниях допускается при условии сохранения качества;
  • Необходима взвешенная реакция на дополнительную занятость сотрудников;
  • Жесткие запреты и чрезмерный контроль могут привести к потере сотрудника;
  • Важно общаться с сотрудниками и находить совместные решения;
  • Подработка на стороне — сигнал к тому, что человеку нужны новые знания и опыт;
  • Важно правильно мотивировать сотрудников и предлагать развитие.

Рядовой сотрудник может стать незаменимым профессионалом в компании, если вовремя заметить его талант и предложить то, что ему будет интересно.

Общайтесь с коллективом, обсуждайте задачи и решения, предлагайте варианты — и тогда вам не придется беспокоиться о качестве выполненной работы, даже если ваш сотрудник работает в нескольких компаниях, в конечном счете, все останутся в плюсе.

Фото на обложке: unsplash.com

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