Эпический конфликт: как спор Epic Games с Apple может изменить игровую индустрию

В контексте этой ситуации Александр Каретин, сооснователь и CBDO маркетплейса игровых сервисов Overgear, рассказывает, какие попытки поменять расстановку сил были у Epic Games ранее и как сегодняшний конфликт может повлиять на индустрию и конечных пользователей.

Apple и Google не восприняли такой шаг как предложение обсудить размер комиссии для всего рынка, а просто удалили игру из своих магазинов.

Поводом стал официальный анонс новых условий внутри Fortnite: Epic Games предложили пользователям 20% скидку на внутриигровую валюту V-Bucks при оплате напрямую, в обход Apple App Store и Google Play Store, что не только нарушает соглашения данных платформ, но и сразу показывает пользователю, какую сумму магазины все это время забирали себе.

Всю последнюю неделю за рынком игр следят пристальнее обычного — компания Epic Games, разработчик и издатель нашумевшей игры Fortnite, у которой более 350 млн пользователей, развернула PR-баталию с не самыми простыми противниками — корпорациями Apple и Google.

Почему Epic Games заигрывает с монополиями

Со стороны любого активного пользователя Twitter все выглядело как реалити-шоу. События развивались очень стремительно: на официальный анонс самой акции о покупке игровой валюты со скидкой площадки ответили почти мгновенным удалением из маркета.

Epic Games решили не ждать, как отреагирует аудитория, и сами предложили всем пользователям поддержать хештег #freefortnite.

Если раньше Epic Games звали пользователей на концерты популярных исполнителей в качестве зрителей, то сейчас, понимая, что их сила именно в аудитории, решили позвать всех сразу на целый спектакль — и уже в качестве главных героев. С учетом протестных настроений в мире момент для объединения подобран крайне удачно.

Стоит начать с того, что такие действия — результат долгосрочной и давней стратегии. Уже в июне в комментарии The Washington Post основатель Epic Games Тим Суини упомянул, что монополия App Store защищает лишь выгоду Apple, а не безопасность пользователей, как это преподносится обычно.

Последние два месяца он постоянно возвращался к этой теме. Как мы видим теперь — с целью «прогревания» аудитории.





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Если вернуться к событиям весны, то бросится в глаза, что Fortnite только спустя полтора года после запуска на Android вышел в Google Play. До этого игру можно было скачивать с сайта. Что же могло заставить Epic Games поддаться и согласиться на дополнительную комиссию, кроме максимального увеличения своей аудитории перед более решительными действиями? Скоро узнаем, на сколько шагов вперед можно продвинуться, однажды уступив.

Вспомним кейс с запуском площадки Epic Games Store. Все претензии к Steam (платформе цифрового распространения игр от Valve) тоже были из-за размера комиссии с продаж, особенно «доставалось» инди-разработчикам. И если еще недавно никто не верил, что у Steam вообще может быть сопоставимый конкурент, то сейчас с его наличием точно считаются. Epic Games не только запустили свою площадку, но и раздавали несколько дней лучшие игры бесплатно для привлечения большей аудитории.

В списке побед Epic Games есть еще один гигант — Sony, который после долгого сопротивления согласился на поддержку кроссплея (одновременной игры между владельцами разных приставок).



Цепная реакция на игровом рынке. Какие проблемы оставались в тени?

Ситуаций, в которых крупные игроки рынка не хотят менять давно сложившиеся условия, на самом деле много. Так, например, крайне сомнительно сейчас выглядят отношения между игроком и самим издателем по договору оферты. Несмотря на то, сколько денег тратят люди на игры и внутриигровые сервисы, они все еще не являются владельцами своих аккаунтов.

Нежелание разработчиков пересматривать условия пользовательских соглашений похоже на отношение Apple к размеру комиссий.

Вопросы о том, кто, на чем и сколько должен зарабатывать, часто являются предметами споров. Да, Apple радикально заявляет об отсутствии возможности пересмотра размеров комиссий, но делиться и зачастую даже обсуждать новые условия не готовы и сами разработчики. Своими правилами игры и отношениями с пользователями они сильно ограничивают возможности многим сторонним сервисам.

Несмотря на то что любой околоигровой продукт, в том числе и наш, в конечном счете работает на возвращение клиента в игру, паблишеры из раза в раз пропагандируют, что только их подход правильный.

Диалог сейчас необходим в целом, ведь игры давно уже вышли из категории «занятия для детей» в независимую индустрию развлечения для всех. И регулироваться она должна иначе, в том числе и самим пользователем, который платит за услуги.

Если у разработчика (в данном случае — Epic Games) получится запустить процесс изменений, в будущем нас ждет еще много нужных и уже назревших преобразований во всем гейминге. Своим примером они покажут, что свою точку зрения всегда нужно отстаивать.





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Эта позиция откликнется и у людей — у сообщества, на которое в том числе рассчитывают Epic Games. Ведь сейчас они не оставляют клиентов просто ждать разблокировки, а предлагает активно поучаствовать во флешмобе.

Игровая индустрия — один из главных инструментов глобализации и объединения людей на расстоянии, и пандемия еще раз показала ее реальное значение в современном мире.

На своем примере мы видим, как игры связывают игроков из разных уголков земного шара. Они помогают друг другу — и зарабатывать, и получать удовольствие от игры. Игры требуют дополнительного свободного времени, которого у некоторых просто нет.

Если для обеспеченных людей это возможность заплатить за кайф от прохождения сложного отрезка карты, то для людей из, например, Латинской Америки или СНГ — один из немногих вариантов обеспечить свою жизнь на совершенно другом уровне.



Индустрия в ожидании. Как поддержка комьюнити может повлиять на Конгресс?

Самое интересное, что от базового противостояния тянутся нити в другие сферы и страны. Пока остальные гиганты, такие как Facebook и Spotify, выражают поддержку Epic Games, возможное давление на последних может начаться со стороны их же владельцев — Tencent.

Дело в том, что с 28 августа 2020 года Epic Games потеряет доступ к SDK, API и всем остальным средствам разработки для Apple. Тем самым они исключат для себя возможность дальнейших разработок на Unreal Engine, который активно используется в различных играх для iOS и MacOS. В активах Tencent — огромная часть рынка мобильных игр Азии, которые тоже используют UE, и, соответственно, тоже потеряют возможность обновлений.

Но расстановка сил зависит не только от размера компании, которая решила тебя поддержать.

Для Epic Games ключевое значение по-прежнему будет иметь отклик сообщества, ведь, как мы видим, никто из компаний еще не захотел удалить свое приложение в знак солидарности и бойкота, а люди продолжают выражать заинтересованность.

Конгресс США тоже, скорее всего, протянет руку в направлении Epic Games. Он уже не раз вызывал на антимонопольные разговоры представителей Apple, и это дополнительный повод их продолжить. Может, даже с другим напором.

Несмотря на огромное количество нюансов, можно предположить только два основных возможных варианта разрешения ситуации.

Первый вариант: Epic Games удастся договориться о снижении комиссии для всех

В этом случае, как ни странно, ситуация на рынке с точки зрения экономики изменится несильно: разработчики из-за увеличившейся доли для себя выиграют в своих ROI и смогут внедрить больше ресурсов для разработки игровых обновлений или увеличения маркетингового бюджета.

В результате в минусе останутся только сами маркетплейсы, но подобный шаг привлечет ряд новых игроков на рынок, что позволит сократить изначально возможные потери до куда менее заметных. А вот единение и сопричастность к «общей победе» ощутят все. Интересно, какое бы шоу на платформе Epic Games придумали в этом случае?

Второй вариант — создание альтернативного маркетплейса

Это возможно только в случае вмешательства Конгресса в процесс и дальнейшего давления на Apple. Это сложный путь, который, в случае успеха, будет воспринят как настоящая революция.



Что же дальше

Я неспроста меньше упоминал Google в данном инциденте — вероятнее всего, они терпеливо ждут, как данная ситуация сработает с более «принципиальным» соперником.

В случае с платформой от Google, Fortnite не может полностью потерять возможность получения обновлений. Поэтому даже полное фиаско Epic Games и лишение их возможности продолжать развитие Fortnite на продуктах Apple может лишь спровоцировать некий рост интереса к устройствам на базе Android.





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А вот Apple всегда была известна своими изящными решениями. В данном случае глупо ожидать, что даже в случае удовлетворения иска или уступок на фоне решения Конгресса, они не смогут обставить данное событие как win-win ситуацию и сделать сделать очередной удачный PR-ход.

Ирония в том, что, при всех возможных негативных последствиях для Apple, это не мешает им ставить новые рекорды по капитализации компании (оценка пробила исторический максимум в $2 трлн), а результаты продолжают вдохновлять поклонников компании по всему миру.

Пускай нам и не стоит ждать однозначного решения по данному противостоянию в ближайшее время, я убежден, что последующие несколько месяцев подарят нам немало эффектных и, возможно, даже эксцентричных решений с обеих сторон.

Они и определят, на чью сторону встанут как лица, принимающие решения, так и многомиллионная общественность.

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