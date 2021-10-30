Финансовая пирамида: 6 признаков, что вас хотят обмануть

Чтобы не стать их жертвой, важно уметь своевременно обнаруживать такие организации. Как это сделать, рассказала Ольга Чурилова , экономист, финансовый консультант, эксперт Национального центра финансовой грамотности, основательница школы «Смарт инвестиции».

В августе 2021 года лопнула очередная финансовая пирамида — «Финико». В Москве, Краснодаре и Татарстане пострадали около 1 млн человек. Казалось бы, уже не осталось людей, которые ни разу не слышали о финансовых пирамидах. Но все равно находятся те, кто попадает в лапы мошенников.

Механизм действия пирамиды прост: организаторы привлекают вкладчиков, обещая доход 20-30% в месяц, затем инвесторы получают доход за счет новых участников, при этом от 10% до 30% всех поступивших средств собственники выводят на офшорные счета. С каждым месяцем число участников пирамиды растет, и в тот момент, когда обязательства организаторов превышают поступления, пирамида «ломается», а рядовые вкладчики остаются ни с чем.

Признаки финансовой пирамиды

Иностранное юридическое лицо

Сначала проверьте выходные данные на сайте организации, определите юридическое лицо, на которое она зарегистрирована. В случае, если юридическое лицо зарегистрировано не в РФ, в любой спорной ситуации доказывать свои права придется в другой стране по действующим в ней законам.

Отсутствие лицензии финансовой организации

Все финансовые организации в России регулируются ЦБ и обязаны иметь лицензию согласно ФЗ «Об инвестиционных фондах», даже если у них нет российской регистрации. Правда, если компания зарегистрирована в РФ и имеет лицензию ЦБ, она не должна вызывать у вас подозрений.

Проверить организацию можно на сайте Центрального банка РФ в разделе «Справочник финансовых организаций». Также можно задать вопрос в «Интернет-приемной» или позвонить в контактный центр по номеру 8-800-300-3000.

Не лишним будет изучить информацию на специальной странице «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Кстати, печально известная «Финико» как раз числилась в этом списке. Эта организация была признана пирамидой, однако люди все равно продолжали делать вложения.

Слишком большая обещанная доходность

Смотрите на обещанную доходность, обычно она очень большая и в разы превышает историческую, которая по российскому фондовому рынку составляет 15-17% в год (статистика по рынку российских акций Московской биржи, данные из дайджеста «Открытого журнала»), а финансовые пирамиды и мошенники предлагают от 20-30% в месяц.

Нет четкой формулировки, откуда берется такая доходность

Ищем обоснование того, откуда берется доходность компании. Должно быть четко понятно, чем обоснован ее доход, в чем заключается ее деятельность. Например, «ФосАгро»— российская холдинговая компания, которая занимается производством высококачественного фосфорного сырья и фосфорсодержащих удобрений. Организация является мировым лидером в этом сегменте и с 2011 года непрерывно выплачивает дивиденды в размере 8% годовых.

Еще один положительный пример — «Газпром», глобальная энергетическая компания, которая занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и газа, производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Компания выплачивает дивиденды с 1999 года в размере 6,5% годовых.

Группа «Черкизово» — крупный производитель мясной продукции, занимающий ведущие позиции в России. В составе производства есть современные свинокомплексы, заводы по переработке мяса и комбикормов, сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. «Черкизово» непрерывно выплачивает дивиденды с 2014 года в размере 6,5% годовых.

В отличие от лицензионных брокеров, пирамиды не инвестируют средства. Они лишь берут деньги у одних вкладчиков, чтобы передать другим, при этом экономическая деятельность у пирамиды полностью отсутствует. Например, у скандально известной финансовой пирамиды «Финико» существовала замысловатая формулировка: «система автоматической генерации прибыли».

Сложный процесс внесения и вывода денег

Уточняйте процесс внесения и вывода денег. Обычно мошеннические организации берут большую комиссию за пополнение. Будьте внимательны, если для того, чтобы получать прибыль, вас просят купить некий внутренний продукт либо еще какую-то внутреннюю валюту, которая не торгуется даже на криптобиржах. Чтобы это проверить, воспользуйтесь приложением для доступа на биржи, где торгуются криптовалюты: Binance, Coinbase и другими.

У большинства крупных и надежных брокеров, таких как «Тинькофф Инвестиции», «Сбербанк Инвестор», «ВТБ Мои Инвестиции» процедура внесения и вывода денег занимает буквально одну минуту, а комиссия не взимается, или она минимальна.

Если для вывода средств на свой счет вам говорят, что прежде нужно подписать некое заявление, купить криптовалюту или внести сначала определенную сумму, чтобы снятие стало наиболее выгодным, вы имеете дело с типичной пирамидой.

Наличие в прошлом организатора компании причастности к финансовым махинациям

Проверьте информацию об организаторе компании. Собрать сведения сможет даже начинающий инвестор. Не поленитесь и поищите данные в открытых источниках, соцсетях и СМИ. Это элементарное первичное действие, которое обезопасит вас от финансовых рисков.

Как обезопасить себя

В первую очередь, повышайте свою финансовую грамотность и изучайте теорию об инвестициях. Для начала прочтите хотя бы эту подборку книг:

Р. Кийосаки «Руководство богатого папы по инвестированию». Знаменитый инвестор и писатель дает советы по теме инвестиций, финансового мышления и приводит живые практические примеры. Книга написана простым языком и будет понятна даже подростку;

Б. Шефер «Путь к финансовой свободе». Это серьезный философский труд, меняющий отношение к деньгам. Бодо Шефер на собственном опыте показывает, как создавать богатство, и описывает четыре базовые стратегии достижения финансовой свободы;

Б. Грэхем «Разумный инвестор». Книгу именуют «библией фондового рынка». Она учит грамотно инвестировать без спекуляций и с умом подходить к выбору ценных бумаг;

Э. Шредер «Уоррен Баффет. Лучший инвестор мира». В книге описана биография самого богатого инвестора. На 900 страницах собраны его советы и бесценный жизненный опыт;

«Фондовый рынок. Курс для начинающих» (от коллектива авторов). Это издание Forbes рекомендует начинающим инвесторам. В книге даны базовые понятия фондового рынка и практические упражнения, чтобы закрепить материал.

Когда вы будете понимать, из чего складывается доходность на фондовом рынке и как происходит купля-продажа ценных бумаг, вы сможете задавать правильные вопросы, которые отпугнут мошенников. Махинаторы вряд ли захотят связываться с человеком, который понимает, что к чему в мире инвестиций. К сожалению, остались еще миллионы финансово безграмотных и доверчивых людей, которые теряют разум при виде обещанных высоких процентов прибыли. Они-то и станут добычей мошенников.

И главное — помните: чем выше обещанная доходность, тем выше риск. Даже самые матерые трейдеры считают хорошим результатом доход от инвестиций 4–7% в месяц, а уж 30% в месяц заработать практически нереально.

Но понятие финансовой грамотности не ограничивается базовыми знаниями об инвестициях. Нужно понимать:

как правильно вести учет доходов и расходов;

как правильно искать «черные дыры» своего бюджета;

как организовывать свои расходы, чтобы хватало денег на накопление.

Финансово грамотный человек все рассчитывает, перепроверяет информацию. Например, он не подпишет договор, не прочитав его внимательно. Также финансово грамотный человек должен понимать, как приумножить деньги и какими инструментами воспользоваться. Например, он осознает, что риски у депозитов низкие, поэтому и доходность невелика. В то же время риск вложений в акции более высокий, поэтому и потенциальная доходность выше.

И, конечно, финансово грамотный человек должен уметь распознавать признаки мошенничества в сфере финансов, понимать, какая средняя доходность на рынке и оценивать риски.

Итак, чтобы повысить финансовую грамотность и обезопасить себя от мошенников, необходимо:

Заниматься управлением личными финансами, вести учет доходов и расходов. Составлять план расчетов по кредитам и понимать: если вкладываемся, то используем не кредитные деньги. Знать финансовые инструменты, чтобы приумножить деньги.

Что делать, если вы стали жертвой пирамиды

Финансовые пирамиды имеют короткий срок действия. Они собирают деньги с вкладчиков и исчезают. Чем быстрее будете действовать, тем больше надежды восстановить справедливость.

Составьте претензию

Если пирамида еще работает, напишите претензию в адрес организации. Потребуйте вернуть средства и укажите, что обратитесь в правоохранительные органы, если это не произойдет. Помните, что организаторов пирамид можно привлечь к уголовной ответственности. А тем, кто рекламирует подобные организации, грозит крупный штраф.

Обратитесь в полицию и прокуратуру

Напишите заявление в эти органы и приложите соответствующие документы в качестве доказательств своих слов. Можно подать иск в суд с требованием взыскать с владельца пирамиды вложенные средства, проценты и компенсацию за моральный ущерб.

Есть и другие организации, куда можно подать жалобу, например, Банк России. Он проводит собственное расследование подозрительных финансовых операций и передает информацию в правоохранительные органы. Банк не выплачивает компенсацию, но эта мера поможет быстрее найти преступников. Среди других организаций с подобной миссией — Федфонд по защите вкладчиков и акционеров, ФинПотребСоюз.

Действуйте коллективно

Как правило, финансовые пирамиды обманывают множество людей. Найдите других пострадавших, используя соцсети, информацию в СМИ, и составьте коллективный иск. Обратитесь к адвокату, который имел опыт в подобных делах, предварительно проверив его статус по реестру Министерства юстиции. Это необходимо, чтобы не стать жертвой псевдоюристов, которые часто наживаются на обманутых вкладчиках.

Не замалчивайте происходящее

Важно предупредить людей, чтобы они тоже не попались в лапы мошенников. Используйте соцсети, СМИ, чтобы придать событие огласке.

Возврат финансовых вложений не всегда можно гарантировать даже при обращении в суд. Но если организация попадает в реестр Федфонда как пирамида, можно рассчитывать на компенсацию. Еще лучше — повышать финансовую грамотность, чтобы не попадаться на удочку мошенников.