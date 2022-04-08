Компания не в состоянии исполнить договор. В каких случаях она может сослаться на форс-мажор?

Можно ли сейчас ссылаться на положения о форс-мажоре? Означает ли это, что компания может отказаться от договора или расторгнуть его в текущих условиях? Какой законопроект сейчас рассматривает Госдума, чтобы помочь бизнесу? Рассказывает Мария Базюк, кандидат юридических наук, юрист-эксперт сервиса проверки контрагентов Rusprofile .

В кризис 2022 года поставки срываются из-за санкций и сложностей с логистикой, оплаты — из-за финансовых проблем контрагентов, выполнение подрядных работ — из-за роста цен на материалы.

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Раздел или пункт о форс-мажоре при согласовании договоров в стабильные времена стороны воспринимали как необязательный элемент. Раньше эти положения «кочевали» из договора в договор со стандартными формулировками, причем в большинстве случаев им не уделяли особого внимания.

Но жизненные и экономические обстоятельства меньше чем за десять лет уже в третий раз заставили бизнесменов и юристов иначе взглянуть на этот пункт.

Какие ситуации сейчас можно считать форс-мажором

Законодательство не использует термин «форс-мажор». Однако его применяют в деловой практике, когда говорят об обстоятельствах непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Форс-мажор должен соответствовать четырем критериям:

Его наступление не является обычным. Любая компания, на чью сферу деятельности оказало влияние такое обстоятельство, не могла бы его избежать, то есть оно непредотвратимо. Влечет невозможность исполнения обязательства. Не зависит от должника, его деяний или воли.

Если хотя бы один критерий отсутствует — обстоятельство не является форс-мажорным. Этим в том числе объясняется разница в подходах при отнесении к форс-мажору санкций иностранных государств, экономического кризиса, девальвации национальной валюты и колебаний курса валют.

Санкции. ТПП РФ прямо относит запретительные меры иностранных государств к числу форс-мажора.

Пример. Невозможность поставки продукции по причине санкций

Между компаниями — магазином алкогольной продукции и поставщиком — заключен договор поставки вина из Италии. Поставщик по этому договору закупал вино напрямую у одной из европейских компаний и продавал розничным магазинам.

В силу Регламента Совета ЕС от 15.03.2022 поставка невозможна, так как закупочная стоимость товара превышает 300 евро. Такой алкоголь относится к предметам роскоши и запрещен к ввозу. Даже если она его отправит, товар задержат на таможне. Поставщик понимает, что он не сможет выполнить условия договора с магазином.

Но поставщик может сослаться на обстоятельства непреодолимой силы и не нести ответственность, то есть не платить договорную неустойку за просрочку поставки.

Такая ситуация уже знакома нашей стране. Так, в 2014 году произошло ухудшение международной обстановки, были введены экономические санкции в некоторых отраслях, вследствие чего возникли проблемы с поставкой продукции в одной из пострадавших отраслей. Суд признал это форс-мажором (постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40- 70413/2017 от 15.06.2018).

Еще одним масштабным обстоятельством, которое мешает выполнить договоренности, является финансово-экономический кризис.

Экономический кризис. Обычно его не признают форс-мажором.

Пример. Экономический кризис

Между компаниями заключен договор поставки. Поставщик передал товар покупателю. Но покупатель не оплатил счет. Он объясняет это экономическим кризисом.

Из-за роста цен расходов стало больше, а количество новых заказов сократилось. Покупатель считает, что он вправе не платить неустойку за просрочку платежа, пока ситуация не стабилизируется. Однако экономический кризис, по мнению судов и Торгово-промышленной палаты РФ, является предпринимательским риском.

Значит, покупатель не может ссылаться на форс-мажор и обязан оплатить как основной долг по договору, так и неустойку за весь период просрочки (см. постановления ФАС Московского округа от 01.09.2010 по делу № А40-161261/09-69-1142, ФАС Поволжского округа от 21.05.2013 по делу № А55-25687/2012).

Другие обстоятельства. Перечень обстоятельств, которые сформулированы ТПП РФ как форс-мажор, является открытым. Поэтому его можно применять как ориентир, но не забывать, что на практике возникают и новые обстоятельства непреодолимой силы. Задача организации — убедить суд в том, что присутствуют все четыре критерия.

Пример. Неразмещение рекламы в запрещенных соцсетях

28 февраля 2022 года компания заключила договор с маркетинговым агентством. Агентство обязалось 22 марта 2022 года разместить платную рекламу компании в известных социальных сетях.

21 марта 2022 года соцсети, о которых шла речь, суд признал экстремистскими организациями. Размещение платной рекламы в этих социальных сетях теперь признается финансированием экстремизма. В этих условиях исполнение обязательств по договору невозможно, так как противоречит действующему законодательству.

Тем самым агентство, скорее всего, может сослаться на форс-мажор, так как нарушение договора не зависело от его воли, она не могла предвидеть или предотвратить эти обстоятельства, они не являются обычными, есть причинно-следственная связь между новым запретом и невозможностью выполнить обязательство.

Такие обстоятельства как изменения валютного курса и девальвация национальной валюты судебная практика не признает форс-мажором (постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2017 по делу № А40-129109/2016).

Текущую ситуацию ТПП РФ уже прямо назвала форс-мажором. Что именно в этой ситуации будет форс-мажором, а что нет — покажет практика и документы ТПП РФ. Масштабные санкционные меры иностранных государств, запреты торговых операций, ограничения перевозок — обстоятельства, которые скорее всего будут освобождать от ответственности.

Обратите внимание, что одинаковые обстоятельства могут являться форс-мажорными для одних сделок, и не признаваться таковыми для других.

Важно, чтобы между ними и отрицательными последствиями была причинно-следственная связь. Например, санкции являются форс-мажором для исполнения договора, по которому требовалось поставить товары из Европы, теперь запрещенные к ввозу. Но те же самые санкции не будут форс-мажором при непоставке товара из соседнего региона или при несвоевременной выплате арендной платы.

Форс-мажор спасает от ответственности, но не от обязанности исполнить договор

Ссылка на форс-мажор — не универсальная панацея. Она позволит лишь избежать ответственности: например, возмещения убытков, оплаты неустойки или штрафа. Но основное обязательство по договору с помощью норм о форс-мажоре прекратить нельзя.

Чтобы организация могла не выполнять договор, например, не поставлять товар или не оказывать услугу, нужно применить нормы статей 416, 417 ГК РФ. Они посвящены прекращению обязательства невозможностью исполнения.

Это возможно, когда компания не в состоянии исполнить договор или его часть:

когда причиной является возникшее обстоятельство, за которое не отвечает ни одна из сторон (ст. 416 ГК РФ);

если причиной является акт органа госвласти или местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ).

Чтобы применить эти нормы, нужно доказать, что организация не сможет выполнить свои обязанности даже после прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

Компания также вправе расторгнуть договор.

Варианты расторжения: в одностороннем порядке (если закон или договор это позволяет), по соглашению сторон либо через суд. В третьем случае нужно будет доказать, что обстоятельства, из которых компании исходили, когда заключали контракт, значительно изменились. Форс-мажор вполне отвечает этим критериям.

Как бизнесу в условиях санкций поможет новый законопроект

22 марта 2022 года в Госдуму поступил законопроект № 92282-8, который призван помочь бизнесу в современных непростых обстоятельствах. Если его примут, то подходы к освобождению от обязательств изменятся.

Что предлагает законопроект:

Обязательство прекращается, если его невозможно исполнить в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций, которые связаны с ограничениями в отношении граждан или юрлиц в РФ (далее — недружественные действия). Сторона, которая не исполнила обязательство или исполнила его ненадлежащим образом, не несет ответственность, если докажет, что это произошло в условиях недружественных действий. Сторона вправе отказаться от договора, когда другая сторона не исполнила обязательство или исполнила его ненадлежащим образом, если это временно невозможно в условиях недружественных действий. Отказ возможен с предупреждением об этом другой стороны в разумный срок.

Предполагается, что закон будет применяться также к договорам, которые были заключены до 24.02.2022 г. Но с оговоркой: срок, когда обязательство должно быть исполнено, наступил после 23.02.2022 г.

Документ о форс-мажоре компания может получить в ТПП России или в региональной ТПП

Подтвердить наличие обстоятельств непреодолимой силы можно с помощью сертификата о форс-мажоре (для международных контрактов) или заключения об обстоятельствах непреодолимой силы (для договоров между российскими сторонами). Эти документы выдают ТПП РФ и уполномоченные региональные ТПП соответственно.

Обычно они платные. Но из-за сложившейся ситуации до 30 апреля ТПП РФ отменила действие тарифов и сейчас выдает такие документы бесплатно (Приказы ТПП РФ от 09.03.2022 № 24 и № 25).

Компаниям, которые планируют ссылаться на форс-мажор, желательно оформить сертификат или заключение. Он поможет доказать свою позицию в суде.

Если же в договоре указано, что обстоятельства непреодолимой силы подтверждает ТПП, то получать соответствующий документ обязательно. Иначе суд откажет в признании форс-мажора (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2021 по делу № А57-2789/2021).

Палаты выдают такие документы не всем. Палата проводит экспертизу документов, анализирует обстоятельства и принимает решение по каждой ситуации отдельно. Это зависит как от того, на что именно ссылается компания, так и от влияния условий на конкретное обязательство.

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