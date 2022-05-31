Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?

Для какого товара открылась свободная касса на маркетплейсах из-за выхода с российского рынка иностранных компаний, на какую категорию делать ставки и почему еще не поздно начинать бизнес на Wildberries и Ozon, рассказывает Герман Пучков, CEO и основатель «Степлера» — онлайн-бухгалтерии для продавцов российских маркетплейсов.

Бизнес-модель маркетплейсов, некогда созданная Джеффом Безосом, продолжает набирать популярность и успешно работает в большинстве развитых и развивающихся стран, в том числе и в России. Бум на рост таких сайтов в нашей стране пришел на 2018-2020 годы.

Когда в 2016 году я запускал свой первый проект на Amazon, еще ни Wildberries, ни Ozon не были распространены так, как сейчас. В 2019 году я принял решение уйти с Amazon и полностью погрузиться в отечественные площадки.

Дело в том, что в то время конкуренции на WB почти не было, а спрос уже был очень хорошим. Мы отгрузили партию товара и продали 100 единиц за первый день, при этом ни копейки не вложили в рекламу.

К сожалению или к счастью, такие дни давно миновали. Конкуренция во многих нишах выросла; тем не менее, именно сейчас и стоит рассмотреть вход на эти площадки торговли.

Сейчас я основатель и генеральный директор IT-стартапа для продавцов маркетплейсов, но имею большой опыт продаж на зарубежных (Amazon, eBay — 2016-2019 гг.) и отечественных (Wildberries, Ozon — 2019-2021 гг.) маркетплейсах. Другими словами, я знаю этот рынок от и до. И сегодня расскажу о перспективных нишах для входа в связи с новой реальностью, в которой мы сейчас живем.

Объем продаж маркетплейса Wildberries за 2021 год составил 844 млрд рублей, Ozon — 445 млрд. Что первые, что вторые увеличили этот показатель в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Количество активных пользователей — десятки миллионов людей из всех городов России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Такой популяризации онлайн продаж в нашей стране, безусловно, поспособствовали пандемия, закрытые торговые центры и карантин. Люди, впервые попробовавшие покупать товары на маркетплейсах, ощутили выгоду и удобство площадок, и вряд ли когда-либо перестанут пользоваться ими.

2022 год в свою очередь внес новые коррективы, которые, по моему мнению, означают дальнейший и еще более быстрый рост рынка маркетплейсов. Большое количество брендов, ушедших с рынка России, открывают возможность отечественным предпринимателям занять их место, выстроить процессы производства и импорта товаров из таких стран, как Китай, Казахстан и Кыргызстан.

Данные по росту количества пользователей и поставщиков маркетплейсов за первый квартал 2022 года еще нет, так как маркетплейсы пока не отчитались за этот период. Но у нас есть возможность проанализировать данные по трафику, и тут тоже есть, на что посмотреть.

За март 2022 Ozon зафиксировал посещения более 180 млн человек, тогда как в феврале показатель составил 146 млн. Сайт Wildberries в марте посетили 257 млн раз.

Источник: платформа аналитики веб-сайтов Similarweb

Для читателей RB.ru я подготовил краткий аналитический отчет некоторых категорий товаров на Wildberries, чтобы наглядно показать размер рынка.

Перед тем, как мы перейдем к аналитике, хочу заметить, что ее цель — продемонстрировать наполненность рынка, его рост и, конечно, показать перспективные ниши.

Например, в одну из рассматриваемых ниш, одежду, входит большое количество подкатегорий: мужская, женская, спортивная одежда, футболки, купальники, список можно продолжать до бесконечности. Уместить данные по каждому товару в одном материале невозможно.

И если после моей статьи у вас сформируется понимание, какую нишу следует занять на маркетплейсах, не забудьте проанализировать подкатегорию по отдельности, оценивая уровень конкуренции, средний чек, наполненность ниши и так далее.

Итак, перейдем к цифрам.

Одежда

Wildberries изначально был запущен как интернет-магазин одежды, поэтому одежда является одной из самых больших категорий. За последний месяц объем продаж в ней составил 47.7 млрд рублей, а за последние 90 дней — 118 млрд. В категории мужской одежды — 6 млрд и 23 млрд соответственно.

Средний чек при этом составил 3-4 тыс. рублей. Если посмотреть на график выручки за последние 2 года, то можно заметить стабильный общий рост продаж.

График выручки категории «Одежда» на маркетплейсе Wildberries. Источник: сервис аналитики Mpstats

Об уходе зарубежных брендов одежды с рынка РФ Wildberries не беспокоится, а наоборот видит только перспективы для российских бизнесменов и помогает с продвижением отечественных товаров, создав отдельную категорию в меню маркетплейса — «Сделано в России».

Так, продажи товаров под российскими брендами выросли на Wildberries на 132% за неделю с 14 по 21 апреля. При этом, как сообщали «РИА Новости», с 1 по 25 апреля 2022-го россияне заказали на 81% больше отечественной одежды и обуви, чем в прошлом году. Востребованны платья, футболки, брюки, популярны также вещи для новорожденных.

Конечно, такие перспективы не могут не радовать российских предпринимателей.

Электроника

Неоднозначная категория по причине наличия сильных конкурентов, таких как Apple, Xiaomi, Samsung и др, однако всегда можно пойти в более низкий ценовой сегмент и найти свою аудиторию там, или пойти в те подкатегории, где бренд не имеет большого значения. Вы знаете, какой бренд у вашего фонарика? И я нет!

Выручка за последний месяц составила почти 5 млрд рублей, за последние 90 дней 16 млрд. Категория хоть и большая, но для многих товаров требуются сертификаты качества, получить их не очень сложно, но это будет отдельной статьей расходов.

Понятно, что самый оптимальный вариант поставок такого рода товаров — Китай, в частности сайты alibaba и 1688. Прошу также обратить внимание на положительную динамику продаж в категории на графике.

График выручки категории «Электроника» на маркетплейсе Wildberries. Источник: сервис аналитики Mpstats

Средства гигиены

Еще одна массовая категория с большим количеством товарных групп для взрослых и детей. В этом случае сертификаты — необходимый этап, тем более если речь идет о детских товарах.

Советую с особым вниманием выбирать поставщиков подобного рода продукции, потому что плохое качество товара может повлиять на здоровье сотен и тысяч ваших покупателей.

Выручка за последние 30 дней — 4.3 млрд, 90 дней — 13 млрд. По сравнению с ранее описанными нишами, продажи не такие большие, но сама категория начала развиваться не так давно и, судя по графику, неплохо растет.

График выручки категории «Средства гигиены» на маркетплейсе Wildberries. Источник: сервис аналитики Mpstats

Недавно зарубежная компания Essity, с которой мы знакомы по брендам Zewa, Libresse, Tena, в своем отчете за первый квартал 2022 года заявила, что уже начата работа по выходу с российского рынка, так как активы компании в России обесценились примерно на 1,4 млрд шведских крон (почти 10 млрд. рублей).

Сам бренд еще доступен для покупки на Wildberries, но очевидно, что причина этому — товарные остатки на складах, которые необходимо распродать. После того, как произойдет out of stock, появится место для новых продавцов. Безусловно, не получится сразу же заменить такого гиганта, но чем раньше начинать, тем быстрее можно приблизиться к результату.

Здоровье

Пока на маркетплейсах продавать медикаменты нельзя, но в эту категорию входят и другие товары: витамины, полезные органические продукты, корректоры для осанки, градусники и так далее.

Продажи за последний месяц — 5 млрд рублей, за три месяца — 15 млрд. График этой категории наглядно демонстрирует активный рост продаж, и этому есть несколько причин:

Рост WB и Ozon; Тренд на ЗОЖ среди нашего населения; Прекращение обслуживания российских покупателей крупнейшим американским маркетплейсом iHerb.

График выручки категории «Здоровье» на маркетплейсе Wildberries. Источник: сервис аналитики Mpstats

Что касается третьего пункта, то витамины, чаи и другая органическая продукция с iHerb много лет пользовалась огромным спросом во всем мире, в том числе и в России.

Недавно в пресс-службе «Платформы Национальной технологической инициативы» заявили, что сейчас российские предприниматели создают RuHerb, а в течение года 90% ассортимента iHerb будет замещено отечественными аналогами.

Рассуждать о RuHerb пока рано, но куда сейчас пошли россияне, привыкшие к удобству заказа полезной продукции на маркетплейсе iHerb? Конечно, на Wildberries и Ozon. Ведь и доставка в разы быстрее, и цены на аналогичные товары приемлемы.

Таким образом, на мой взгляд, в ближайшее время и спрос, и предложение будут активно расти в категории «Здоровье».

В заключение хочу сказать, что в связи с освободившимися нишами открылось окно возможностей, и точно найдутся те, кто эти возможности не упустит. Маркетплейсы будут развиваться и дальше, расширяя свою инфраструктуру, что будет положительно влиять на рынок сбыта.

Ушедшие бренды немного снизили общий уровень конкуренции, а это напрямую повлияет на объемы продаж отечественных брендов. Главное — понять, как работают площадки, разобраться во всех нюансах, организовывать работу команды и фокусироваться на хорошем и качественном товаре, который будет приносить пользу вашему потребителю.

Фото на обложке: Shutterstock / SasinTipchai

Иллюстрации предоставлены автором.