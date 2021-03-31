Я предприниматель и хочу фандрейзить, что мне сделать, чтобы инвестор меня увидел?

В недавнем исследовании Different Funds было оценено формирование мнения о венчурной индустрии благодаря СМИ и то, как этак картина влияет на решения инвесторов. Рекомендуем ознакомиться с переводом.
Мы же спросили, как попасть на радары к инвесторам, у экспертов в сфере PR и самих инвесторов. Ответы – в этой подборке.
Попасть на радары инвесторам просто – надо иметь хороший питчдек и не забывать направлять его инвесторам, бизнес-ангелам, ну и, конечно, участвовать в питч-сессиях. Однако вопрос в другом: «Как попасть на радары еще до питч-сессии?». Как добиться эффекта FOMO (страх упустить выгоду) у инвесторов.
У нас были кейсы, когда мы писали подробные аналитические статьи по трендам в той или иной области и не забывали упомянуть нужный стартап, делали легкие интервью, в духе «как мы удвоили количество наших пользователей за неделю», а также увеличивали охват рекламы, не боясь потерять немного в стоимости лидов.
Заинтересованные и квалифицированные инвесторы следят за трендами и аналитикой в СМИ, Telegram-каналах (у нас есть список порядка 20 самых эффективных и читаемых среди целевой аудитории).
Я бы выделил следующие:
- The Edinorog
- Русский Венчур
- Adventureland в Сколково
- ProVenture
- Groks
- Стартап Дня (Горного)
В среднем мы рассчитывали на три касания заинтересованного инвестора еще до того, как он посмотрит питчдек. Тогда вы услышите заветное: «А, это вы! Слышал о вашем стартапе!»
Лучший способ привлечь внимание инвесторов — создать качественный продукт, которым будут пользоваться они сами (B2C) или их портфельные компании (B2B). Инвесторы доверяют своим портфельным фаундерам (иначе бы не проинвестировали) и внимательно относятся к их рекомендациям.
Может помочь также рост косвенных метрик, за которыми следят продвинутые фонды — например, мы в Runa внимательно отслеживаем перспективные open source компании по их активностям на Github.
Наконец, пиар в топовых технологических медиа тоже работает — например, после публикации в Techcrunch фаундеры стартапа могут получить немало cold emails от различных фондов.
Наиболее часто инвесторы получают информацию из деловой тройки: «Коммерсантъ», РБК, «Ведомости». Последние, правда, стали называть реже, зато все чаще звучит The Bell. Активно набирает обороты Vtimes. Из изданий про стартапы чаще других упоминают RB.RU.
Стоит упомянуть в списке и телеграм-каналы. У «РБК-инвестиции» есть подписка, например, — «За чем следить инвестору?»
Три основных момента, на которые смотрят инвесторы:
- На идею. Если это «хайп», не прогорит ли? Очевидно ли, кто будет покупателем «идеи»? Хорошо ли составлен бизнес-план? И самое важное — монетизация. 99% стартапов без четкого плана монетизации прогорают.
- На команду. Инвесторы смотрят в целом на профессионализм команды и опыт ее членов. Если в команде есть человек, за плечами которого уже есть успешно реализованные проекты, привлекательность проекта вырастает в разы. Насколько продуман состав команды в целом. СЕО проекта — наверное, один из основных моментов.
- На условия для инвесторов. Под какую доходность инвестор может зайти в проект? Как долго стартап планирует работать с инвестором? Как инвестор получит выход и будет ли такая возможность? На какой стадии это станет возможным?
- Какую боль решают. Откуда уверенность, что боль реальная?
- Есть ли уже пилотные проекты?
- На какой рынок (географически) собираются продавать? Как это смогут реализовать?
- Цель. Для чего фаундеры создают компанию? Чтобы ее владеть / управлять или продать?
Кроме того, очень важно, насколько открыто компания готова показывать свои цифры, а главное, может ли она их подтвердить? Есть ли внешняя оценка?
Не стоит забывать и про инфополе вокруг проекта. Грамотный PR не только привлечет клиентов для вашего продукта, но и поможет в поиске инвесторов. Главное – отразить нужные посылы в своей коммуникации.
Помогая инвесторам рассказывать об инвестициях, которые они делают, заметила, что в первую очередь они обращают внимание на такие показатели, как личность основателя и команда, емкость рынка, масштабируемость технологии и, безусловно, финансовые показатели компании и возможные риски.
Инвесторов можно найти в закрытых чатах/группах, в акселераторах, до пандемии они часто приходили на конференции Forbes. Например, с Михаилом Кучментом я познакомилась на конференции DLD в Мюнхене. Известно, что он активно инвестирует. На мой взгляд, лучшее знакомство — через нетворк. При этом если о вас пишут в медиа, то вы можете делать ставку на появление в Techrunch, Crunchbase, в ньюслеттере WSJ VC Pro и др.
На самом деле мы (да и большинство инвесторов) инвестируют в рекомендованные другими инвесторами (партнерами/экспертами/основателями портфельных компаний) стартапы, так что лучший вариант – поиск общих знакомых и теплое интро.
Кроме того, конечно, после знакомства каждый инвестор идет посмотреть на профиль компании в crunchbase, на сайт компании и в целом смотрит, где и в каком контексте компания упоминается и насколько актуальна информация.
Обычная практика для инвесторов при выборе проекта — изучить все, что о нем писали в публичном пространстве. Прежде всего нас интересуют метрики и показатели, по которым видна жизнеспособность продукта: финансовая часть, качество, уровень вовлечения пользователей. Кроме того, инвесторов интересуют рейтинги крупных исследовательских компаний, например, многие следят за Gartner.
Обратить на себя внимание можно не только через СМИ, но и с помощью соцсетей—инвесторы активно общаются в Facebook и LinkedIn. Рекомендую почаще участвовать в мероприятиях , например, StartUp Village или «Открытые инновации». Большинство из них сейчас ушли в онлайн, теперь участвовать можно без отрыва от производства и покупки билетов.
После того как прослушали спикера – ищите его в социальных сетях, добавляйте его и персон, упомянутых в выступлении. Таким образом вы выстроите свою деловую сеть полезных контактов.
Если у вашего стартапа пока нет выручки, то практически бесполезно показывать его инвесторам в России. Исключение — deeptech, но и здесь продукт должен быть преподнесен доступно. В случае, когда ваш проект уже массово привлекает пользователей и/или зарабатывает деньги, то участвуйте в различных питч-сессиях.Лучше в тех, что организованы сообществами инвесторов, а не корпорациями.
Адресная рассылка также хорошо работает, если вы отправляете тизер конкретному человеку, принимающему решение. Начинайте с лидеров мнений — супер-ангелов, управляющих партнёров известных фондов. Получить внимание такого человека — 50% успеха в сборе раунда.
Фото на обложке: pixabay.com
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