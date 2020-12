Ачивка из трудовой книжки: почему сотрудники-геймеры нужны бизнесу

Пока команда «Мегаплана» работала в офисе, мы регулярно проводили турниры по первой версии StarCraft. Воевали отдел на отдел или комната на комнату. Это сплачивало нашу команду. Все были единым целым и каждый — самостоятельной единицей одновременно. «Саша, к тебе пошли, мои батоны на подходе, сейчас помогу. Серёге поставлю пару турелек, там рядом гнездятся муталиски». Играли в Quake (каждый за себя) и Counter-Strike (по командам). В 2016 году на вечеринках в компании серьезно рубились в 16-битную версию Mortal Kombat для SEGA. Даже виртуальный мордобой отлично разряжает обстановку.

Сколько лет геймерам? Поколение миллениалов, 23-38 лет 42% Поколение Z, 16-22 года 20% Поколение X, 39-50 лет 19% Поколение Альфа, 10-15 лет 19%

Данные рынков консолей и ПК США, Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Польша.

Источник: Consumer Insights for Gaming Peripherals

Команда геймеров в вашей компании

Опыт геймеров — это реальные знания без диплома, самостоятельное решение проблем, молниеносное приобретение простейших практических навыков. Геймеры — настойчивые и энергичные сотрудники, способные ставить сложные задачи самим себе и брать на себя роль героя.

Отдельные компании интернет-индустрии и целые экономические ниши созданы поколением геймеров: сооснователь Netscape Марк Андерсен разрабатывал собственные компьютерные игры, основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что компьютерные игры привели его в программирование и призывал родителей не запрещать детям играть. Схожие заявления делал и основатель Tesla Илон Маск.

Вот какие качества отличают сотрудников, увлеченных компьютерными играми:

Командные навыки. Мультиплеерные игры, то есть те, в которые одновременно могут играть несколько игроков через интернет или по локальной сети, из серий Counter-Strike, League of Legends, Dota, Warhammer, Warcraft уже воспитали несколько поколений сотрудников нового типа. Они умеют собирать команду, понимают оптимальное распределение ролей в ней. Даже не владея теорией, такие сотрудники интуитивно различают темпераменты коллег и знают, как ставить им задачи и на какой результат они способны. Например, они знают, что флегматик — максимально ровный и основательный исполнитель, который сделает все, что нужно, если ему предоставить четкий план. При этом ему труднее дается решение абстрактных задач, цель которых ясна не до конца.

Во время игры, например, в World of Warcraft капитан команды в 10-40 человек распределяет между ними роли, раздает инструкции и контролирует выполнение задачи — завалить босса. На решающем этапе миссии очень важна коммуникации между игроками (предупредить об опасности, подстраховать партнера по группе и т.д.). Ее отсутствие равно провалу.

Готовность перегруппироваться. Ролевые компьютерные игры позволяют выбирать социальную роль, управлять бюджетом и людьми, испытать самые сумасшедшие идеи и увидеть результат. Стойкость к неудачам и промахам — одно из важных качеств для предпринимателя, управленца, менеджера и любого профессионала, которое отмечают психологи, коучи и HR-специалисты. Оно развивается у геймеров естественно. Они регулярно начинают игру с начала, если что-то не получилось. Ни одна другая сфера жизни, пожалуй, такую стойкость не формирует.

Готовность к постоянным изменениям. Эта привычка выработана в том числе из-за релизов все новых и новых игр. Геймеры учатся не так, как все остальные. Они лучше приспособлены к самообразованию: точечно поглощают информацию, осознают возможность множества попыток, игнорируют авторитеты. Влияние компьютерных игр на мышление максимально заметно на наиболее молодых людях — вчерашних школьниках, в жизни которых компьютерные игры появились раньше, чем у предыдущих поколений. Они способны быстро определять суть, находить нужную информацию и сразу применять, корректируя тактику после получения обратной связи.

Стратегическое мышление. Поклонники игр-стратегий (Warcraft, Heroes of Might and Magic, SimCity) способны предсказывать ситуацию дальше, чем на один шаг вперед. Но скорее это связано с тем, что в такие игры изначально играют люди со способностями к прогнозированию.

Критическое мышление и реакция. Одни из самых развитых качеств геймеров благодаря играм-стрелялкам, шутерам вроде Counter-Strike или Call of Duty.

Стрессоустойчивость. Геймеры часто лучше справляются со стрессом в силу доступности их увлечения каждый день: если ты любишь кататься на горных лыжах, то делать это каждый вечер для снятия напряжения — проблематично. Компьютерная игра — всегда под рукой. Кроме того, сам по себе игровой процесс, например, в игре Dark Souls, развивает стрессоустойчивость. Это action/RPG с открытым миром, детально проработанными локациями и сложной миссией.

В игре Eve Online экономическая модель максимально приближена к реальности. Одни игроки добывают ресурсы, другие — строят из них космические корабли, третьи — развозят по вселенной, четвертые — покупают корабли и воюют. По сюжету постоянно происходит борьба за территории, случаются сражения на несколько тысяч человек. Внутри этой игры вполне возможно месяц копить на приличный корабль, но в один момент вылететь со станции и потерять все накопления. Нужно начинать заново. Такой игровой процесс развивает буддийское терпение.

Внимание к деталям. Этот навык развивают симуляторы. Например, серия Gran Turismo заставляет игрока разбираться, какая деталь нужна для автомобиля, чтобы победить в той или иной гонке; какими должны быть характеристики двигателя, чтобы первым рвануть со старта. Как ни странно, схожий навык развит у любителей файтингов в духе Mortal Kombat. Для победы игроку необходимо знать сочетание комбинаций ударов и успешно их применять.

Благодаря всем этим качествам геймеры легко чувствуют себя в гибких организациях с распределенными командами, каждая из которых создает собственный продукт. Компьютерные игры отлично развивают полезные в работе качества, если играми не злоупотреблять.

Впрочем, не стоит думать, что хороший геймер — обязательно хороший работник. У него в любом случае должны быть навыки, важные для его специальности и обязанностей. Хороший геймер, но плохой работник может, например, быстро выполнять задачу, но уже накануне дедлайна ее исполнения — потому что привык реагировать только на раздражающие факторы. Также геймеры могут плохо принимать команды на работе, потому что привыкли все время командовать в игре. Бывают и совсем запущенные случаи, когда заядлые игроки путают игровой опыт с жизненным, не понимают, что люди совершают те или иные поступки по более тонким законам, нежели игровые персонажи.





Чему учат видеоигры

— Если ты придешь к финишу первым, ты победишь.

— У тебя есть ограниченный набор инструментов, и хоть какая-то комбинация из них обязательно сработает. Если ты найдешь правильную комбинацию, игра тебя наградит.

— Метод проб и ошибок – лучшая стратегия и самый быстрый способ научиться.

— Старшие со своим опытом тебе не помогут.

— Тебя ждут неожиданности и трудности, к которым ты не готов. Но сумма этих рисков и опасностей по определению не может сделать твой путь бессмысленным.

— Когда ты соберешь нужные «предметы» (бизнес-план, образец продукции, клиентуру, возможно, даже прибыль), ты будешь купаться в золоте.

— Хотя иногда приходится отступать, в итоге ты все равно движешься вперед.

Источник: «Доигрались! Как поколение геймеров навсегда меняет бизнес-среду», Джон С. Бек, Митчел Уэйд, 2008 год.

Ачивки в трудовой книжке

Геймеров в мире становится все больше: по данным на середину 2020 года в компьютерные игры играет 40% населения земли. Поэтому рано или поздно все перейдут на общие профили, отражающие профессиональные достижения. А геймификация профессиональных достижений станет одним из ключевых направлений работы HR-департаментов компаний.

Все особенности склада личности геймера можно использовать для повышения эффективности управления сотрудниками. Профиль пользователя в игре, с индикаторами опыта, добытыми ресурсами и другими элементами прокачки персонажа, уже напоминает расширенную версию трудовой книжки с успехами профессионала.

Карточка сотрудника в «Мегаплане» также похожа на игровой профиль персонажа в игре: есть аватарка, количество закрытых задач, общая статистика по тем или иным показателям. Наша система фиксирует и количество сорванных дедлайнов, и успешных сделок. Такую «трудовую книжку» можно прокачивать, как и профиль в игре. Например, руководитель может выдавать виртуальные медали за те или иные достижения, видеть статистику работы конкретного сотрудника за какой-либо период работы.

Такая карточка в системе менеджмента говорит о качествах потенциального сотрудника новому работодателю лучше любого резюме, объективно описывает его карьерный путь. Несколько лет назад мы пробовали внедрить функцию перехода со своим аккаунтом в «Мегаплане» из одной компании в другую. Пользователи с помощью «Мегаплана» могли оценить свои реальные достижения и получить сертификат по итогам работы в компании при увольнении, который можно было прикрепить к своему резюме. Система становилась независимым институтом, который оценивал достижения того или иного специалиста на рынке.

Но тесты показали, что не все специалисты готовы открыть свой реальный опыт работы новым нанимателям. Им по-прежнему проще презентовать себя с помощью «идеального» резюме, которое они составляют сами.

Если вы решили организовать офисный турнир по компьютерной игре

Выберите игру. Это может быть игра, в которую поодиночке играют большинство ваших сотрудников. Также можно выбрать игру для прокачки того или иного коллективного навыка. Например, для развития командного духа подойдут Counter-Strike, League of Legends, Dota; для разрядки обстановки — файтинги один на один вроде Mortal Kombat, для развития стратегического мышления — Warcraft, Heroes of Might and Magic, SimCity. Придумайте приз. Все же взрослым интересно соревноваться за что-то реальное. Это может быть пицца, выходной, премия, право запуска собственного проекта. Соберите обратную связь. По окончании турнира стоит узнать у сотрудников, насколько им пришелся по душе такой опыт. В небольшой компании с коллегами можно просто поговорить, в компании значительного размера — провести опрос.

