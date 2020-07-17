«Возможность объединить страсть к играм с работой»: гейм-аналитик о своей профессии

Никита Ермачков, эксперт курса «Игровой аналитик» в «Нетологии», ведущий игровой аналитик в Saber Interactive, рассказывает о новой профессии. Вы узнаете, кто такой гейм-аналитик, чем он занимается и как им стать.

Кто такой гейм-аналитик

Профессия гейм-аналитика новая, но уже востребованная. Раньше ее роль могли выполнять продюсеры игр. Были инструменты, но не было специально обученных людей, которые правильно бы ими пользовались.

Гейм-аналитик — это специалист, который с помощью метрик может измерить и проанализировать поведение игроков.

Проще говоря, он расписывает, что происходит внутри игры и может ответить команде на три вопроса: «Что происходит в игре?», «Почему получается заработать, а почему нет?», «Какие механики нравятся игрокам, а с какими возникают проблемы?».

В стартапах и небольших компаниях может и не быть четкого распределения обязанностей. Задачи гейм-аналитика может закрывать продюсер или гейм-дизайнер проекта.

Что касается других игровых компаний, которые уже есть почти в каждом крупном городе России, — наибольший спрос на аналитиков у крупных игроков на рынке. Например, Playrix, Pixonic, Azur Games. На момент написания статьи они — одни из крупнейших российских компаний с активными вакансиями игрового аналитика. Такие проекты не могут без него обойтись. У них уже много данных и аналитик может помочь команде улучшить игру, сделать так, чтобы игрокам стало приятнее играть, а сама игра стала зарабатывать больше.





Чем занимается гейм-аналитик

Работа гейм-аналитика — это постоянное исследование. В геймдеве используется подход Data Driven — это когда решения принимаются на основе данных. Что делает игровой аналитик? Он сравнивает показатели в текущей версии игры с показателями прошлой версии — видит проблемы, изучает их, определяет, почему они возникли и предлагает пути решения. Есть и рутинные обязанности — без них никак. Например, подготовить отчет, собрать дашборд.

В команде гейм-аналитик в основном взаимодействует с продюсером проекта, которому как раз и предоставляет отчеты о том, что происходит внутри игры. По итогам отчета продюсер составляет фичи, которые планирует запустить, а гейм-аналитик рекомендует команде те фичи, которые будут влиять на узкие места игры, например, на retention (удержание) игроков.

Задача гейм-аналитика — помочь команде сделать так, чтобы игрок долго оставался в игре, получал удовольствие от процесса и платил за нее.

При взаимодействии с руководством, которое ожидает, что проект будет быстро и успешно развиваться, задача гейм-аналитика — вовремя выдавать отчеты и показывать, куда движется разработка в плане данных. Он в цифрах отображает, что раньше было «так-то», делали вот «это», стало «вот так».

Гейм-дизайнеры наполняют фича-лист продюсера Список новых механик или изменений в старых. Например, они предлагают механику нового дейли-бонуса Ежедневные награды, которые выдаются игроку, например, раз в 24 часа и рассчитывают, что игроки будут каждый день заходить и собирать этот бонус. А задача гейм-аналитика — после запуска механики оценить, как игроки взаимодействуют с этой механикой и как ввод этой механики влияет на игру в целом.





Как им стать и какие есть требования

Прийти в геймдев может любой, достаточно любить игры. Когда у меня спрашивают, какие soft-скиллы нужны, чтобы стать гейм-аналитиком, — я называю слова на букву «Г» — голова, Google.

Если хотите вырасти в опытного профессионала, нужно иметь как можно больше soft-скиллов — уметь общаться с командой, делать презентации, знать английский на базовом уровне и обучиться hard-скиллам — разбираться в A/B-тестировании, уметь работать с Python, SQL, R. Нужно понимать разработку игр с разных сторон.

Гейм-аналитиками могут стать люди из разных профессий — маркетологи, сотрудники техподдержки, аналитики. Я начинал свою карьеру давно еще с позиции системного администратора, потом ушел в геймдев, где работал гейм-дизайнером, аналитиком и продюсером — это схожие должности, так как они взаимодействуют с данными, но с разных сторон.

Я считаю, что это успешный путь попадания в аналитику, потому что ты понимаешь, что происходит с игрой, почему это происходит и должно ли так быть на самом деле.

При наличии головы, игрового опыта (без него сложно сделать выводы о поведении игроков) и понимания устройства разработки — вовсе не обязательно повторять мой сложный путь.

Базовые навыки для старта карьеры

Перед стартом карьеры важно:

Понимать, как устроены игры: какие есть жанры, платформы, сеттинги.

Разбираться в психологии игр: как ведут себя игроки, какие механики используются для удержания пользователей.

Уметь выстраивать коммуникации в команде: четко и понятно доносить информацию.

Развивать системное мышление.

Иметь базовый английский язык. В российских компаниях достаточно будет начального уровня, но если мы говорим о международных компаниях, то там английский — must.

Владеть языками программирования — SQL и Python. На позиции junior достаточно будет только SQL, но все зависит от компании. В SQL нужно уметь писать простые запросы, группировать и фильтровать данные, а в Python знать основы языка и уметь пользоваться основными библиотеками — NumPy, SciPy, Seaborn, Plotly, Matplotlib.

Уметь делать отчеты не только в Excel, создавать дашборды и инфографику.





Технический бэкграунд

Вовсе не обязательно иметь высшее техническое образование за спиной, чтобы претендовать на должность гейм-аналитика — есть, например, обучающие курсы в Devtodev или курс «Нетологии», экспертом которого я являюсь.

Рекомендую послушать подкасты «Манжеты гейм-дизайнера» и иностранный «Extra credits». По игровой аналитике был целый трек на конференции по разработке игр DevGAMM — лекции выложили на их YouTube-канал.





Как начать карьеру гейм-аналитика

На специализированном сайте по поиску работы в геймдев-индустрии — InGame Job — можно найти 103 вакансии в России, Украине и Беларуси. На сайте HeadHunter — более 200 вакансий.

Зарплаты в гейм-индустрии обычно не указывают в описаниях вакансий. Они зависят от уровня специалиста. Например, на позиции junior зарплатная вилка будет 50-70 тыс. рублей, middle — около 100 тыс. рублей, senior — 100-150 тыс. рублей.

Требования к кандидату отличаются от уровня компании, вот один из примеров вакансии в студию разработку игр:





Пример вакансии на InGame Job на позицию middle гейм-аналитика

А вот пример нашего тестового задания для стажеров:

Вопрос 1.

Имеются данные социальной игры в жанре match-3 на платформе Facebook.

Данные для тестового задания брать тут:

На странице FirstEnter приложенной таблицы представлены данные о прохождении игроками туториала.

Туториал состоит из 8 шагов, выполняемых последовательно при первом входе в игру.

MaxAchievedStep: 0-8 - последний достигнутый игроком шаг туториала.

0 - регистрация игрока

1 - первый матч 3-х фишек

2 - второй матч 3-х фишек

3 - свободный ход (не ограничен туториалом)

4 - окно награды за уровень с кнопкой «далее»

5 - матч из 4-х фишек

6 - матч бонуса (уничтожить линию)

7 - свободный ход

8 - конец уровня и конец туториала

На странице RetentionRate представлены данные о дате и времени входа игроков. Одинаковый UserId — один игрок. Данные об источнике инсталла можно получить из таблицы FirstEnter (столбец RefPlace).





Задание:

Построить график воронки туториала по шагам. Для построения можно использовать любой известный вам инструмент.



Необходимо посчитать, сколько людей выполнило каждый из шагов и показать отношение количества людей, прошедших отдельные шаги туториала к количеству людей, стартовавших туториал.

Посчитать показатель Retention Day 1.



Retention Day X — это доля пользователей, которые вошли в приложение в конкретный день X после первого входа, т.е. Retention Day 1 — отношение количества людей, которые зашли на следующий день после первого визита к общему количеству совершивших первый вход.

Зачем нужно тестовое задание для стажеров? Главная наша цель — это посмотреть, как кандидат преподносит информацию, как он проверяет данные, какой вывод может сделать. Мы проверяем именно soft-скиллы, потому что технические навыки можно получить в процессе.





Что дальше?

С каждым годом можно улучшать свои навыки и знания. Конечно, все зависит от компании, но в среднем до уровня middle можно вырасти за пару лет, а в будущем — дойти до Head of Analytics или Chief Analytics Officer. Выше уже некуда.

Переходы в другие сферы помимо геймдева случаются, однако это скорее исключение, чем правило — люди, попавшие в сферу разработки игр объединяют свою страсть к играм с работой.





Фото обложки: Shutterstock/mbrphoto