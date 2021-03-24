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Какую роль гендерное равенство играет в развитии компании

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Наталья Павлова
Наталья Павлова

Партнер агентства по поиску персонала M-Choice

Ирина Печёрская

Важный рычаг для стимулирования инноваций в компании — создание команды руководителей, в которой будут люди, разные по полу, географии, опыту и возрасту. Такая команда будет более эффективно придумывать нестандартные решения: каждый привносит в рабочий процесс свой уникальный опыт и взгляды.

Наталья Павлова, партнер агентства по поиску персонала M-Choice, рассказала, почему для бизнеса важно гендерное равенство.

Какую роль гендерное равенство играет в развитии компании

Речь пойдет вовсе не о том, кто лучше и эффективнее — мужчины или женщины, а о разрушении стереотипов. Это откроет новые возможности для бизнеса по поиску профессионалов для инновационного роста. Женский и мужской мозг не отличаются. Существует небольшая разница в мыслительных способностях, но она во многом объясняется не особенностями анатомии и физиологии, а культурными и общественными стереотипами. Об этом мы и поговорим.

Воспитание, социальные роли и поведенческие модели влияют на то, как женщины и мужчины решают задачи: рассматривают возможности и риски, схемы и необходимые ресурсы — от атмосферы в команде до распределения ролей. Именно поэтому мультигендерные команды управленцев комплементарны и способны создать что-либо качественно новое, другое.

Многие компании остро ощущают нехватку талантов. В то же время женщины составляют всего 39% мировой занятости и только 27% управленческих должностей в мире. Это одна из причин, по которой Организация Объединенных Наций сделала гендерное равенство №5 в своем списке 17 целей в области устойчивого развития до 2030 года:

  1. искоренение бедности;
  2. ликвидация голода;
  3. хорошее здоровье и благополучие;
  4. качественное образование;
  5. гендерное равенство.

Эти цели приняли все государства ООН в 2015 году в качестве общего плана для развития мира и процветания. Идея в том, чтобы каждая страна сосредоточила внимание на улучшении положения, предпринимая любые действия, необходимые для достижения прогресса.

В России, да и по всему миру, есть много талантливых женщин: инженеры, ученые, MBA, юристы, предприниматели — которые готовы перейти на руководящий уровень или занять первое место в совете директоров. Практика показывает, когда организации твердо убеждены, что разнообразие способствует инновациям и успеху в бизнесе, у них в руководстве есть высококвалифицированные женщины.  

Не все компании видят потенциал роста в гендерном равенстве, но есть те, кто успешно привлекает и удерживает талантливых женщин.

И это не просто стечение обстоятельств: их руководители вполне осознанно делают шаг назад и анализируют, что необходимо изменить, чтобы лучше поддерживать гендерное равенство.

В международных компаниях, работающих в России, активно применяют подход равных возможностей, и традиционно в руководстве встречаются женщины. Среди них Nestle,  Pepsico, L’Oreal, Procter & Gamble, Mars, Danone, Unilever, Mondelez, Abbott, Pfizer, GSK, Novartis, Sanofi и многие другие. Аналогичная ситуация наблюдается и в консалтинге. В компаниях большой четверки: KPMG, PwC, Deloitte, EY Russia — непременно присутствует большое количество женщин на топовых ролях. 

Культура равных возможностей актуальна для e-commerce и интернет-компаний: Google, Mail.ru, Wildberries, Lamoda, Ozon, «Яндекс», «Авито» и, конечно же, в компаниях в индустрии красоты и моды, таких как Yves Rocher, «Рив Гош», Mercury, «Л'этуаль», Inditex и многих других. Все они имеют крайне привлекательную репутацию как работодатели. 

В российских компаниях — тяжелая промышленность, добыча, энергетика, машиностроение — чаще и охотнее рассматривают на руководящие позиции мужчин. Это, с одной стороны, обуславливается спецификой работы отраслей, с другой — унаследованной культурой стереотипов. 

Справедливо отметить, что многие российские компании в легкой промышленности, торговле, телекоме с готовностью привлекают женщин в команду управленцев. Мы видим огромное количество невероятно успешных и результативных  женщин-лидеров в «Азбуке Вкуса», X5 Retail Group, «Магните», «Мегафоне», МТС, Теле2, Veon, «Мираторге», «Черкизово» и т.д.

Повторимся, мы не ставим своей целью сравнить таланты и способности мужчин и женщин или обосновать введение квот по гендеру. Речь идет о сбалансированной команде для достижения максимального бизнес-результата через многие составляющие: эффективность процессов, благоприятная атмосфера в команде, многофакторный анализ сценариев и рисков, вовлечение и приверженность результатам компании и лояльность к ней.  

Получается, что, освобождаясь от стереотипов и предубеждений, бизнес устраняет препятствия и открывает новые возможности и перспективы роста, выбирая правильных людей. Известно, что для решения задачи нужно посмотреть на нее под другим углом. Разноплановость видения поможет корпорации принять более грамотное и мультифакторное решение. 

Честно и уместно признать, что недостаточно нанять разных по полу людей. Они также должны чувствовать себя уважаемыми и объединенными общей целью.

Каждый должен вносить свой вклад: от неформальных бесед до стратегических сессий, на которых озвучиваются противоположные точки зрения. Такая среда просто необходима для успешного внедрения инноваций. Атмосфера и настроение в коллективе становится более комфортным, когда все его участники знают, что их ценят независимо от пола.

Привлекательный имидж  работодателя — немаловажный бонус культуры равных возможностей. Транслируя ценности гендерного равенства в своем коллективе, компания более позитивно воспринимается на рынке и привлекает наиболее сильных людей.

Как известно, невозможно продолжать делать одно и тоже и ожидать другой результат. Значимой точкой роста может стать отказ от стереотипов о требованиях к кандидатам, не связанные с профессиональными и личностными качествами. 

Фото на обложке: tomertu/shutterstock.com

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