Все по плану: Kanban-сервисы, которые помогут вашей команде не потеряться в задачах и все успеть

Trello

Приложение предназначено для планирования задач. Интерфейс представляет доску со столбцами: «Нужно сделать», «В процессе», «Готово». Можно создавать любое количество проектов с разным составом команды. К карточкам можно добавлять разноцветные метки, прикреплять вложения и оставлять комментарии. Число колонок неограниченно.

Бесплатно доступен почти полный функционал Kanban. На платном тарифе отсутствует ограничение по объему вложений, можно добавлять собственные стикеры и фоны.

Недостатки: нет функций WIP limits и Swimlanes.

Инструмент прост в обращении, подойдет для командного и индивидуального использования. Прежде всего, в нем будут заинтересованы те, кому потребуются базовые функции Kanban.

Условия использования: в версии Business Class (9,99$ в месяц) доступно неограниченное количество досок для команды, карточек и списков, размер вложений — 250 МБ. Существует Enterprise за 17,5$ в месяц.





Jira

Это сервис для планирования проектов. Внутри каждого проекта размещены три доски: to do, in progress, done, предназначенные для расстановки задач. Списки дел можно дополнять фото-, аудио- и видеоматериалами.

Недостатки: на одну задачу можно назначить только одного исполнителя, сервис не подойдет для нетехнических компаний.

Подойдет для Agile-разработчиков, особенно для IT-компаний с большим штатом сотрудников.

Условия использования: в бесплатной версии пользователь может сохранять 2 GB файлов. В версии Standard (7$ в месяц) — 250 GB. А в Premium (14$ в месяц) хранилище неограниченно.









Asana

Платформа особенно удобна для расстановки приоритетов. Доска не ограничивается тремя колонками, их можно добавлять, удалять или переименовывать. Приложение ясно показывает дедлайн и степень выполнения задачи.

Сервис подходит для индивидуального использования или работы в небольших командах.

Условия использования: для тех, кто только начинает работу с проектами, предусмотрена бесплатная версия сервиса. Пользователь получает доступ к неограниченному числу досок и проектов, безлимитному хранилищу; над одним проектом может работать команда из 15 человек.

Есть версия Premium за 10,99$ в месяц. Она дает доступ к расширенному поиску и отчетности, настраиваемым полям.









Favro

Тут удобно разбивать большие задачи на несколько маленьких и контролировать их выполнение. Списки можно дополнять необходимыми файлами.

Недостатки: при большом потоке задач становится трудно контролировать доски, некоторые возможности сервиса недоступны.

Подойдет для небольших и средних команд.

Условия использования: существует три версии приложения: Lite (10,2$ в месяц), Standard (13,6$ в месяц) и Enterprise (25,5$ в месяц). Первая предлагает безлимитное число досок, работу на iOS и Android, базовую службу поддержки. В двух других добавляются новые функции — отчеты, гостевые аккаунты, вызовы API. Все версии можно попробовать бесплатно в течение 14 дней.







Hygger

В распоряжении пользователя оказываются to do листы с Kanban-досками, функциями WIP limits и Timelines.

При регистрации аккаунта можно подключить несколько пользователей и указать количество участников проекта. Тогда будет проще распределить людей по задачам, что сделает работу более эффективной. Интерфейс приложения похож на Trello.

Недостатки: нет мультиязыковой поддержки.

Условия использования: в бесплатной версии приложения предусмотрено неограниченное число пользователей, проектов и досок, а также хранилище на 100 MB. В Standard (7$ в месяц) — безлимитное хранилище. В Enterprise (14$ в месяц) — возможность создавать несколько проектов на одной доске, Google Apps SSO, вызовы API, премиальная служба поддержки.









Blossom

Удобный инструмент для управления проектами. Стадии выполнения прослеживаются в списках. Но есть одна особенность: добавлять новые списки можно только после выполнения старых.

Недостатки: не подходит для индивидуального использования.

Подойдет для небольших и средних команд.

Условия использования: подписка стоит 19$ в месяц, есть возможность попробовать сервис бесплатно.











Фото на обложке: Unsplash

Видео предоставлены автором