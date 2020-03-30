Канбан-доска и лампа с желтым светом: как организовать рабочее пространство дома?

Еще недавно компании рассуждали о том, что в будущем удаленный формат работы станет нормой. Но будущее наступило быстрее, чем мы думали, не спросив разрешения руководителей и HR-менеджеров. Сейчас мы просто вынуждены работать из дома и перестраиваться приходится быстро. Но далеко не в каждой квартире можно обустроить полноценный кабинет.

Расположение стола

Рабочее место — это прежде всего стол. Отлично, если у вас есть специальный рабочий стол, но, возможно, придется использовать любой другой. Главное — правильно его расположить.

Стол не должен стоять «лицом» к окну. Во-первых, вам будет мешать прямой свет в глаза, во-вторых, постоянно будет тянуть посмотреть, что там на улице. Окно сзади вас — тоже неудачный вариант, так на мониторе компьютера будут постоянные блики от солнца.

Идеальное расположение: стол придвинут к стене, дверь — справа, окно — слева. Этот вариант считается классическим для правшей: в этом случае тень от руки не будет мешать вам, если вы что-то пишете на бумаге. Но, возможно, лично вам будет комфортнее поменять лево и право.

Что делать, если подходящего стола в комнате нет?

Даже если стола нет в комнате, наверняка у вас есть стол на кухне. Присмотритесь к нему — если ваши домашние не занимаются кулинарией с утра до вечера, это вполне рабочий вариант.

Одно из решений — перенести кухонный стол в комнату и работать там, а всей семьей собираться за ним во время обеда и ужина. Заодно можно отвлечься от работы и во время еды пообщаться с близкими, а не с ноутбуком.

Удобный стул

Если у вас дома нет офисного кресла или стула, то подойдет и самый обычный. Лучше если это будет стул со спинкой, а не табурет — все-таки спине нужна опора, иначе могут начаться проблемы с позвоночником. Когда вы сидите на стуле, расстояние между вами и компьютером должно быть от 47 до 70 см.

Обычный стул можно «прокачать» с помощью подручных средств. Например, если ваши ступни не достают до пола, можно соорудить подставку под ноги из любой коробки для хранения вещей. Если стул слишком жесткий, положите на него небольшую подушечку — наверняка у вас найдется подходящая декоративная подушка.

Освещение

Хороший свет — важное условие для работы, от него зависит здоровье ваших глаз. Поэтому если у вас нет специальной настольной лампы, ее все-таки лучше купить (можно заказать доставку). Это должна быть именно лампа для работы, а не декоративный светильник. Конструкция рабочей настольной лампы подвижная, с регулируемой головкой, чтобы можно было направить свет в определенную точку.

Чтобы глаза не уставали, выбирайте лампочки с желтым свечением — этот тип света ближе к солнечному, поэтому он почти не раздражает глаза и не способствуют снижению зрения. Цвет корпуса лучше выбрать нейтральный, чтобы он не отвлекал. Подходящие цвета — белый, бежевый, металлический серый.

Рабочая атмосфера

Что было на вашем офисном столе, кроме ноутбука? Список дел, органайзер, подставка для ручек, упаковка стикеров? Перенесите эту «декорацию» домой.

Стену напротив стола можно превратить в канбан-доску, на которой будут отражены ваши дела с пометками «сделать», «в процессе» и «сделано». Так вы сможете постоянно видеть, в каком состоянии находится ваш рабочий процесс и каких результатов вы уже достигли — это особенно важно при работе из дома.

Конечно, не обязательно расписывать все так детально — можно просто повесить на стену список дел и приколоть его кнопкой. Даже в наш digital-век многим очень помогает сосредоточиться обычный список на бумаге, на котором можно вычеркивать задачи ручкой или карандашом.

На рабочем месте не помешают часы. В тайм-менеджменте есть так называемая «техника помидора», принцип которой очень прост: 25 минут работаем не отвлекаясь, после чего делаем перерыв на пять минут. Так делаем четыре повтора, после них долгий перерыв — 20–25 минут.

Практически все, кто использует эту технику, говорят, что она помогает работать эффективнее. В домашнем офисе такой метод может быть особенно полезен: он, во-первых, помогает сосредоточиться, во-вторых — подсказывает вашим близким, в какие моменты вас лучше не отвлекать. Для выполнения техники можно использовать обычный кухонный таймер — он поможет держать все под контролем.

Балкон

При чем здесь балкон? Это не такое уж неожиданное место для работы. Когда дома остаетесь не только вы, но и ваши близкие, найти спокойное место в квартире непросто. Спасением может стать рабочее место на балконе. Даже если здесь не очень много места, его может хватить для небольшого стола и стула.

Если вы хотите превратить балкон в кабинет, начните с уборки: старый велосипед, лыжи и набор банок стоит убрать, освободив пространство. Так у вас не будет ощущения, что злая мачеха выселила вас жить под лестницей. Наоборот, появится ваше личное тихое пространство, в котором никто не будет мешать устраивать Zoom-конференции.

Что еще сделать?

Договоритесь с домашними о времени, когда вас нельзя трогать. Если вы решите, что с 11.00 до 14.00 вы занимаетесь только работой, вам и самим будет неловко тратить это время на ролики на YouTube. Надевайте специальную одежду для работы. Речь не о костюме-тройке, а о любой одежде, которая поможет вам перестроиться. В пижаме или шелковом халате очень сложно настроиться на продуктивную деятельность. Отведите время на домашние дела. Иногда мы можем мыть посуду или готовить только потому, что откладываем какое-то другое дело, которое не хочется начинать. И думаем, что это не прокрастинация — ведь мы занимаемся чем-то полезным! Если вы заранее отведете время для домашних забот, у вас уже не получится обманывать свой мозг таким способом — и придется вернуться к работе. Придумайте ритуал для переключения в рабочий режим и обратно. Например, работа начинается после чашки кофе, а заканчивается перед вечерней прогулкой с собакой. Получайте удовольствие. Настройте себя на то, что работа из дома — это бонус, а не повинность. Вспомните, что раздражало вас в офисе? Дующий кондиционер, шумные коллеги, воровство ваших бутербродов из холодильника? Здесь этого нет. Наслаждайтесь.

Изображения на обложке и в тексте: Planoplan