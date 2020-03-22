Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Работа в самоизоляции: 10 полезных инструментов для перехода на удаленку

Колонки
Анастасия Кулемина
Анастасия Кулемина

маркетолог бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ

Ольга Лисина

Коронавирус объявили пандемией. Границы закрываются, сообщения между странами прекращаются и с каждым днем все больше компаний переходят на дистанционный режим работы. 

Анастасия Кулемина, маркетолог бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ, делится советами и инструментами, которые помогут быстро перейти в онлайн, сохранив эффективные коммуникации с командой и аудиторией.

Работа в самоизоляции: 10 полезных инструментов для перехода на удаленку

Соблюдайте рабочий график

Тот факт, что у сотрудников появилась возможность не приходить в офис, а решать все задачи в уютной домашней обстановке, совсем не означает, что можно работать, когда вздумается.

Помните, что в процессе работы мы общаемся с большим количеством людей и зачастую они зависят от наших действий или наоборот. Поэтому не подводите друг друга. Если в офисе вы работали с 09:00 до 18:00, возьмите в привычку выделять это же время на работу дома. 

В инкубаторе мы используем Google-календарь для планирования активностей внутри команды и Calendly для планирования собеседований команд в наши программы. С первым инструментом вы наверняка хорошо знакомы, а вот про второй расскажем подробнее.

Calendly — удобный сервис для планирования. Может создавать групповые события, умеет настраивать напоминания на почту, внешний вид этих напоминаний, делает ссылки-приглашения, а также формирует отчеты и интегрируется с CRM — мы, в частности, пробовали с Podio и c Airtable. Есть командный дашборд.

Сервисы и услуги для вашего бизнеса от проверенных компаний. Только в B2B-магазине Rusbase.

Еще вам может пригодиться Toggl — это веб-сервис для отслеживания как своего личного, так и командного времени. Поможет увеличить эффективность, контролировать время сотрудников и остановить прокрастинацию. Наша команда им не пользуется, но штука полезная.


Поддерживайте коммуникацию с командой и пользователями

Выбор нашей команды для поддержания онлайн-коммуникации:

  • Asana — используем для постановки задач. Красивый и понятный интерфейс, можно создавать проекты и задачи внутри него, а также команды. Доступ к задачам можно предоставить как команде, так и отдельным людям в ней. Задачи удобно смотреть в виде списка или календаря, есть отдельные листы с файлами из задачи.
  • Discord — мессенджер для общения внутри команды. Есть приложения для десктопов и для смартфонов. Можно создавать общие чаты или общаться в личных сообщениях. Можно добавлять пользователей в друзья или блокировать. Есть отдельная вкладка для поиска по упоминаниям. Плюсы: рабочая переписка отделена от личной, программа бесплатная.
  • Slack — самый известный из корпоративных мессенджеров. В нем команда инкубатора взаимодействует с резидентами. В Slack’e собрано все, что нужно нашим проектам: расписание, анонсы, обратная связь по питчам, база знаний и просто пространство для нетворкинга. Удобно уходить из общего канала в личную переписку.
  • Zoom — простая и удобная платформа для видео- и аудиоконференцсвязи. Есть веб-версия, приложения для десктопа и для телефона. Возможность проводить вебинары на ютубе, делать заметки в white board и записывать звонки с видео выгодно отличает его от других подобных приложений. Используем для проведения внутренних и внешних мероприятий.
  • Notion — не все из нашей команды признают эти милые «хипстерские заметки», но этот инструмент полезен для работы со стажерами. Его удобно использовать как базу знаний: добавлять инструкции, обучающие материалы, делиться доступами к различным онлайн-урокам. Очень красивый дизайн и удобный интерфейс.

Не отменяйте активности

Каждая неделя у нас насыщена событиями. У нас есть внутренние мероприятия — еженедельные демо и питчи, которые мы проводим для резидентов. И внешние, открытые — Pizza Pitch, различные лекции, мастер-классы и митапы. 

Обычно все эти мероприятия проходят очно, но сейчас далеко не все готовы оказаться в скоплении людей, даже если их меньше 50 человек. Каким бы полезным и продуктивным ни было само мероприятие и нетворкинг на нем, здоровье все же на первом месте.

Мы не хотим, чтобы проекты теряли возможность выступать перед аудиторией и получать мнения экспертов, а аудитория лишалась полезной информации и знакомства с молодыми перспективными проектами. Поэтому мы решили ничего не отменять, а просто организовать все события в формате вебинаров и онлайн-тренингов при помощи того же Zoom’a.

Конечно, для аудитории тут есть минусы: нет живого собеседника напротив, а значит, все воспринимается не так серьезно, как очное выступление; меньше возможности пообщаться стихийно — за чашкой кофе или во время короткой прогулки до метро.

Но есть и плюсы: не нужно тратить время на дорогу и отпрашиваться с работы (не все мероприятия проходят в вечернее время), меньше шансов подхватить какую-нибудь инфекцию, можно быть в гуще событий, сидя дома с любимым котом. 

Что же касается пользы для бизнеса, переход в онлайн — это отличная возможность:

  • протестировать эффективность новых форматов в вашей нише;
  • снизить затраты на проведение мероприятий;
  • привлечь более широкую аудиторию;
  • масштабироваться на другие города и страны;
  • привлекать зарубежных экспертов.

В этом помогут такие сервисы:

  • Tilda Publishing — простой и понятный блочный конструктор сайтов с приятным интерфейсом и готовыми решениями. На тильде можно полностью собрать свой сайт или сделать пару отдельных лендингов под мероприятия. У тильды есть своя CRM, где хранятся карточки пользователей, благодаря чему удобно анализировать посещаемость и источники, из которых пришли гости.
  • Airtable — CRM для компаний со сложными процессами. Мы используем ее для работы с заявками в наши программы и на открытых питчах, где необходимо подтверждение выступления. Интегрируется с Calendly, Discord, Tilda и еще много чем. Приятный интуитивно понятный интерфейс, возможность создать несколько рабочих пространств.

Берегите себя и близких

Мы верим, что при ответственном подходе работа удаленно может стать гораздо эффективней, чем в офисе. Времени, которое обычно тратится на дорогу, найдется более полезное и приятное применение.

Но все же не забывайте, что все это в первую очередь делается для того, чтобы сохранить ваше здоровье и здоровье близких. По возможности избегайте посещения мест с большим скоплением людей. А если не знаете, чем занять себя дома в свободное время — пройдите онлайн-курс

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как провести мозговой штурм с командой, которая недавно перешла на удаленную работу
  2. 2 Как не стать отшельником на удаленке: восемь советов для эффективной работы
  3. 3 7 причин, по которым работа на дому хороша для ваших коммуникативных навыков

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 марта 2020

MTS StartUp Hub

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 марта 2020

MTS StartUp Hub

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 27 марта 2020

Венчурные фонды и бизнес-ангелы

26 — 27 марта 2020

RPA Start + Use Cases

27 — 29 марта 2020

Курс по венчурным инвестициям ранних стадий SEED ANGELS

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ