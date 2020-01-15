Как не стать отшельником на удаленке: восемь советов для эффективной работы

Павел Поддубный, консультант в сфере IT-решений и основатель аналитического сервиса iXray , рассказывает, как не «потеряться» на удаленной работе.

Посещая офис, очень легко всегда быть на виду. Однако на удаленке ситуация меняется — теперь, чтобы доказать свою полезность начальству и поддерживать теплые отношения с коллегами, недостаточно просто хорошо выполнять свои обязанности.

Современные технологии делают удаленную работу все более популярным форматом, особенно в IT-сфере. Теперь, когда задачи можно выполнять из дома, отпадает необходимость проходить ежедневную (но такую ненужную) рутину: одеваться в уже поднадоевшем официальном стиле, ехать в дождь и снег в офис, посещать собрания, прерываться на кофе и беседы с коллегами, а после устало возвращаться домой той же дорогой, мечтая о вечере пятницы.

Компании тоже все чаще делают выбор в пользу удаленной работы. По данным Global Talent Trends 2019, в 2019 году в LinkedIn количество вакансий с возможным гибким графиком увеличилось более чем на 78% по сравнению с 2016 годом.

Но как организовать удаленную работу, чтобы она была не менее эффективной и приносила удовольствие?

Не будьте невидимкой

В офисе вы постоянно на виду. Обычно это вам только на руку, если вы, конечно, не смотрели Netflix до четырех часов утра. Начальник регулярно видит вас погруженным в процесс и в любой момент может спросить, как продвигается работа. Коллеги о вас помнят и приглашают вместе пообедать.

Удаленная работа таких привилегий не дает, и для коллег вы становитесь просто иконкой в Slack.

Простой, но очень эффективный способ оставаться на виду — говорить, над чем вы работаете.

Реагируйте на полученные сообщения быстро. Даже если вы заняты, ответьте, что перезвоните чуть позже. Увидев сообщению в Slack, отреагируйте, поставив эмоджи. Конечно, это не значит, что вы обязаны быть доступны в любое время суток. На старте проекта договоритесь с начальником и командой о расписании и обязательно его придерживайтесь.

Прописывайте в Slack статусы и результаты работы, назначайте встречи в Skype, обсуждайте с командой детали проекта, обменивайтесь документами и заметками до и после собраний. Все это даст коллегам понять, что вы работаете, а не прохлаждаетесь.

Как-то я руководил хостинг-проектом, и вся команда, включая меня, работала удаленно. Бюджет был ограничен, приходилось экономить на человеческих ресурсах, поэтому мы работали по 12-15 часов в сутки без выходных.

Через три месяца нам понадобились дополнительные инвестиции, и я пришел к представителю инвестора. Выяснилось, что у инвестора сложилось такое впечатление: проект движется сам, а мы ничего не делаем.

Два часа я погружал представителя во все детали нашей работы, он был шокирован — как такой небольшой команде удается столько делать? С этого момента на любом моем проекте у команды есть правило информировать всех о любых подвижках в работе: «вспотел — покажись руководству».

Договоритесь с командой о наборе рабочих инструментов

Обсудите с коллегами приложения, которые упростят ваше общение и передачу файлов. Программисты часто используют Slack или Telegram. Slack идеально подходит для удаленной работы и может заменить все остальные мессенджеры. Приложение позволяет создавать отдельные чаты для каждой темы и может интегрироваться с Google Drive, Dropbox и Twitter.

В сервисе Jira можно отслеживать и фиксировать ошибки пользователей в работе с программными продуктами, управлять проектами в компании любого размера, а также следить за соблюдением дедлайнов.

Согласно исследованию Artezio, небольшим стартапам (до десяти человек) достаточно использовать бесплатные версии мессенджеров Cisco, стандартный Skype или начальную версию Slack. Для крупных компаний (от 100 до 500 человек) предусмотрены платные бизнес-версии.

Поддерживайте связь с коллегами

По данным Workplace Trends, удаленные работники зачастую чувствуют себя изолированными, почти 60% из них ощущают одиночество. Это сказывается не только на их продуктивности, но и на всей жизни.

Когда звонят коллеги, не спешите переходить к рабочим вопросам — выделите несколько минут, чтобы узнать, как у них дела.

Взаимное доверие и забота необходимы высокоэффективным командам. Не можете выбраться с командой на кофе — хоть иногда присылайте в Slack фото ваших животных или семьи. Не забывайте пользоваться видеосвязью.

Утренние планерки я начинаю со small talk, кратко рассказывая о каком-нибудь событии, которое произошло в моей жизни за последние 24 часа или на выходных. Делюсь своим отношением к происходящему в мире.

Если ранее сотрудник рассказывал о чем-то личном, обязательно интересуюсь продолжением истории. Например, руководитель разработки недавно купил мотоблок для уборки снега. И вот уже вторую неделю он радует участников планерки рассказами о неравной борьбе с этим чудом техники.

Установите границы между работой и жизнью

У «удаленщиков» рабочая среда и зона отдыха часто сливаются в одно целое. Вы просыпаетесь, проверяете электронную почту, завтракаете и тут же работаете, весь день проводите за компьютером...

Когда работа заканчивается и наступает время отдыхать, вы не можете расслабиться и чувствуете, что все еще находитесь в офисе. Это может быть крайне вредно для здоровья.

Зонирование территории поможет вам держать баланс между работой и отдыхом. Пусть вашим офисом будет хотя бы комната с закрывающейся дверью. Важно создать специальное рабочее пространство, из которого вы можете выйти физически.

Вечером и в выходные отключайте уведомления мессенджеров и держитесь подальше от компьютера — иначе будет чувство, что вы постоянно работаете. В начале рабочего дня можно надевать какой-нибудь элемент «офисной» одежды, а в конце снимайте его — так вы поможете мозгу понять, что дела на сегодня закончены и пора отдыхать.

Например, я не читаю апдейты из Jira на выходных, а также научился чередовать выполнение задач с отдыхом.

Не становитесь одиночкой

Работаете весь день дома в пушистых тапочках, потягиваете горячий чай из любимой кружки, поглаживаете мирно спящего рядом питомца… После работы так не хочется выходить из своего уютного убежища и нарушать спокойствие, не так ли?

Дистанционная работа лишает вас общения, прилагающегося к офису по умолчанию. Намеренно готовьте для себя насыщенную социальную программу и выделяйте время, чтобы пообщаться с другими людьми. Вопреки стереотипам, далеко не все удаленные работники — интроверты, поэтому не надо закрываться от окружающего мира.

Позаботьтесь о комфортной рабочей среде

Когда ты не привязан к одному месту, работать можно буквально отовсюду. Но не все так просто. Для удаленной работы вам необходим быстрый и стабильный интернет.

Например, вы явно не сможете воплотить свою мечту и поехать работать на Кубу, где средняя скорость доступа к сети составляет не более 1 Мбит/сек.

В Австралии из-за отдаленности континента связь с той же Jira в облаке гораздо хуже, чем в Европе или Северной Америке. Пакеты трафика мобильного интернета, включенного в тариф, сильно ограничены, а дополнительные гигабайты стоят неприлично дорого, что не добавляет комфорта рабочей среде.

В Венесуэле бывают масштабные перебои с электричеством. Например, в марте 2019 на крупнейшей ГЭС «Эль-Гури» в штате Боливар произошла авария, из-за которой не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены почти на неделю. В это время я как раз готовился к сдаче экзамена CAE (Cambridge Advanced English) со своим преподавателем из Венесуэлы.

Некоторые из ее учеников были так расстроены недельным перерывом, что отказались от занятий. Такая реакция может быть и у клиентов или работодателя, когда в самый ответственный момент у вас не будет электричества или интернета. Тщательно изучайте страну, прежде чем туда отправиться.

Для меня, как и для многих моих знакомых, ключевое в комфортной среде — это тишина и отсутствие суеты вокруг. Наличие этих факторов позволяет спокойно продумать все организационные и технические моменты текущего или предстоящего проекта.

Соответствуйте рынку

Даже если вы работаете с Бали, где все так и дышит расслаблением, ежедневно прилагайте усилия, чтобы оставаться востребованным на рынке труда. Не бойтесь брать новые проекты, следите за подходящими по теме курсами и образовательными программами — в сети их очень много.

Если есть возможность, выбирайтесь на публичные мероприятия. Хотя бы раз в полгода приезжайте в Москву или Санкт-Петербург, чтобы не только познакомиться с новыми людьми и экспертами, но и стать более заметным в сфере.

Рассказывайте о своей работе в социальных сетях. Например, назовите инструменты, которые помогли вам разработать крутое приложение в кратчайшие сроки. Делитесь этим, чтобы люди видели, чем вы можете быть полезны.

Делитесь результатами своей работы

Завершив проект, обсудите его с коллегами и дайте ему письменную оценку. Пусть каждый расскажет о сложностях, с которыми он столкнулся во время работы, и о том, как с ними справился. Это поможет не только избежать ошибок в будущем и сэкономить общее время, но и покажет, что вы были активно вовлечены в рабочий процесс.

Придерживайтесь дедлайнов — это лучший способ доказать начальнику, что вы заняты делом в оговоренное рабочее время, а не прогуливаетесь в парке с собакой.

Если вы можете рассказать о результате своей работы только раз в месяц, делитесь промежуточными итогами и планами. «В рамках работы над задачей сделал это и это. Следующий шаг — такой. К слову, возможно, у кого-то есть опыт реализации вот этого?»

Подобные регулярные еженедельные публикации в рабочих каналах не займут у вас много времени, но подарят вашему руководителю ощущение контроля ситуации и единения команды.

Если придерживаться этих советов, вы будете не только чувствовать себя счастливее, но и сможете продвигаться по карьерной лестнице, даже находясь на другом континенте.

Как получить максимум

Будьте на виду у коллег и начальства, пользуясь мессенджерами и органайзерами: Slack, Skype, Trello, Telegram и так далее. Ограничьте их количество до двух-трех, чтобы не распыляться. Разговаривайте с командой не только о работе — будьте внимательны к коллегам, поддерживайте хорошие отношения. Помните о зонировании: должно быть отдельное место и время для работы. Общайтесь, выходите на улицу, посещайте мероприятия — не уходите в себя. Обеспечьте себя всем необходимым для работы — в том числе надежным интернетом. Повышайте квалификацию. В изоляции легко быстро стать невостребованным, пока рынок развивается. Не скромничайте и сообщайте о своих успехах — коллегам, начальству, обществу. Пусть мир знает о том, что вы заняты делом.

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