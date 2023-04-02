Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы

Вице-президент Russia Sotheby's International Realty Елена Мариничева отмечает, что для оформления ВНЖ не обязательно покупать недвижимость. Специалист рассказывает, в каких странах и с какими документами можно получить иммиграционный статус.

За прошлый год значительно вырос интерес россиян к зарубежной недвижимости. Хотя покупатели все чаще смотрят в сторону объектов на Востоке и в Азии в частности, европейское направление в 2023 году по-прежнему доступно российским инвесторам.

Испания

О популярности Испании среди россиян говорит официальная статистика королевства. По данным министерства иностранных дел Испании, которые приводит La Politica, количество краткосрочных виз, выданных россиянам, в 2022 году увеличилось втрое и составило 108 тысяч.

Относительно простые иммиграционные требования делают Испанию одной из самых привлекательных стран Европы. Получить ВНЖ там можно двумя способами.

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«Золотая виза инвестора»

Необходимо инвестировать в недвижимость от €500 тысяч. Взамен инвестор получает право въезжать в страны Шенгенской зоны без визы, возможность передвижения по всем странам ЕС и работы по найму. Граждане России могут подавать заявку на такую визу лично, на территории принимающего государства, а не через посольство или консульство.

Испанский рынок жилья восстанавливается после пандемии: им интересуются не только российские, но и европейские инвесторы. Больше всех в 2022 году в испанскую недвижимость вкладывались британцы, французы и немцы, а покупки недвижимости — рекордные.

Иностранцы совершили 72 987 сделок с недвижимостью в Испании только в первом полугодии, и это самый высокий показатель с 2007 года. Цифры со ссылкой на информацию Коллегии регистраторов собственности и бизнеса Испании приводит издание Idealista.

Инвестор получает доступ к европейской медицине и образованию, может открывать банковские счета в европейских странах. Те же возможности получают супруги и дети инвестора. При этом срок оформления документов небольшой — 3-4 месяца.

С золотой визой можно подать документы на гражданство после десяти лет непрерывного проживания в Испании.

ВНЖ на основании финансовой независимости

В этом случае нужно будет подтвердить, что за рубежом есть счет и на нем есть средства. Средства для проживания должны составлять от €28 тысяч на заявителя и по €7 тысяч на каждого члена семьи.

Также нужно будет подтвердить место жительства — купленное или арендованное, и то, что доходы легальны, нет судимости и задолженности в Испании.

С таким ВНЖ можно рассчитывать на ускоренное и упрощенное получение визы в страны ЕС, Великобритании, США, Канады. Также предоставляется доступ к медицинским услугам и образованию в Европе, возможности открывать счета в европейских банках.

При этом, в отличие от «золотой визы», чтобы продлить ВНЖ жить в Испании нужно постоянно. Кроме того, вариант не дает права работать в стране по найму.

Виза распространяется на супругов и детей до 21 года. Заявки рассматривают от четырех до шести месяцев.

Италия

Residenza Elettiva

Один из видов ВНЖ Италии — Residenza Elettiva. Он подходит тем, кто хочет оставаться в стране без ограничений по времени, а главное — может себе это позволить.

Чтобы получить такой ВНЖ, нужно подтвердить, что у вас есть жилье в стране (в собственности или в долгосрочной аренде). Также нужно подтвердить легальный пассивный доход от €45 тысяч на семью из трех человек, отсутствие судимостей и задолженностей.

По закону, чтобы продлевать ВНЖ нужно жить в Италии. На практике есть случаи продления без проживания, но это не гарантированно.

Такой иммиграционный статус дает широкие возможности:

безвизовый въезд в Шенгенскую зону и поездок по странам ЕС;

право оформления гражданства через семь лет непрерывного проживания в Италии;

доступ к европейской медицине и образованию, возможность открывать европейские банковские счета.

В программе Residenza Elettiva участвуют супруги, дети до 21 года и родители основного заявителя.

Из минусов: нет права на работу по найму на территории Италии. Рассмотрение документов займет 4-6 месяцев.

Виза инвестора

Другой вариант для желающих переехать — виза инвестора. Сегодня, чтобы получить такую визу, нужно инвестировать в покупку, капитализацию, создание компании, или в инновационные стартапы.

В 2023 году правила получения золотых виз и ВНЖ могут измениться. Для повышения спроса власти планируют снизить минимальную сумму инвестиций: с €500 тысяч до €400 тысяч в компании и с €250 тысяч до €200 тысяч в инновационные стартапы. Кроме того, если проект примут в 2023 году, срок действия визы увеличится до пяти лет вместо двух.

Франция

По данным Ernst & Young, Франция остается самой привлекательной для инвестиций страной ЕС. Бизнес все еще планирует активно инвестировать во Францию: 56% компаний намерены открыть или расширить деятельность во Франции.

При этом 2022 год повлиял на иммиграционное положение страны. Так, по данным МИД Франции, страна предоставила 320 тысяч ВНЖ по первому запросу, что на 17% больше, чем в 2021 году.

Чтобы легально оставаться в стране более трех месяцев, нужен ВНЖ на основании гостевой визы. Для его оформления нужно иметь недвижимость в собственности на территории страны, пассивные источники дохода от €3 тысяч в месяц и доказать отсутствие судимостей и задолженностей.

Официально ВНЖ продлевается при условии проживания в стране, но на практике — и без соблюдения этой формальности. Плюсы ВНЖ по гостевой визе те же, что в Италии, с одним исключением: рассчитывать на гражданство можно только через десять лет жизни на территории страны.

Гостевая виза распространяется ближайших родственников заявителя. Право работать по найму в стране она не дает. Оформление документов займет от четырех месяцев до полугода: по французским меркам очень быстро.

Кипр

Оформить ПМЖ солнечного Кипра можно за вложения от €300 тысяч. Это может быть вложение в строящуюся недвижимость, коммерческую недвижимость (офисы, магазины, отели) или покупка доли кипрской компании.

Инвестор вправе постоянно жить на Кипре, открывать банковский счет в европейских странах. Подать документы на гражданство можно уже через семь лет непрерывного проживания в стране.

Вместе с инвестором могут переехать супруг, дети до 25 лет и родители-пенсионеры. Оформить все документы можно дистанционно, а срок их рассмотрения — 3-6 месяцев.

Недвижимость Кипра сегодня привлекательна для инвесторов из разных стран. Вторичная недвижимость дорожает на 3-5% в год, и инвесторы, которые купили объекты 2-3 года назад, получают более высокий доход, чем планировали, ощутив сильный прирост стоимости в моменте.

Это связано с высоким интересом к стране со стороны россиян и европейцев в последние годы, и с ростом цен на краткосрочную и долгосрочную аренду. ПМЖ страны дает возможность оформлять счета в европейских банках.

Если нужна именно временная резиденция, то Кипр — это, пожалуй, одна из самых быстрых стран для получения ВНЖ при переезде. Приехав на Кипр, можно сначала арендовать недвижимость, потом купить объект на любую сумму и показать наличие денежных средств в одном из банков Кипра. Таким образом, за 2-3 месяца, находясь в стране, реально получить ВНЖ, который требует проживания.

Как и других инвесторов, россиян больше всего привлекает Лимасол, где летом будет официально открыто самое большое казино в Европе, строится гольф-поле на 18 лунок и развивается инфраструктура. Благодаря этому недвижимость активно растет в цене и представляет интерес для инвесторов.

В ближайшее время может исчезнуть льготный НДС, а значит при покупке любого объекта придется платить НДС 19%. Поэтому тем, кто давно рассматривает вариант покупки недвижимости на Кипре, стоит поторопиться.

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Андорра

Андорра — карликовое государство с хорошей экологией и низким уровнем преступности. Страна находится между Францией и Испанией, поэтому именно французы и испанцы чаще всего получают там вид на жительство.

Налоговая политика княжества гораздо менее строгая по сравнению с соседними странами, и в последние годы недвижимостью в Андорре интересуются и другие инвесторы, в том числе россияне.

Получить ВНЖ можно за инвестиции от €400 тысяч. Заявки рассматривают 2-5 месяцев. Инвестор получает право безвизового въезда в Испанию, Францию и Португалию, а также доступ к европейской медицине и образованию, упрощенное получение виз в страны ЕС, Северной Америки, а также в Великобританию.

Вид на жительство распространяется на супругов и детей инвестора до 21 года. При этом права на работу в стране у инвесторов с ВНЖ нет.

Для оформления статуса понадобится зарубежный счет и средства на нем. Также предстоит предоставить сведения о легальных источниках дохода, отсутствие судимостей и задолженностей в Андорре. Чтобы получить ВНЖ, необходимо прожить в стране в течение 3-х месяцев.

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