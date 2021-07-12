7 признаков хорошей системы управления базами данных

Как подобрать СУБД с лучшим функционалом, ценой и соответствующую стандартам? Разберемся вместе с экспертом — руководителем разработки программного обеспечения компании «Газинформсервис» Денисом Рожковым.

Чтобы эффективно управлять бизнес-процессами компании, нужно эффективно и безопасно использовать информацию. Именно поэтому выбор качественной системы управления базами данных (СУБД) важен для развития успешного бизнеса.

Если объяснять простыми словами, то СУБД — это программная «прослойка» между базой данных (БД) и пользователем. Она дает возможность удобно и эффективно взаимодействовать с БД.

СУБД должна обеспечивать:

извлечение и сохранение данных на диск;

запись истории изменений БД;

работу с данными;

поддержку запросов пользователей.

В зависимости от бизнес-задач, для которых используют СУБД, в числе критически значимых характеристик системы выделяют: быстродействие, доступность и устойчивость.

Чтобы выбор СУБД вас не разочаровал, стоит учесть еще несколько критериев. Расскажем подробнее о каждом из них.

1. Отказоустойчивость

Отказоустойчивость — способность системы сохранять доступность при отказе одного или нескольких узлов БД. Хорошая СУБД обязательно должна обладать этим качеством. Способность системы обеспечивать доступ к данным даже при временной недоступности некоторых узлов критично важна для функционирования бизнес-процессов.

Система, спроектированная как отказоустойчивая, способна смягчить воздействие неблагоприятных факторов и оставаться надежной для конечного пользователя.

Функция отказоустойчивости может быть по-разному реализована в СУБД. В свободно распространяемых СУБД администратору часто необходимо дополнительное, а зачастую и стороннее программное обеспечение. В платных СУБД обычно эта функциональность уже встроена и потребует лишь настройки отказоустойчивой работы. Это самый простой и удобный вариант для пользователя.

2. Обфускация

Обфускация (от англ. obfuscate — затенять, затемнять) — это «запутывание» кода. Такой подход делает алгоритмы трудными для понимания. При этом программа не теряет функциональность и работает исправно.

Эта опция крайне важна. Для взлома программного обеспечения хакеры могут исследовать код на предмет уязвимостей и использовать их в своих целях.

Обфускация практически лишает злоумышленников возможности понять логику работы кода и, следовательно, корректно вмешаться в его работу. Реализация обфускации позволяет существенно повысить уровень информационной безопасности СУБД.

3. Ограничение прав суперпользователей

Возможность ограничивать доступ привилегированных пользователей к определенным категориям данных или запрещать их редактировать и удалять также важна. В противном случае администратор, который наделен правами суперпользователя для исполнения служебных обязанностей, может необратимо менять данные в системе. Ограничение прав не мешает работать, но при этом позволяет защитить критически важную информацию от несанкционированного использования и изменения.

Сотрудник информационной безопасности должен получить эксклюзивное право на управление ролями и доступами к данным в БД. Такое ограничение очень важно, так как лишает администратора БД возможности создавать неконтролируемые учетные записи, а также получать доступ к уже имеющимся ролям БД, которым доступна классифицированная информация.

Эти функции могут пригодиться владельцам крупного бизнеса. Чем значительнее компания, тем больше в ней пользователей БД с привилегированными правами и выше цена потери данных.

К сожалению, эта возможность практически не встречается в бесплатных СУБД, да и в платных бывает редко. Однако есть и исключения. В отечественной СУБД Jatoba — разработке компании «Газинформсервис» — этот функционал реализован.

4. Поддержка многих операционных систем

Эта опция позволит упростить процедуру развертывания, масштабирования и использования СУБД в компании. Поддержка многих операционных систем есть как в платных, так и в бесплатных версиях, но все же доказанную возможность работы на разных операционных системах стоит уточнять заранее.

5. Аудит действий пользователей в системе

Аудит позволяет получать и записывать информацию о том, что делают пользователи СУБД. Благодаря этой функции вы будете знать, что сотрудники меняли в БД, с какими данными работали, как долго, когда и многое другое. При появлении угрозы информационной безопасности специалисты быстро и просто смогут выявить, кто работал с информацией и менял данные.

Эта функция существенно повышает уровень безопасности данных в СУБД. Она широко представлена в платных версиях и редко встречается в бесплатных.

6. Соответствие требованиям законодательства

Сегодня ряд предприятий обязан переходить на российский софт. Даже если закон пока не относится к вашей компании, есть все предпосылки полагать, что тенденция импортозамещения будет укрепляться. Поэтому уже сейчас при выборе СУБД есть смысл отдать предпочтение зрелому отечественному решению, которое имеет все необходимые сертификаты соответствия и документы, подтверждающие качество продукта и его происхождение.

7. Наличие качественной технической поддержки

При выборе платной СУБД важно убедиться в том, что поставщик готов предоставить техническую поддержку продукта. Идеально, когда у компании-подрядчика есть филиал в вашем регионе. В этом случае даже серьезные трудности будут решены специалистом компании за считанные часы. Вы не окажетесь в ситуации, когда инженер техподдержки ждет ближайший рейс из Москвы или Санкт-Петербурга, чтобы добраться к вам на предприятие, — а в это время информационные системы простаивают.

Также важно, чтобы компания предоставляла сервис поддержки по телефону, желательно в режиме 24х7.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Подходить к выбору СУБД стоит исходя из потребностей вашего бизнеса и его особенностей. Бесплатные версии могут стать оптимальным решением для малого и микробизнеса, который не хочет расширяться. Представителям среднего и крупного сегмента все же стоит выбирать платные решения, обладающие целым спектром преимуществ, одно из которых — повышенный уровень информационной безопасности в сравнении с бесплатными аналогами.

Отечественная СУБД Jatoba, разработка компании «Газинформсервис», обладает всеми перечисленными в статье функциями и может стать оптимальным решением для вашего бизнеса.



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