Сервисы «Яндекса» и Google для бизнеса: как через них искать сотрудников и повышать продажи

Бизнесу требуется множество инструментов, чтобы выполнять различные задачи — от поиска персонала до увеличения продаж и управления репутацией. И часто компании тратят огромные бюджеты на поиск подходящих решений. Однако многие задачи можно выполнять, пользуясь сервисами, которые созданы крупными корпорациями и доступны каждому.

Поиск новых сотрудников

Задача, которая просто решается именно благодаря интернету. Однако привычный всем HeadHunter — не единственный инструмент.

Специалистов и менеджеров можно искать на «Яндекс.Работе». Однако непосредственно в самом сервисе разместить объявление о поиске нельзя — все-таки он создан в основном для удобства кандидатов. Чтобы вакансия попала туда, ее нужно опубликовать на сайте одного из партнеров сервиса.

Если же вам нужны сотрудники для выполнения разовых задач или фрилансеры на проект, найти их можно на «Яндекс.Услугах». Нужно просто рассказать о задаче, которую необходимо выполнить, указать сроки и бюджет — и исполнители сами предложат свою помощь. Причем разброс предложений очень большой: на сайте можно найти курьера, разработчика сайта и даже юриста.





Повышение продаж

Лишний раз представлять сервисы, через которые можно давать контекстную рекламу, не нужно: тысячи компаний пользуются «Яндекс.Директом» и Google Ads. Принцип действия у них одинаковый: ваше объявление будет показано всей аудитории, которая пользуется сервисами «Яндекс» и Google.

Важно грамотно настроить рекламную кампанию, чтобы рекламу увидели только те люди, которые действительно заинтересованы в вашем продукте или услуге — это можно сделать своими силами (однако придется потратить время на обучение) или привлечь специалиста-фрилансера. Его можно найти через уже знакомые вам сервисы.

Если вы продаете товары, можно завести страницу своего онлайн-магазина на «Яндекс.Маркете» — так о вас узнают люди, которые ищут аналогичные вещи через интернет. Разместить товары там несложно, следуя подробной инструкции от самого сервиса. А если вы предлагаете не товары, а услуги, привлечь клиентов можно, разместив свое объявление на «Яндекс.Услугах».

Пиар

Один из прекрасных способов рассказать о своем бизнесе — завести блог. Сегодня для этого существует ряд площадок и форматов, но я считаю, что огромные плюсы для создания и ведения блога есть у сервиса «Яндекс.Дзен».

Во-первых, завести блог (сервис называет это каналом) на нем гораздо проще, чем разрабатывать отдельный сайт. Во-вторых, там нет ограничения по количеству знаков, как в Instagram — а значит, можно выкладывать большие статьи. К тому же у редактора гибкие и одновременно простые настройки, а значит, текст можно удобно форматировать: добавить подзаголовки, вставки и цитаты.

Впечатляет и статистика по аудитории: еще год назад за месяц на площадку заходили 60,4 млн пользователей, а значит, шансов найти здесь новую аудиторию, в числе которой могут оказаться и будущие клиенты, очень высоки.





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Управление репутацией

Поддерживать положительный имидж компании, мониторить информационную повестку и вовремя реагировать на негатив крайне важно для любого бизнеса. Вручную проводить эту работу довольно утомительно, но можно воспользоваться, например, Google Оповещениями. Настроить там отслеживание интересующих вас тем (это несложно). Как только в интернете появится новое упоминание, например, вашей компании, на выбранную почту придет оповещение об этом.

Для той же цели можно мониторить инфополе в «Яндекс.Блогах» (укажите интересующую вас тему, и в результатах поиска появится все, что писали о ней в открытых источниках) и новостных агрегаторах типа раздела «Новости» в Google и «Яндекс» (там показывают упоминания в СМИ).

Еще один инструмент для управления репутацией — карточки компании в поисковых системах или на картах. Крупные поисковики собирают информацию о компании в отдельную карточку, которая на странице результатов поиска располагается в отдельном блоке справа.

Она обязательно должна принадлежать владельцу бизнеса (или лицу, ответственному за продвижение, пиар или маркетинг) и в ней всегда должна быть актуальная информация. Одно из исследований показывает, что 68% потребителей прекратили бы покупать услуги или товары у местного бизнеса, если бы нашли о нем неверную информацию в интернет-каталоге.

Не стоит забывать и об отзывах о вашей компании — они часто отображаются на картах. Они вообще крайне важны не только для репутации, но и для бизнеса. Так, согласно исследованиям Гарвардской бизнес-школы, каждая дополнительная ступень рейтинга Yelp (аналог российского «Отзовика») приводит к увеличению доходов бизнеса до 9%.

Если у вашей компании одна или две звезды, это означает, что вы упускаете до 86% потенциальных клиентов, и самое время заняться улучшением репутации. Хороший вариант — мотивировать довольных клиентов оставлять положительные отзывы (например, предлагая скидку).





Удаленная работа

Весной 2020 года с удаленной работой столкнулись не только фрилансеры: из-за введения режима самоизоляции на нее перешло подавляющее большинство сотрудников компаний. И при таком формате полезные онлайн-сервисы часто становятся незаменимы.

Вот мой личный стартер-пак удаленщика (моя команда работает так постоянно):

База знаний . В «Яндекс.Вики» (он входит в корпоративный пакет «Яндекс.Коннект») можно создать удобную базу знаний для своих сотрудников, в которой будет собрана основная информация о работе вашей компании. На удаленке она просто необходима: вместо того чтобы дергать коллег мелкими стандартными вопросами (и иногда часами ждать ответа), все нужное можно будет найти в базе. К статьям можно прикреплять ссылки, картинки и файлы.

. В «Яндекс.Вики» (он входит в корпоративный пакет «Яндекс.Коннект») можно создать удобную базу знаний для своих сотрудников, в которой будет собрана основная информация о работе вашей компании. На удаленке она просто необходима: вместо того чтобы дергать коллег мелкими стандартными вопросами (и иногда часами ждать ответа), все нужное можно будет найти в базе. К статьям можно прикреплять ссылки, картинки и файлы. Создание и редактирование документов. Здесь незаменим сервис Google Документы: в нем легко разберется каждый, кто хоть раз пользовался Word или Excel (интерфейс даже удобнее и проще). С его помощью можно создавать не только текстовые файлы, но и таблицы и презентации (в каждом случае доступны удобные шаблоны или можно самостоятельно настроить вид). Очень удобно, что в файлах можно вести совместную работу: корректировать, оставлять комментарии и советы.

Здесь незаменим сервис Google Документы: в нем легко разберется каждый, кто хоть раз пользовался Word или Excel (интерфейс даже удобнее и проще). С его помощью можно создавать не только текстовые файлы, но и таблицы и презентации (в каждом случае доступны удобные шаблоны или можно самостоятельно настроить вид). Очень удобно, что в файлах можно вести совместную работу: корректировать, оставлять комментарии и советы. Хранилище данных . Тут снова наиболее оптимален Google со своим «Диском»: большой объем памяти, удобный доступ со всех устройств и опять же очень дружелюбный интерфейс.

. Тут снова наиболее оптимален Google со своим «Диском»: большой объем памяти, удобный доступ со всех устройств и опять же очень дружелюбный интерфейс. Общение. Эффективная командная работа на удаленке невозможна без общения по видеосвязи. Для этого отлично подходит Google Hangouts. Главное, установить правила, чтобы видеоколлы не отнимали слишком много времени (ограниченная продолжительность, заранее оговоренный круг вопросов).

Эффективная командная работа на удаленке невозможна без общения по видеосвязи. Для этого отлично подходит Google Hangouts. Главное, установить правила, чтобы видеоколлы не отнимали слишком много времени (ограниченная продолжительность, заранее оговоренный круг вопросов). Постановка задач. И снова необходимый каждому удаленному сотруднику инструмент — у «Яндекса» для этого есть удобный «Трекер». Он подходит и для разработчиков, и для маркетологов, и даже для отдела кадров: для любой работы, которую можно расписать в задачах, назначить исполнителей, выставить приоритеты и задать сроки.





Исследования и обратная связь

Чтобы держать руку на пульсе и понимать, в правильном ли направлении вы движетесь и как аудитория реагирует на ваши услуги или продукты, очень важно периодически проводить исследования. Для простых опросов отлично подходят Google Формы и «Яндекс.Формы»: уверена, каждый пользователь интернета хоть раз отвечал на чей-то опрос, созданный в одном из этих сервисов.

Если же вам нужно более глубокое изучение целевой аудитории или, к примеру, оценка эффективности рекламной кампании, можно воспользоваться более сложным сервисом «Яндекс.Взгляд».

Можно даже не рассказывать про анализ аудитории и трафика с помощью «Яндекс.Метрики» или Google Аналитики — стандартных инструментов для маркетологов и SMM-щиков.





Общение с налоговой

Здесь впереди всех сервисы «Яндекса». Например, через «Кассу» можно принимать платежи, причем как в интернете, так и в офлайне. Чтобы подключить ее, нужно зарегистрироваться в сервисе, заключить и подписать договор, а после провести интеграцию: вариантов для этого несколько, от совсем простых до сложных.

Если вы ведете кассовую деятельность, по закону вы обязаны выбрать ОФД — оператора фискальных данных, с помощью которых данные будут передаваться из вашей кассы в налоговую. Там хранятся все чеки, которые могут понадобиться при проверке. Хорошим вариантом будет «Яндекс.ОФД» — благодаря подробной справке и хорошей службе поддержки разобраться в сервисе несложно.





Фото на обложке: Shutterstock/Aleksandr Grechanyuk