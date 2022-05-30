Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»

В большинстве случаев нерезиденты оплачивали этот налог с помощью консалтинговых компаний из «большой четверки». Директор по продукту «Банка 131» Александр Леушко рассказывает о том, какие способы заплатить «налог на Google» остались у иностранных компаний, и какой путь выбрать в зависимости от специфики бизнеса.

«Налог на Google» появился в России в 2017 году. С этого момента иностранные компании, которые создают контент, ПО и прочие цифровые услуги, обязаны платить в нашей стране НДС в размере 16,67%.

Что изменилось

Ранее мы уже рассказывали, как работает «налог на Google». Однако в нынешних реалиях количество бизнесов, которые должны платить налог, сократилось. Например, из России ушли многие иностранные интернет-магазины или компании, которые продавали услуги хостинга. В новом материале мы рассмотрим, как изменилась ситуация за последние месяцы.

Раньше нерезиденты заключали агентские договоры и переводили сумму налога на счет партнера из Big4. Тот, в свою очередь, отправлял деньги в ФНС привычным банковским переводом. Но после того, как «большая четверка» объявила о сворачивании российских представительств, этот способ больше недоступен для иностранного бизнеса.

Сегодня для иностранных компаний-нерезидентов остается 3 варианта оплаты «налога на Google»:

Открыть счет в российском банке и платить напрямую;

Заключить договор с российской компанией, которая станет посредником при оплате налога;

Настроить автоматизацию оплаты через API с помощью российского банка.

Почему компании не могут платить напрямую

Это связно с отличием внутренней российской формы платежного поручения. Для оплаты налога в ФНС в документе существуют специальные поля, которые не предусмотрены в платежном поручении SWIFT. Поэтому оплатить «налог на Google» через счет в зарубежном банке иностранная компания не может.

Раньше для нерезидентов существовала возможность оплаты налога напрямую через личный кабинет в ФНС. Иностранная компания могла получить идентификатор (наподобие российского ИНН) и оплатить «налог на Google» картой. Однако международные компании работают с картами иностранных банков, которые перестали обслуживаться в России. Поэтому такой способ оплаты также больше не подходит для нерезидентов.

Почему способ оплаты налога зависит от размера бизнеса

С 1 января 2022 года В России заработал закон о приземлении иностранных IT-компаний. Согласно документу, компании, создающие информационные и цифровые услуги, обязаны открывать в России офисы, если их продуктами пользуется более 500 тысяч пользователей в сутки.

При этом в России осталась прослойка малых и средних компаний. Их бизнес не регулируется законом о приземлении, но и полный уход из нашей страны им не будет выгоден. Поэтому проблема с оплатой «налог на Google» больше всего волнует нерезидентов, которые приняли решение продолжить деятельность в России, но не готовы открыть представительство.

Как заплатить налог через российский банк

По сути, этот способ подходит только технологическим гигантам, которые попали под действие закона о приземлении. 500 тысяч пользователей в день — это очень высокий лимит, а открытие счета в российском банке — долгий и дорогой процесс.

Однако IT-гиганты могут позволить себе открыть офис, ведь из-за размера своего бизнеса они не понесут больших издержек. Проще говоря, этот вариант уже используют Google, Apple и «Википедия», которые согласились открыть свои представительства в стране. Проблема с оплатой «налога на Google» у этих компаний исчезает, ведь открытие офиса предполагает открытие расчетного счета в российском банке.

Как оплатить налог через российскую компанию

Нерезидент по-прежнему может найти консалтингового партнера в России. Несмотря на уход «большой четверки», в нашей стране все еще работают компании, которые могут предоставить услугу по оплате «налога на Google». Эти консалтинговые фирмы меньше, чем ушедшие представители «большой четверки», но с технической точки зрения оплата через них будет проходить таким же образом — простой банковский перевод на адрес ФНС.

Несмотря на то, что оплата налогов не облагается комиссиями, консалтинговые компании берут проценты от оборота бизнеса за свои услуги.

Как еще можно заплатить «налог на Google»

Поскольку действие закона распространяется на иностранные технологические компании, подходящим способом может стать оплата налога через API. Чаще всего у компаний, которые создают цифровые услуги, есть своя разработка, поэтому у такого бизнеса не будет проблем с интеграцией по API.

Система может быть настроена до полного автоматизма, когда каждая транзакция будет учтена сразу с налоговым отчислением. Далее в любую программу для учета (например, 1С) можно инсталлировать кнопку «оплатить налог на Google» и делать это «в один клик». Платить налог с помощью API можно в любое удобное время — каждый день или раз в неделю (не реже раза в квартал, по требованию закона).

Международному бизнесу, который остался в России, придется адаптироваться под новые условия. Привычные способы оплаты «налога на Google» трансформировались.

Однако это не станет для IT-компаний значимым фактором для того, чтобы решить, стоит ли продолжать бизнес в России. Возможности соблюдать закон и платить «цифровой налог» по-прежнему остаются, а к привычным агентским договорам добавляются новые технологичные решения.

Фото на обложке: Unsplash.com