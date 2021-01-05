Под присмотром модератора: каким сотрудникам необходима групповая психотерапия (и зачем)

Корпоративная групповая психотерапия не заменяет, а дополняет индивидуальную. Группа решает исключительно рабочие проблемы, помогает сотрудникам бороться со стрессом и выгоранием, способствует эффективному обмену опытом между ними. Как использовать групповую терапию на благо компании, и когда это совсем не нужно, рассказал Антон Кушнер, основатель платформы корпоративного благополучия «Понимаю».

Топ-менеджерам вход закрыт

Корпоративную групповую психотерапию выбирают около 15% компаний, которые уделяют внимание ментальному здоровью сотрудников. Она способна решить проблему текучки специалистов, удержать которых значительно дешевле, чем привлечь новых: это менеджеры по работе с ключевыми или недовольными клиентами, специалисты, ответственные за долгосрочные проекты, руководители направлений. Главный триггер для таких сотрудников — межличностное общение, вызывающее сложные эмоции.

В группу, как правило, входят 8-12 коллег схожих по статусу в компании. В более крупных группах работают не один, а два-три психотерапевта-модератора, чтобы эффективнее удерживать динамику решения проблемы.

Руководителей отделов, подразделений или направлений в группу подчиненных не допускают. Если у руководителя конфликт с командой, ему нужна не работа в группе, а медиация — вид психотерапии, при котором внешний специалист помогает сторонам выработать соглашение, разрешить спор.

Групповая терапия для руководителей возможна, если занятия будут посещать только они, без подчиненных. Например, занятия по работе с выгоранием для глав HR-подразделений. В такой группе все равны.

6 специалистов, которым подойдет групповая психотерапия

менеджер по работе с претензиями и обратной связью;

hr-специалист;

сотрудник клиентского сервиса;

продавец-консультант в ритейле;

оператор колл-центра;

сотрудники мобильной команды, которая выезжает открывать офис в другой регион и оказывается в непривычной среде на несколько месяцев.

Коронавирус и группа

Новую главу в историю развития групповой терапии в России вписал коронавирус. Первые недели начала пандемии терапевты активно работали с тревожностью сотрудников компаний; с началом самоизоляции — решали проблемы взаимоотношений и эффектности в режиме удаленной работы.

После возвращения в офисы у сотрудников участились апатия и депрессивные состояния. Накануне второй волны вырос уровень тревожности, связанной с вопросами вакцинации, а следом и количество людей, близких к выгоранию.

Групповую психотерапию выбирают промышленные предприятия, банки, страховые компании и их сотрудники, которые, например, работают с урегулированием убытков или взысканиями кредитной задолженности. Несмотря на то, что их деятельность регламентируется правовыми нормативами (законами), она вызывает у клиентов исключительно негатив. Стресс таких сотрудников накапливается.

Ход сессии

В начале встречи модератор озвучивает важные правила: каждый участник пришел добровольно, а не по принуждению начальства; каждый должен сам позаботиться о своем комфорте (взять плед, если холодно; открыть окно, если душно; налить воды, если хочется пить), участники встречи не должны общаться вне терапевтических сессий, даже если очень хочется.

После начала сессии каждый участник встречи берет слово и высказывается о проблеме, которую модератор обозначает в начале сессии. Затем, в первой части встречи, модератор работает индивидуально с высказавшимся на виду у участников группы.

Он может также обращаться к остальным присутствующим с вопросами об их отношении к сказанному, задавать наводящие вопросы, стимулируя желание делиться опытом.

После высказываний всех собравшихся модератор суммирует их идеи или пожелания. Под руководством модератора таким образом люди эффективнее обмениваются информацией и не уходят в пространные рассуждения, деструктивную беседу.

Не все сотрудники готовы делиться своими переживаниями с группой, но даже с минимальными высказываниями модератор может работать и двигаться к решению проблемы.

Продолжительность групповой терапии зависит от сложности обозначенной проблемы. Групповая сессия длится около полутора часов. Обсуждать проблемы дольше тяжело для психики любого человека. Индивидуальные консультации, для сравнения, длятся 50-60 минут.

Встречи желательно проводить раз в неделю — это позволяет поддерживать динамику решения задач и видеть эффект.

Психотерапевты в групповой терапии используют различные подходы в зависимости от опыта. Мы видим, что отлично работает когнитивно-поведенческая терапия, поскольку она подразумевает понятные техники и упражнения.

После окончания серии сеансов терапевт обязательно прорабатывает с группой завершение отношений: психотерапия, это опыт, по которому скучаешь, поэтому нужно оставить отношения группы на этих сеансах, не перенося их в обычную жизнь.

Когда групповая терапия не получится

Ошибка, которую могут допустить компании: не распознать проблему, которую нужно решать и не проводить групповую терапию вообще. Кроме того, нельзя заставлять сотрудника участвовать в групповой терапии, если он этого не хочет.

Важно понимать, что групповая терапия направлена исключительно на решение проблем, связанных с профессиональной деятельностью. По личным вопросам ее использовать не следует. Терапия не принесет моментальных изменений в группе, но запустит важные внутренние сдвиги, глубокую работу над собой среди сотрудников.

Может возникнуть сложность и при работе с самой группой: участники будут отмалчиваться, не доверять модератору на первых порах. Терапию можно сравнить со свиданием: если настроение после него приподнятое, значит все получилось. Если нарастает тревога — что-то пошло не так.

Групповая терапия не поможет работнику, личные ценности которого не совпадают с культурой конкретной компании и он уже принял решение уволиться. Кроме того, группе по тем или иным причинам может не подойти конкретный модератор.

Например, если собралась группа из одних женщин, то им скорее подойдет модератор-женщина (правда, это правило работает не всегда).

Чек-лист для компаний, которые решили начать групповую психотерапию

Для проведения групповой терапии обязательно нужен дипломированный психолог, иначе группе можно навредить. Такого специалиста можно пригласить.

Нужно выделить просторное и комфортное помещение для группы. Желательно, чтобы были ковер, подушки, пуфики. Собравшиеся должны чувствовать безопасность и комфорт. В рабочем кабинете или в опенспейсе при посторонних людях такую встречу провести не получится.

Участники встречи должны пойти на нее добровольно, а не по указанию начальства. Тогда терапия будет эффективна.

Встречу группы нужно назначать либо в конце рабочего дня, либо в выходной. Терапия - это большая работа над собой и после нее нужен отдых. Поэтому в середине рабочего дня проводить терапию не стоит.

Групповая терапия может продолжаться до трех часов, нужно, чтобы в это время участников группы никто не беспокоил.

Один психолог может вести группу даже до 25 человек. Максимально эффективно он будет работать с группой 8-10 человек.

Встреч должно быть не менее трех, но по опыту лучше, если их будет минимум восемь. Группа может встречаться раз в неделю и даже раз в месяц.

Важно также, чтобы все участники встречи выступали через я-сообщения. Не «Маша, ты меня бесишь», а «Маша, когда я тебя слушаю, то у меня вскипает чувство гнева, и я вспоминаю такую и такую историю из своего детства». Каждый должен осознавать, что у всех разный опыт и группа собрана для того, чтобы им делиться, поддерживать друг друга.

В идеальной ситуации в группу входят сотрудники разных отделов, которые не зависят друг от друга в повседневной жизни и никак не пересекаются.

Каждую встречу стоит начать с высказывания каждого участника. Например, каждый может рассказать, чего он ждет от сеанса.

Каждая встреча завершается сбором эмоциональных откликов участников: что им было важно, с чем они уходят.

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