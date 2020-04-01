На этот раз разбираемся, кто такой hardware engineer, или инженер электронных устройств. Объясняет Юстина Цига, инженер индустрии 4.0 СИБУРа.

Инженер электронных устройств: что он делает и как им стать

Rusbase и ИТ-команда СИБУРа снова рассматривают под микроскопом цифровых специалистов, которые вместо технологичных стартапов выбирают в качестве места работы промышленные предприятия.

Кто такой hardware engineer

Hardware engineer, или инженер электронных устройств, — для России профессия сравнительно новая. В СИБУРе я вообще первый такой специалист.

Hardware engineer занимается созданием цифровых устройств. Интересно, что за устройства? Тогда двигаемся дальше.

Так получилось, что я совмещаю несколько ролей — инженера, руководителя разработок, тестировщика. По сути hardware engineer курирует и консультирует разработку устройств, проводит их тестирование. В принципе, так я и объясняю новым или малознакомым людям, чем я занимаюсь, — разрабатываю и тестирую цифровые устройства.

Например, сейчас мы разрабатываем взрывозащищенные датчики для интернета вещей. Только если в квартире интернет вещей — это управляемые со смартфона радиаторы отопления, умная колонка с голосовым помощником или чайник, который можно включить удаленно, то на предприятии — это датчики мониторинга работы промышленного оборудования.

Допустим, раньше сотруднику завода приходилось несколько раз в день обходить установки и руками проверять температуру труб, чтобы они не замерзли. Вот прямо буквально «горячо/холодно» на уровне ощущений. Мы автоматизируем этот процесс и создаем датчики, которые в режиме реального времени отслеживают температуру всех важных агрегатов.

Конечно, не на все трубы можно просто взять и установить датчики, потому что на наших заводах большой список требований безопасности. К примеру, оборудование, которое планируется располагать во взрывоопасных зонах, должно иметь сертификат взрывозащиты, быть устойчивым к крайне высоким и крайне низким температурам. А датчики, устанавливаемые на предприятиях в суровых климатических условиях, должны соответствовать температурному режиму как по работоспособности, так и по сохранению свойств взрывозащиты. Мы не нашли на рынке готового решения, которое бы отвечало всем этим требованиям. Поэтому решили разработать его сами.

Что делает hardware engineer

Вместе с нашим владельцем продукта по промышленному интернету вещей я прохожу все этапы создания устройства: момент зарождения потребности на заводах, обсуждение деталей и требований, разработка, тестирование и внедрение на производстве.

На первом этапе моя задача заключается во взаимодействии с предприятиями холдинга. Я выясняю, какое устройство им нужно, каким требованиям оно должно отвечать. После выбора подрядчика и заключения договора вместе с разработчиками устройства мы осуществляем подбор электронных компонентов (микроконтроллера и сенсоров под соответствующий температурный диапазон), корпусов, продумываем варианты креплений устройства.

Дальше, когда мы получаем от разработчиков первый прототип, я занимаюсь его тестированием. К примеру, в «СИБУР ПолиЛабе» в Сколково, где происходит тестирование продуктов из полимеров, открылась наша hardware-лаборатория. Наличие собственной лаборатории по испытанию электроники развязывает нам руки в отношении сроков и количества итераций проведения тестов. Климатические испытания часто проводятся в течение нескольких недель, поэтому невыгодно каждый раз платить за аренду лаборатории у внешних подрядчиков.

Многие предприятия холдинга находятся в суровых климатических условиях. В Тобольске и Нижневартовске мороз зимой может достигать –56 °С, поэтому мы разрабатываем устройства, способные функционировать при таких низких температурах.

Для их климатического тестирования у нас в лаборатории есть сертифицированная термокамера, куда я помещаю датчики, подключаю их к системе, которая собирает и отображает показания их работы, и тестирую в разных температурных условиях, от –60 до +100 градусов.

Испытания наших датчиков контроля температуры ExT-01 прошли успешно, и пилотная партия уже установлена на одном из заводов Тобольска.

Также я занимаюсь тестированием на вибростенде датчиков вибрации, которые, в случае успешного прохождения испытаний, тоже будут установлены на предприятиях холдинга.

Кстати, иногда к нам обращаются коллеги из других подразделений с просьбой что-нибудь протестировать. Например, недавно в термокамере мы испытывали взрывозащищенные смартфоны. Целую неделю я приходила в лабораторию и морозила их с 9 утра до 9 вечера. Тестирование помогло выбрать наиболее подходящее решение для задачи коллег.

Как получить должность hardware engineer

Сама должность hardware-инженера в нашей стране существует недавно, поэтому какого-то четкого рецепта, как к ней прийти, не существует. Но вот моя история — может, кому-то она окажется полезной.

Я училась в школе с углубленным изучением английского, при этом мне всегда нравилось что-то делать руками — чинить бытовую технику, разбирать и собирать устройства, — а моим любимым предметом была физика.

После школы я поступила в МИРЭА (Российский технологический университет) на направление «Робототехника и мехатроника», а в рамках дипломной работы с нуля собрала и запрограммировала робота.

На стажировку в СИБУР меня пригласили после того, как я разместила резюме на HH.ru. В какой-то момент перед подразделением интернета вещей встала задача разработки собственных датчиков мониторинга. Так в СИБУРе возникла роль hardware engineer, которую теперь «играю» я.

Эта профессия пока не очень сформирована на рынке, поэтому сложно говорить о необходимых навыках. Но вот без чего точно ничего не получится:

Техническое образование. Без технических знаний стать hardware-инженером и создавать устройства невозможно. Они, например, позволят понять разработчика, который предлагает использовать те или иные электронные компоненты, и вести с ним диалог на равных.

Без технических знаний стать hardware-инженером и создавать устройства невозможно. Они, например, позволят понять разработчика, который предлагает использовать те или иные электронные компоненты, и вести с ним диалог на равных. Навыки владельца продукта. Умение посмотреть на устройство в целом и понять его глобальное значение для компании очень пригодится, поскольку речь идет о создании устройства как продукта, а не только о разработке.

Если говорить о soft skills, то, помимо традиционной коммуникабельности и внимательности, важно уметь следующее:

Работать в команде и самостоятельно. Оба навыка пригодятся, потому что hardware-инженер общается с большим числом разных людей, но и может несколько дней в одиночестве тестировать какой-то продукт.

Оба навыка пригодятся, потому что hardware-инженер общается с большим числом разных людей, но и может несколько дней в одиночестве тестировать какой-то продукт. Контролировать разработчиков. Важно уметь мотивировать, направлять и держать разработчиков в тонусе, чтобы они не расслаблялись и не срывали сроки сдачи продукта.

В общем, если вам нравятся технические устройства, вам интересно «проживать» всю историю их создания, то стоит подумать о том, чтобы освоить роль hardware engineer. Это правда очень интересно!

Фото: архив компании