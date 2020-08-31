Как устроен вертолетный бизнес в России
Сегмент вертолетов гражданского назначения занимает особую нишу на мировом рынке. С одной стороны, покупку и содержание собственного вертолета могут позволить себе немногие — в год в мире продается около тысячи единиц. С другой, в связи с ростом спроса на авиаперевозки развитие малой авиации происходит на всех уровнях — законодательном, техническом, инфраструктурном.
О том, как устроен вертолетный бизнес в России, рассказывает основатель Helipoints Александр Котин. Он работает в авиасегменте 13 лет, а в 2014 году, оценив перспективы развития отрасли, открыл компанию по проектированию и строительству вертолетных площадок и аэродромов.
Спрос и факторы роста
По данным исследования НИУ ВШЭ за 2019 год, доля России на международном рынке гражданских вертолетов составляет около 3% от объема мирового экспорта. При этом в сегменте производства военной техники ситуация отличается. Заводы холдинга «Вертолеты России» за последние 10 лет выпустили 22% мирового парка военных вертолетов.
По словам Андрея Богинского, гендиректора «Вертолетов России», всего в России зарегистрировано около 2,3 тыс. единиц вертолетной техники. Примерно 60% всех вертолетов старше 25 лет. Вследствие устаревания они постепенно выбывают из парка.
Государственный фокус
Необходимость обновлять вертолетный флот и расширять его в соответствии с потребностями населения в авиаперевозках стимулирует государство создавать программы для развития отрасли.
С 2017 года была запущена программа по развитию санитарной авиации, в рамках которой регионам выделяется субсидирование из федерального бюджета. Следующей рассматривается программа освоения Арктики.
Кроме того, государство выражает лояльность к вертолетному бизнесу и на законодательном уровне.
1 января 2020 года отменили НДС при ввозе в Россию авиатехники, подлежащей регистрации в Российском открытом реестре судов. С этого же момента перестали облагать налогом импортные авиадвигатели и запчасти. Таким образом, стоимость вертолетов и их обслуживания снизилась на 20%.
Все эти меры заметно влияют на потребительский интерес к малой авиации. Мы это наблюдаем в том числе по обращениям в нашу компанию.
Каждый год объем заказов на строительство вертолетных площадок увеличивается в 2,5 раза.
На весенний спрос повлияла пандемия, вынудившая медицинские учреждения экстренно наращивать авиамощности. За последние полгода к нам поступило 10 заказов от медучреждений — в обычное время их поступает 1–2 в год.
Страх заражения повлиял и на сознание частных клиентов. У многих появилась потребность добираться до загородного жилья с минимальным контактом с окружающими. По данным авиакомпаний, число заявок на зарубежную технику в 2020 году у них выросло на 300%. Люди обращаются по поводу покупки вертолета 2–3 раза в день вместо привычных 2–3 запросов в неделю.
Москва и регионы
Если говорить о географии вертолетной отрасли внутри страны, то ее столицей можно назвать Москву и Московскую область. Причины — в высокой стоимости покупки и обслуживания вертолетов, а также в слабом развитии необходимой инфраструктуры в регионах.
Но ситуация постепенно меняется благодаря нефтегазовой отрасли, которой нужно обеспечить перевозки в труднодоступных районах со сложными климатическими условиями. Мы регулярно выезжаем на строительство площадок в регионы. На данный момент наша компания реализовала проекты в 19 регионах России — от Калининграда до Сахалина.
Ключевые направления вертолетного бизнеса
Производство вертолетов и комплектующих
Единственный отечественный разработчик и серийный производитель вертолетов — холдинг «Вертолеты России». Он объединяет пять заводов: Улан-Удэнский авиационный завод, Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол», Казанский вертолетный завод, Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» и Кумертауское авиационное производственное предприятие.
То есть вертолетостроительная отрасль страны сосредоточена в одной корпорации и находится практически под прямым государственным управлением.
Но кроме непосредственного вертолетостроения, существует сектор авиационного приборостроения, а также производства бортового и наземного оборудования для летательных аппаратов.
Инфраструктура
Важный сегмент для авиабизнеса — строительство посадочных площадок для вертолетов. Мы вышли на этот рынок шесть лет назад, когда конкурентов среди частных компаний почти не было.
В связи с ростом отрасли этим сегментом стали интересоваться крупные игроки — строители аэродромов. Как правило, это строительные компании и проектные институты, которые не заточены на узкую вертолетную нишу.
Проектирование вертолетных площадок подразумевает не только строительно-монтажные работы, но и оснащение объекта технологическим оборудованием, сертификацию, ввод в эксплуатацию. Поэтому новым игрокам приходится обращаться за услугами к специализированным компаниям, ориентированным на оказание услуг «под ключ».
Также к инфраструктурному сегменту можно отнести производителей оборудования (светосигнального, метеорологического, светодиодного и др.) для вертодромов и посадочных площадок.
Продажа
Сегмент продаж новых и ресурсных вертолетов иностранного производства разделен между несколькими компаниями. У них можно приобрести технику брендов Robinson Helicopters, Bell, Airbus, AgustaWestland, RotorWay. Новые вертолеты обычно поставляются на заказ. Ожидание может занять от полугода до трех лет, в зависимости от выбранной модели. В этом смысле выгоднее обращаться к официальным дилерам — обычно они заказывают вертолеты заранее.
Также на рынке продаж нужно выделить компании, предоставляющие авиатехнику в лизинг. В России лизинг вертолетов доступен только для юридических лиц.
Страхование
В России обязательно страхование гражданской ответственности и пилотов от несчастного случая. Без такого полиса пользоваться техникой запрещено.
А вот авиакаско — добровольный вид страхования, который покрывает риски повреждения или гибели вертолета во время полетов, стоянки или транспортировки.
Хранение
Хранить вертолет можно дома на зарегистрированной вертолетной площадке. А можно арендовать место у компаний, предоставляющих ангары и вертодромы.
Ремонт и сервис
Вертолеты, как и автомобили, время от времени требуют ремонта, а также ежегодно проходят техосмотр. Для этих целей созданы компании, предоставляющие техническое обслуживание авиатехники.
Также в этой нише работают бизнесы, которые специализируются на авиатопливообеспечении вертолетной техники, поставке смазочных материалов для вертолетов российского и зарубежного производства.
Аренда
Из-за высокой стоимости покупки и обслуживания вертолетов, некоторые предпочитают брать их в аренду. Здесь им на помощь приходят авиаброкеры.
Они подбирают оптимальный вариант воздушного судна, подходящий по цене, классу комфорта и другим параметрам. К тому же, оказывают полный спектр услуг по организации перелета.
Обучение
В России два главных вуза, где учат гражданских летчиков: Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева. Кроме того, в этих заведениях обучают диспетчеров, работников аэропортов, техников, спасателей.
Частные обучающие курсы предлагают во многих центрах продаж. Курсы должны иметь сертификат Росавиации.
Обмен опытом
В России создана Ассоциация вертолетной индустрии (АВИ), куда входят ключевые игроки рынка. Силами ассоциации на регулярной основе проводятся профессиональные форумы, выставки, митапы.
Кто покупает вертолеты и строит площадки
Топливно-энергетический комплекс
Морская разведка, добыча нефти и газа составляет около 50% от совокупного мирового спроса на гражданские вертолеты. За последнее десятилетие выросло количество нефте- и газодобывающих платформ, а вместе с ним увеличилась потребность доставки на них грузов и пассажиров.
Нефтегазовая индустрия настолько значима для вертолетной отрасли, что производители техники начали адаптировать модели вертолетов непосредственно под их задачи.
Медицинские учреждения
Как я говорил выше, на развитие санитарной авиации брошены силы государства. Это делает медучреждения перспективным заказчиком для игроков авиарынка.
Минобороны и МЧС
В связи с необходимостью ликвидировать ЧС на огромных территориях страны, в 1995 было создано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России (ГУАП). С помощью вертолетов спасатели доставляют гуманитарную помощь, эвакуируют людей из зон чрезвычайных ситуаций и боевых действий, тушат пожары.
Сейчас в парке МЧС — 82 воздушных судна, в том числе 60 вертолетов.
Транспортные компании
К нам нередко обращаются компании, осуществляющие пассажирские перевозки в регионах со сложной транспортной доступностью.
Бизнесмены и частные лица
Сегмент бизнес- и VIP-авиации очень зависит от экономической ситуации в стране. Во время кризисов спрос резко падает.
Девелоперы, застройщики
Вертолетные площадки стали неотъемлемой частью высокоэтажных жилых кварталов, бизнес-центров, коттеджных поселков и баз отдыха. К нам за разработкой вертолетных площадок часто обращаются крупные девелоперы, застройщики и проектные институты.
Как выйти на вертолетный рынок
- Несмотря на подъем отрасли, платежеспособных клиентов, желающих приобрести вертолет, можно пересчитать по пальцам. Рынок сформирован, и новому игроку нужно готовиться отбивать свое «место под солнцем».
- Если вы твердо решили выходить на авиационный рынок, вам потребуются хорошо продуманный бизнес-план, запас собственных денежных средств и терпение. Старт в этом бизнесе может быть затяжным. Например, мне потребовалось около года активной работы с момента запуска, чтобы заполучить первого крупного заказчика.
- Можно выбрать направления, которые еще не заняты крупными игроками. Например, сейчас востребованы изготовление и продажа аксессуаров для воздушных судов, а также тематические линейки одежды и экипировки для пилотов.
- Обратите внимание на перспективные направления в авиации — в первую очередь, на беспилотную. Эра государственного монополизма в авиасегменте подходит к концу, и во всем мире все чаще появляются частные компании, достигающие серьезных высот в этой отрасли.
Во сколько обойдется собственный вертолет
Стоимость нового вертолета
Самые продаваемые модели:
- Robinson R44 Raven I ~ $500 тыс.
- Robinson R66 Turbine ~ $1,200 млн
- Bell 505 ~ $1,6 млн
- Airbus Helicopters H130 ~ $3,3 млн
- AgustaWestland AW139 ~ $16,6 млн
Стоимость ресурсного вертолета
- Robinson R44 Raven I 2013 года выпуска ~ $ 270 тыс.
- Robinson R66 Turbine 2012 года выпуска ~ $ 580 тыс.
- AgustaWestland AW119 MKII ~ $1,5 млн
- Airbus Helicopters H130 2012 года выпуска ~ $2,5 млн
- Bell 407 GX 2014 года выпуска ~ $ 2,6 млн
Стоимость услуг вертолетного брокера
- ~ 3–5% от суммы сделки
Стоимость строительства вертолетной площадки
- от 5,5 млн до 45 млн рублей
Курсы пилотирования
- от 800 тыс. рублей
В цену обучения часто входят затраты на аренду вертолета и инструктора, а также на авиатопливо.
Хранение
Стоимость зависит от модели вертолета:
- Ангарное хранение R-44, R-66, Bell 206 ~ 85,8 тыс. руб./месяц
- Ангарное хранение Augusta ~ 396 тыс. руб./месяц
Техническое обслуживание
- ~ 1 млн. руб./год
Стоимость топлива ТС-1 (керосин)
- 60 рублей/литр, расход 150 литров в час (~390 000 руб./год)
Страхование
- Каско — 2,5% от стоимости вертолета
- Гражданская ответственность перед третьими лицами — 30 тыс. рублей
Транспортный налог
Стоимость зависит от региона.
- В Москве — 250 рублей за лошадиную силу
- В Екатеринбурге — 82,4 рубля
Точную сумму можно рассчитать на сайте ФНС.
Амортизация
- ~ 5% в год
Зарплата пилота
- 120–150 тыс. руб./месяц
Стоимость аренды вертолета с пилотом
- ~ 80 тыс. рублей за час полета.
Фото на обложке: lastdjedai / Shutterstock
Изображения в тексте предоставлены автором
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