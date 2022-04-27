Как вести наем и сохранить персонал, если компания остается в России

Как компаниям, которые приняли решение остаться в стране, удержать сотрудников, рассказала Елена Березовская — руководитель HR «поле.рф» — российского маркетплейса в области АПК. Елена семнадцать лет работает в области управления персоналом, из них пять — в стартапах.

Сегодня многие компании принимают решение релоцировать бизнес за границу — зачастую переезжает при этом весь штат сотрудников. Многие работники IT-отрасли и не только тоже задумались о переезде.

Специалисты различных отраслей рассматривают варианты переезда, особенно это касается тех, кто не привязан к определенному рабочему месту. В основном меняют место жительства IT-специалисты — по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) за февраль-март 50-70 тыс. из них уехали из страны.

Не все компании хотят или могут позволить себе релокацию, вот лишь некоторые из причин:

в ряде стран очень высокие налоги;

любой переезд требует немалых финансовых вложений;

не все страны в настоящее время готовы регистрировать российские предприятия;

часть сотрудников не могут выехать из страны — у многих семьи, ипотеки, собаки и коты.

В настоящее время предложение о переезде в другие страны остается интересным для многих профессионалов. В таких условиях необходимо найти другие возможные пути решения для удержания ценных сотрудников.

Примите новые правила игры

Закрытие вакансий займет длительное время

Однозначно, сейчас будет сложно вести наем в IT-команды. На наш взгляд, такая ситуация сохранится до начала лета, при этом абсолютно точно — многие специалисты уезжают на месяц-два без конкретных планов на длительную перспективу. Ряд экспертов уверены — многие еще вернутся.

Например, так считает глава группы InfoWatch Наталья Касперская. В марте на заседании комитета Госдумы по информационной политике она отметила, что специалисты в основном уехали в ближнее зарубежье, при этом многие не увольняются. По ее словам, они «посидят-посидят и вернутся», а чтобы остановить «утечку» кадров, государству нужно проводить пиар-кампании.

По нашему опыту, лучшие кадры приходят по рекомендациям сотрудников. Как правило, такие кандидаты более заинтересованы в компании и дольше работают в команде. Кроме того, процесс найма таких соискателей проходит ощутимо быстрее.

Поэтому можно ввести реферальную программу для сотрудников а-ля «приведи друга». Сотрудник получает бонус за рекомендацию в случае трудоустройства кандидата.

Удаленная работа уже скорее правило, чем исключение

В начале февраля РБК опубликовал результаты опроса, проведенного Superjob — у более половины работодателей сотрудники работают не в офисе.

«Всего о наличии удаленных сотрудников сообщил 51% опрошенных компаний, причем в четырех из десяти на дому работает более 30% персонала», — пишет издание.

Для сравнения, в разгар пандемии в мае 2020 года их доля была не сильно выше — 59%.

При этом несмотря на опыт удаленной работы во время пандемии, многие руководители сегодня хотят, чтобы сотрудники возвращались в офис. Важно понять, что для IT этот подход будет оказывать негативное влияние.

Если часть сотрудников решительно настроена на переезд, им можно пойти навстречу — при правильном подходе рабочую эффективность можно сохранить, а в ряде случаев и усилить. Сервисов для этого хватает — «не первый год замужем».

В нашей команде 90% сотрудников разработки находятся на удаленке, при этом они могут приехать в офис в любой момент.

Время для внутренних задач

Сейчас прекрасная возможность разобраться с задачами, до которых все время «руки не доходили». Например, разработать и согласовать внутренние регламенты, оформить нужные презентации, обновить аналитику. Многие, как и в ковидные времена, используют период вынужденного затишья для проведения внутренних обучений сотрудников.

Кроме того, не стоит прекращать коммуникацию с потенциальными кандидатами — лучше копить пул соискателей сейчас, который в будущем поможет вам быстрее закрывать открывающиеся вакансии.

Укрепляйте коммуникацию внутри команд

Включаем прозрачность и индивидуальный подход

Сейчас особенно важно не умалять значения прозрачных коммуникаций в коллективе. У вас может не быть ответов на все вопросы сотрудников, но лучше говорить об этом открыто, иначе в команде будет расти напряженность и слухи.

Позаботьтесь о том, чтобы до команды четко и своевременно доносились изменения в компании и в ее стратегии, чтобы каждый понимал, куда компания движется и какая у него роль. Для сотрудников сейчас как никогда важно чувствовать свой вклад в развитие проекта, поэтому уделите внимание распределению зон ответственности.

Налаживаем связь между руководством и сотрудниками

Сделайте частыми и регулярными встречи с топ-менеджментом для всей команды, которые не будут длиться больше 30 минут. Это позволит всем быть в едином информационном поле.

Заведите пульс-опросник — он может быть анонимным. Так вы сможете оперативно получать все вопросы, волнующие сотрудников, и готовить на них четкие ответы.

Сохраняем позитивную атмосферу внутри команды

Для этого можно ввести неформальные встречи на уровне отдельно взятых отделов. Это могут быть совместные обеды в определенные дни недели или «выход в свет» раз в месяц после рабочего дня.

В нашей компании есть сотрудники из других городов, поэтому мы стараемся вовлекать и их, чтобы они чувствовали себя частью команды. Например, мы регулярно проводим zoom-вечеринки.

Тайный Санта — тоже хорошая идея, подарки все любят получать. Организовать его можно в любое время года, главное — донести, что это отличный повод всем лучше познакомиться друг с другом. И не забудьте установить минимальную сумму презента.

Оптимизируйте расходы

Стоит проанализировать от чего вы можете безболезненно отказаться

Возможно, есть смысл отказаться от корпоративных языковых курсов и корпоративного фитнеса, но предоставить ДМС. Готовность компании застраховать своих сотрудников повышает мотивацию и лояльность к руководству.

Сейчас мы планируем ввести «кафетерий льгот» или программу гибких льгот. Это значит, что сотрудник сможет выбрать нужную ему опцию в рамках определенного бюджета.

Например, мы решаем, что размер льготы 50 000 рублей в год, исходя из этой суммы каждый выбирает необходимо для себя: кому-то важен ДМС, а для кого-то курсы иностранного языка.

С наймом действуйте по ситуации

Не стоит совсем замораживать поиск сотрудников. Если есть риск, что без нужного человека команда «сгорит» из-за неподъемного объема задач, лучше все-таки заняться поиском такого кандидата.

Чек-лист для HR, чтобы никого не упустить:

Еще раз проверьте все открытые вакансии компании. Определите те из них, которые «железно» нужно закрывать, чтобы работа не встала.

Серьезно изучите возможность перевода части сотрудников на удаленку, если такой шаг удержит их от ухода.

В случае значительного сокращения деятельности определите с руководителями подразделений подвисший пул задач — сейчас для них самое время.

Проконтролируйте, чтобы все руководители сохраняли коммуникацию с их командами. Пробрифуйте их проводить регулярные короткие встречи с сотрудниками в формате «вопрос — ответ»

Пересмотрите действующие мотивации и льготы для сотрудников — возможно, есть смысл, отказаться от чего-либо и ввести другое.

Точно не стоит отказаться от всех командных мероприятий. Устоявшиеся традиции внутри коллектива дарят ощущение стабильности. Запланируйте пару мероприятий на ближайшее время.

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