Бизнес-образование: как и где учатся руководители и их сотрудники

Антон Кушнер

Основатель и генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю»

«Предпочитаю, чтобы сотрудники выбирали офлайн-формат»

Я стараюсь ежегодно проходить точеные курсы по интересным мне темам. Это могут быть, например, обучающие программы по брендингу компании, новые методы маркетинга. И важно отметить, что на нынешнем уровне развития мне не подходит обучение в онлайне, поскольку я теряю возможность нетвокинга.

По этой же причине я бы предпочел, чтобы мои сотрудники выбирали офлайн-формат, когда речь идет не об однодневном курсе.

У нас штатно работает около 20 специалистов и около 100 человек внештатных консультантов. Есть штат на полный день и те, кто работают определенное количество часов. Для типовых сотрудников-консультантов мы выстраиваем полноценную систему обучения.

Это hard skills — стандартизированные и профессиональные знания, которые применимы к ежедневной работе. Адаптация сотрудников проходит в онлайне, поскольку часть специалистов находится в разных частях России.

Для психологов мы обеспечиваем супервизию — это психотерапия для специалистов. Она нужна для разрешения трудностей в психотерапевтическом процессе консультирования с клиентом.

Для управленцев не предусмотрено массовое обучение. В силу их опыта и квалификации они уже обладают определенным уровнем знаний и навыков. В процессе развития у них появляется естественная потребность в обучении и развитии soft skills. В каждом случае это подразумевает индивидуальный подбор программы.

Артур Жажоян

Сооснователь сервиса по организации грузоперевозок Fura

«Приходится прибегать к самообразованию»

Я думаю, любому предпринимателю важно учиться тому, как быть лидером: у руководителя должен быть набор личных ценностей, которые он будет культивировать и внутри команды.

Это непростая задача, но этому нигде не учат сегодня, что, безусловно, проблема: во многом именно лидерские качества руководителя влияют на результат бизнеса. Поэтому тут приходится прибегать к self-education: смотреть на зарубежные кейсы, на опыт успешных компаний, которые славятся своими лидерами, изучать его.

Мы, например, проводим лидерские митапы для руководителей внутри компании. И для любого предпринимателя важно достаточно глубоко разбираться в финансах. У меня, например, была хорошая университетская база, а потом я получал ускоренный продвинутый курс финансов во время частных занятий с преподавателем.

Руководитель должен постоянно актуализировать базу знаний команды. Для новичков в нашей компании есть дорожная карта их адаптации, курс видеороликов, рассказывающий о преимуществах и функционале наших сервисов, и чтобы не запутаться во всем этом и правильно применять новые знания на практике, мы развиваем наставничество. Для действующих сотрудников если опция смежных переходов из отдела в отдел.

Юрий Шишкин

Основатель компании 24TTL

«Инвестируем в обучение сотрудников и экспериментируем с форматами»

Мы постоянно инвестируем в обучение сотрудников. Например, самые традиционные и необходимые, которые есть у многих, вроде обучения английскому языку в Skyeng.

Мы также экспериментировали с форматами. Например, запускали челленджи в виде языковых марафонов в Telegram. Мы проводили такие марафоны в группах из 8-10 человек. В результате многие сотрудники даже с отсутствием базовых знаний доходили до уровня beginner за короткий промежуток времени — 2-3 месяца. Затем изучение продолжали уже индивидуально в Skyeng.

А когда у сотрудников были запросы на профильное образование, например, в области управления проектами или продакт-менеджмента, мы полностью или частично компенсировали эти курсы.

И даже если учеба не завершалась для сотрудника защитой диплома, то обучение приносило практическую ценность с точки зрения развития профессиональных навыков. Кроме того, такие курсы служили элементом поддержания мотивации и удержания ценных сотрудников.

Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы развивать growth-haсking подход в области развития компании, проведения custdev, проверки гипотез. А еще активно осваиваем подход и инструменты по методике jobs to be done, внедряем ОКР. Проводим для сотрудников серии внутренних воркшопов с преподавателями-практиками.

Лейсэн Шаяхметова

Управляющий партнер карьерной и HR-консалтинговой компании Career Booster

«Наибольший результат я виду от когнитивно-поведенческой терапии»

Сегодня новые клиенты приходят через виральность и сарафанное радио, а на это влияет то, с кем и как вы умеете устанавливать и поддерживать отношения.

Приводить новых клиентов через рекламу всегда дороже, поэтому в обучении я также делаю ставку на очное и онлайн-общение с людьми из компаний или индустрий, в которых я активнее хочу обрасти живыми контактами. Закрытые чаты выпускников образовательных программ или бывших коллег, соцсети и очные тренинги идут нам в помощь.

Из последнего обучения наибольший результат я вижу от:

когнитивно-поведенческой терапии как дополнительного высшего для практической работы с тревогой, страхами, внутренними ограничивающими установками; процесса Хоффмана как личной психотерапии и лучшего понимания паттернов и ограничений у клиентов.

Сейчас я также прохожу курс по сценаристике для развития навыка сторителлинга и простого объяснения сложных кейсов клиентов через истории в блогах. До этого, из более ранних обучающих программ, важными для меня стали сертификация в коучинге; тренинг по навыкам групповой фасилитации по методике чистого языка; сертификация для предоставления обратной связи по тесту Hogan.

Татьяна Александрова

CEO нейротехнологической компании Neiry

«Бизнес-образование помогает избежать метода проб и ошибок»

Я прохожу обучение в Skolkovo School of Management. Считаю, что бизнес-школа — возможность стать более эффективным и счастливым управленцем. Такое обучение приоткрывает дверь во все области бизнеса, и все становится намного понятнее. Даёт понимание, какие задачи можно ставить своим сотрудникам, работающим в том или ином департаменте, как отслеживать успех/не успех, сроки выполнения задач.

Оно также помогает избежать в работе метода проб и ошибок, который порой очень дорого обходится компаниям, и в целом снизить тревогу. Но бизнес-образование — это не только про знания. Это ещё про комьюнити, про понимание, кто ты есть в этом мире. В процессе обучения происходит глубокая личностная трансформация, без неё нет последующего развития.

По моим наблюдениям, сейчас степень MBA чаще всего идут получать молодые люди — в среднем тридцати лет. Это, как правило, менеджеры с опытом управления командой 3-5 лет.

Они всю жизнь развивались в одном направлении и не умеют, к примеру, привлекать инвестиции в проект, не знакомы с понятием agile. Многие достигли потолка в карьере и пытаются понять, куда идти дальше. Бизнес-образование приоткрывает им двери в других направлениях.

Владимир Антонов

Исполнительный директор компании ООО «ЧЕТРА»

«Сотрудники могут участвовать в формировании базы знаний»

Для внутреннего обучения мы используем платформа Ispring Learn. Каждый сотрудник в любой момент времени может восполнить пробел или найти ответ на свой вопрос по продуктам и процессам. Обеспечена простая подача материала (сами сотрудники также могут делиться опытом и участвовать в формировании базы знаний), хороша техническая доступность (есть мобильное приложение).

Для дополнительной стимуляции мы ввели рейтинг участников, который в итоге показывает общую квалификацию команды. У нас много специфики, поэтому раньше на обучение и введение в курс дела новых сотрудников могли уходить месяцы. Все это приводит к отличным результатам: рост продаж на 64% и рост производительности труда на 49% по итогам 2021 года (по сравнению с 2020 годом).

Мы также регулярно приглашаем тренеров и обеспечиваем передачу опыта внутри команды.

Кроме того, ключевые топ-менеджеры и руководители подразделений также регулярно обучаются и внедряют полученные знания. Например, в прошлом году завершили образовательную программу «Лидеры производительности», которая реализуется Всероссийской академией внешней торговли. Некоторые руководители уже имеют степень MBA, ещё несколько в процессе обучения.

Никита Выходцев

Руководитель архитектурной мастерской «Арканика»

«Приветствуем желание сотрудников получать новые навыки»

Обычно мы определяем список навыков, которыми необходимо овладеть на уровне компании, после чего приглашаем преподавателей провести курс очно или онлайн.

В то же время мы приветствуем инициативу сотрудников получать новые навыки — они всегда могут прийти со своими инициативами и предложить провести обучение. Так, например, двое коллег сейчас обучаются на программе MBA и уже внедряют полученный опыт.

Обучение в архитектурном бюро делится на несколько типов: hard skills (программы, расчеты), soft skills (навыки межличностного взаимодействия, презентации и т.п.) и, конечно же, «тренировка насмотренности».

Владение программами или умение вести презентацию — замечательный навык. Однако, чтобы генерировать высококлассные идеи, этого недостаточно — необходимо оставаться в контексте, понимать, что происходит в современной архитектуре и видеть паттерны и взаимосвязь в том, как развивались города ранее.

Для этого мы регулярно устраиваем профессиональные поездки в другие страны и города. Мы всей командой побывали в Сингапуре, Китае, Германии, Италии, а пока не сняты ограничения, мы активно путешествуем по России.

