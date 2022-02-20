Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов

На фондовом рынке инвестируют 17 миллионов россиян. Цель любого — получить доход, сохранив вложенные деньги. Но получается это не у всех: люди действуют интуитивно, или по неправильной стратегии, или просто не понимая базовых принципов.

1. Не учитывать убытки при расчете сложного процента

Сложный процент — как снежный ком, который с каждым годом приносит все больший доход. Например, вложенные 100 тысяч рублей приносят 10% годовых. Реинвестируя дивиденды, мы получаем 10% и с первоначальной суммы, и с последующих вложений это дает возможность зарабатывать в несколько раз больше.

Но работает сложный процент только если есть постоянная прибыль. Нельзя просто положить деньги на счет, настроить автопополнение и ждать заранее рассчитанный доход.

На фондовом рынке иногда случаются просадки — и это норма. Если это произошло, анализируем, почему активы упали и будут ли они в дальнейшем расти. Только после этого можно начать усреднение, потому что так мы увеличиваем долю компании в портфеле. Раньше было 5% падающих акций, после — 20-30%.

Заранее такие ситуации спрогнозировать сложно, поэтому с этим нужно просто научиться жить и инвестировать. Не стоит при расчете стратегии закладывать слишком высокую доходность — средняя нормальная около 10-15% — и ждать, что она всегда будет такой, ведь так показал калькулятор.

2. Считать, что на инвестициях можно быстро заработать

Есть несколько ошибок, которые совершает новичок:

Неосознанно занимается трейдингом без обучения, просто покупает-продает. Надо разграничивать: инвестиции приносят прибыль благодаря дивидендам, трейдинг — за счет разницы стоимости на ценные бумаги.

Использует краткосрочную стратегию и вкладывается в высокорисковые инструменты.

Доверяет деньги мошенникам, которые гарантируют прибыль в 50-100%.

В первом и во втором случаях возможно сохранить часть денег, в третьем — точно нет. Трейдинг и высокорисковые стратегии нужно использовать осознанно, а не опираться на интуицию.

Шаги, которые могут привести к положительным результатам:

1. Изучить информацию в открытых источниках, взять консультацию у финансиста или пройти обучение;

2. Пройти тест на риск-профиль, определиться с целью. Тест покажет, сколько процентов от общей суммы нужно отправлять в консервативные, умеренные и агрессивные инструменты. Агрессивные — самые высокорисковые. Обычно они занимают очень маленький процент от общей суммы портфеля;

3. Выбрать брокера с лицензией Банка России;

4. Пополнить счет и приобретать финансовые инструменты исходя из стратегии. Полученные дивиденды реинвестировать.

Анализируйте, вдумчиво покупайте инструменты и продавайте только в необходимых случаях — это поможет выйти на хороший пассивный доход.

3. Вкладывать в долгосрочные инвестиции только рубли

Валютный кризис в 2014-2015 годах показал, как рубль может обесцениться почти в два раза. Фактически денег на счетах осталось столько же, но на практике они перестали иметь прежнюю ценность.

Поэтому нужно выбрать несколько надежных и стабильных валют — это валюты стран с развитой и сильной экономикой: нет сильной инфляции, девальвации и политических проблем.

Показатель надежности страны можно отследить только по историческим и статистическим данным, когда, опираясь на прошлое, видно, насколько принимаемые государством меры по поддержке эффективны.

Обычно валюта отражает ситуацию в экономике. Это важно для понимания, почему какие-то относят к надежным, а какие-то — нет. Надежная валюта способна выстоять сложные периоды: волатильность, вероятность обвала и обесценивание.

Помимо этого, инвесторов интересует еще и возможность заработка, удобство покупки, ликвидность. Если смотреть в совокупности — доллар и евро обычно лидируют.

Также многие стали сейчас брать китайский юань. Китай — вторая по масштабу экономика мира: по объему ВВП и по количеству производимых товаров. Но у юаня еще больше политических и экономических рисков, связанных со страной и ее амбициями выйти на лидирующую позицию.

Если рассматривать исключительно надежность: юань тоже далеко не на первом месте. Любая страна, которая ставит перед собой амбициозные цели и готова действовать радикально, рискует. Из-за этого валюта может сильно упасть.

4. Покупать акции в стадии роста и продавать при падении

Обычно кажется, если акция выросла, значит, компания прибыльная, и ее точно нужно взять. С другой стороны, если цена резко упала, значит, надо срочно продать.

Нельзя покупать активы, когда цена находится на историческом максимуме. Основная задача инвестора — зафиксировать как можно меньшую стоимость. Самые низкие цены бывают в кризис. Покупая именно в этот момент, мы можем увидеть незначительную коррекцию. Приобретая актив намного дороже — при кризисе или обвале убыток может составить 40-50% и более.

Если все-таки купили «задорого», а цена упала в ~2-3 раза, нужно использовать метод усреднения. Покупаете второй раз этот же актив, но уже по более низкой цене. Например, первый стоил 1 тысячу рублей, но упал до 500 рублей.

Чтобы портфель «восстановился», нам нужно ждать, когда актив поднимется на 100%. Лучший вариант — купить сейчас второй, но за 500 руб. Теперь у нас есть два актива за 1500 руб., средняя цена каждого 750 руб. Теперь надо, чтобы актив вырос на 50%, а не на 100%, тогда мы начнем выходить в плюс.

Усреднение необходимо не всегда. Проанализируйте, почему цена снизилась. Не факт, что скоро последует рост.

Если вы уверены, что падение временное, компания перспективная и будет развиваться, то можно смело усредняться: это помогут определить статистика, новости и собственный анализ.

5. Не оптимизировать налоги

В конце года каждый инвестор должен заплатить налог с прибыли. Например, в апреле приобрели акции Сбербанка на 28 тысяч рублей, в октябре они выросли в стоимости, и мы продали все за 37 тыс. руб. Прибыль составила 9 тыс. руб., с которых 13% нужно отдать на налог.

Налоги — это показатель того, что доход есть. Но налоги можно оптимизировать, чтобы итоговая сумма выплат была меньше.

Что можно использовать:

1. Налоговые льготы. Например, вычет на доход по ИИС типа А позволяет возвращать 13% от всей суммы на счете, но не более 52 тысяч в год. Счет должен быть открыт не менее трех лет.

Для инвесторов, которые не платят НДФЛ, есть вычет на доход по ИИС типа Б — с ним можно не платить подоходный налог 13% с прибыли от инвестиций.

2. Льгота долгосрочного владения. Она мотивирует держать ценные бумаги в течение длительного срока, тем самым поощряя культуру инвестирования и предупреждая спекуляции. Когда вы владеете акциями минимум три года, при продаже вы не платите налог с дохода. Это не касается дивидендов с таких акций — с них все равно нужно заплатить налог.

3. Перекрытие убытков. Например, вы приобрели акции двух компаний по одинаковой цене. Через год компания Х выросла в два раза, и вы решили зафиксировать эту прибыль — продали все акции. С этой прибыли нужно заплатить налог.

Компания Y, наоборот, упала в два раза. Продав и эту компанию, фактически вы получите нулевую прибыль. Брокер, подавая декларацию в налоговую, учитывает все сделки. Если в целом по брокерскому счету убытки больше или равны прибыли, то налоги не начисляются. Убыточную компанию можно тут же купить обратно, если вы уверены в ее надежности.

Убыток по минусовым акциям должен быть значительным — хотя бы больше 10%, иначе в перекрытии нет смысла.

Интуитивные шаги или слепое выполнение рекомендаций из интернета иногда могут показать плюс в портфеле. Однако любые действия инвестора должны быть подкреплены логикой и теоретическими знаниями. Тогда вложенные деньги останутся на месте, а доход от них будет значимым.

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