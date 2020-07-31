Свое радио, йога и ролевая онлайн-игра: как компании перенести HR в диджитал

Сотрудникам важно чувствовать себя частью команды, но сейчас компаниям не так легко это обеспечить. Елена Кряжевских, директор департамента по работе с людьми Банка «Хоум Кредит», делится опытом перевода HR-мероприятий в онлайн.

В начале 2020 года никто и представить не мог, что спустя три месяца российским компаниям придется срочно переносить в онлайн все процессы — от бизнеса до HR. Нашим преимуществом стало то, что к коронакризису мы оказались (непреднамеренно) готовы заранее: онлайнизацую HR-процессов мы запустили еще несколько лет назад. Рассказываем о том, как мы вошли в этот кризис и чему он нас научил.





Общение и связь

Банк всегда проводил корпоративные мероприятия для сотрудников. После введения режима самоизоляции стало понятно, что ни о каких офлайн-активностях не могло быть и речи. Но потребность почувствовать себя частью команды, знать, что ты не один — была: люди уже несколько недель сидели дома, их пугали неизвестность и стресс.

Поэтому мы перенесли массовые активности в онлайн. Наш банк ушел на удаленку в середине марта, а уже в начале апреля мы организовали выпуск внутрикорпоративного радио. Он проходил в живом формате: ведущие в студии зачитывали пожелания коллег со всей России. Формат оказался популярным: нас слушали 2 тыс. человек.

Чтобы помочь людям справиться со стрессом и адаптироваться к новой реальности, мы организовали цикл встреч со специалистами: от преподавателей йоги до диетологов и психологов.

Все занятия были открытыми для сотрудников и проходили в корпоративном Instagram. Там же проводили спортивные, творческие и кулинарные марафоны, а на корпоративном YouTube-канале — квизы. Для всех желающих были организованы персональные консультации психологов.

В июле мы организовали первое онлайн-совещание на 2 тыс. человек. До этого такие мероприятия проводились в выездном формате, и туда приглашали руководителей. В сложный период людям важно знать, для чего они работают, куда идет компания. Поэтому мы расширили число участников совещания и дали каждому возможность высказаться в комментариях к трансляции.

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Бумаги и документы

Бумаги — это зло, особенно когда все сотрудники офиса разъехались самоизолироваться в разных уголках страны. Но жизнь продолжалась, и людям по-прежнему нужно было оформлять больничные, отпуска, брать справки. Здесь нас неожиданно выручило внутреннее приложение для сотрудников, которое создали еще три года назад — «Наш Хоум». Все эти годы мы постепенно его дорабатывали и вошли в самоизоляцию с полноценным HR-сервисом в кармане.

Запланировать отпуск, оформить ДМС, получить справку о доходах или прикрепить документ — все можно сделать в приложении одним нажатием пальца, без бумаг и посещения офиса. Коллеги из бизнеса смеялись и говорили, что HR оказался готов к карантину даже больше, чем они. Приложение работает на iOS и Android.





Обучение, мотивация и геймификация

К переводу обучения в онлайн мы тоже оказались готовы. Три года назад мы стали проводить массовое обучение онлайн. Для этого мы используем платформу, которая имитирует настоящий класс и работает на компьютерах и мобильных устройствах. Тренер может разбивать участников на большие и маленькие группы, устраивать брейншторминги.

До карантина мы обучали дистанционно более 10 тыс. людей в год. Во время пандемии востребованность онлайн-обучения резко выросла: к нему прибегали сотрудники, которые оказались во временном простое из-за закрытия торговых центров. Более 800 таких сотрудников переучились в специалистов колл-центра и стали работать там.

За время пандемии мы добавили новые курсы, тесты, видеоуроки, статьи. С начала года обучили больше 8 тысяч человек.

Мотивируем сотрудников мы тоже онлайн. В нашем приложении кроме оформления документов и чтения корпоративной ленты новостей, можно поиграть в игру Game of Homes. Это ММОРПГ, в которую можно играть с компьютера или мобильного устройства. Механика там такая: сотрудник или руководитель устанавливает план, при выполнении которого игрок получает бонус. Все результаты синхронизируются со внутренними системами банка во избежание фрода. А еще там можно проходить обучение — в игровой форме в «Цитадели знаний».





Подбор

В первые недели самоизоляции мы оказались в непростой ситуации. С одной стороны, резко выросла нагрузка на колл-центр (этому способствовали ввод кредитных каникул, налогообложение доходов по вкладам). Параллельно часть сотрудников находилась в простое из-за закрытых торговых центров, в которых они работали. Тогда мы предложили вторым присоединиться к первым.

Обучение все проходили онлайн на нашей платформе. Покупать дорогую технику тоже не требовалось. А учитывая, что подбор предъявляет похожие требования и к позиции кредитных специалистов, и к специалистам колл-центра (коммуникабельность, готовность обучаться в сфере продаж, умение работать в команде), получилось, что они смогли быстро адаптироваться к новым обязанностям. Некоторые сотрудники решили остаться в колл-центрах и после открытия офисов в торговых центрах.

Что касается приема новых сотрудников, то тут все просто. Все личные встречи и собеседования мы перевели в формат видео-звонков. Работая на удаленке, мы продолжаем проводить собеседования и привлекать новых людей.

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Как достичь максимума

Онлайнизация HR — поэтапный процесс, но если вы один раз потратите силы и сможете диджитализировать хотя бы обучение и документооборот, то сможете работать без потери эффективности даже в кризис.

В кризис сотрудникам важно ощущать присутствие компании, то, что они не одни. Не пренебрегайте корпоративными мероприятиями, устраивайте регулярные пульс-опросы, чтобы понимать настроения в коллективе. Все это легко переносится в онлайн. В нашем случае особенно эффективным каналом общения оказался Instagram.



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