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Найм вопреки пандемии: как перевести собеседования в онлайн и нанять 1000 курьеров за неделю

Колонки
Сергей Дубинников
Сергей Дубинников

директор по персоналу сервиса «Самокат»

Ольга Лисина

Курьерским службам приходится экстренно наращивать армию сотрудников: необходимость мобилизации диктуют пандемия, самоизоляция и резкий рост спроса на их услуги. Еще сложнее традиционным компаниям, которые вынуждены с нуля запускать собственные службы доставки в авральном режиме. 

Сервису «Самокат» удалось сделать дистанционным весь процесс приема на работу, чтобы уберечь кандидатов от риска заражения. За несколько дней к компании присоединилась тысяча новых курьеров.

Директор по персоналу сервиса «Самокат» Сергей Дубинников делится опытом, как найти лучших сотрудников без очных собеседований.

Найм вопреки пандемии: как перевести собеседования в онлайн и нанять 1000 курьеров за неделю

«Самокат» — это:

  • 140 складов в Москве и Санкт-Петербурге; 
  • 600 тысяч заказов в месяц.

В середине марта службы доставки продуктов в России отметили рост числа заказов в 3–4 раза, среднего чека на 20-40%. По данным нашего опроса среди 1635 респондентов в Москве и Санкт-Петербурге, 41% москвичей увеличили траты на еду в прошлом месяце, а 75% жителей мегаполисов начали заказывать доставку еды раз в 2–3 дня. 

Сам же «Самокат» только за первую неделю самоизоляции вырос на 40% по количеству заказов. Уже сегодня сервис доставляет более 30 тысяч заказов в день. При этом, на начало года в компании работали около тысячи доставщиков (в декабре 2019 года их было еще меньше). С введением режима самоизоляции еще тысячу курьеров удалось экстренно нанять всего за одну неделю. 

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Бодрые и скоростные

В среднем за восьмичасовую смену один наш курьер выполняет 16–20 заказов, а сотрудники, переходящие на сверхзвуковую скорость, — до 40. Пандемия внесла коррективы в эти цифры: заказы стали намного объемнее. Поэтому, чтобы не снижать наши стандарты качества в сегодняшних условиях, нам нужно расширить штат до 3,5–4 тысяч курьеров. 

До сих пор мы нанимали курьеров по классической схеме: отклик — телефонное собеседование (возможно, по нашей инициативе) — очное собеседование — оформление договора — стажировка. 

У нас есть небольшие кадровые центры в разных районах Москвы и Петербурга, расположенные близко к месту жизни и работы соискателей.

При такой схеме во время приема на работу и прохождения собеседований в одном помещении могли находиться до 30 кандидатов на позицию курьера. Но в ситуации важности соблюдения мер предосторожности для всех без исключения в стандартную цепочку пришлось внести коррективы.


Перегруппировались онлайн

Еще в марте мы организовали полноценные рабочие места сотрудников кадровой службы дома. Пересмотрели регламент взаимодействия специалистов. Теперь встречи с кандидатами проходят только в режиме видеозвонков. Документы передаются по каналам, удобным соискателям: по электронной почте, мессенджерам

Мы полностью перенесли в онлайн технологию очного собеседования, даем максимально полную и достоверную информацию соискателю о работе у нас. Кандидат, как и мы, проверяет нас по своим критериям. Как и при личной встрече, в ходе видеоинтервью мы оцениваем, умеет ли кандидат общаться, делает ли это вежливо, склонен ли к конфликтам и многое другое.

Важный нюанс для нас — наличие медицинской книжки у сотрудника. При оформлении договора мы выдаем памятку с перечнем центров, в которые можно обратиться для оформления или актуализации данных книжки.

После посещения медцентра сотрудник получает справку о прохождении осмотра, еще через неделю — получает медкнижку. Весь документооборот идет онлайн, а необходимые процедуры — очно.

Ключевой момент для нас — успешность прохождения стажировки, когда и кандидат, и мы в реальных условиях понимаем, будет ли наше сотрудничество долгосрочным.

Как мы оптимизировать этапы найма

  1. HR связывается с соискателем;
  2. Соискатель проходит видеоинтервью;
  3. В случае успеха на собеседовании, кандидат отправляет документы удобным способом (электронная почта, мессенджер); 
  4. Кандидат получает или актуализирует медицинскую книжку;
  5. Кандидат проходит стажировку с наставником;
  6. Все курьеры при получении заказов проходят медицинский контроль с измерением температуры.


Инструкция для курьера

Когда сотрудник приступает к работе, ему не сложно разобраться во всех процессах. Наши собственные программные продукты направляют сотрудника при получении, выполнении заказа, при планировании смен. Новичкам также помогают сориентироваться несколько видео и текстовых инструкций. 

Важнейшим этапом обучения остается стажировка с наставником — старшим курьером. Новый сотрудник учится выполнять заказы в соответствии со стандартами нашей компании, задает вопросы, получает инструктаж. Затем он сам выполняет доставку в присутствии наставника или под его руководством, и только после этого приступает к самостоятельной работе.

В среднем 3–4 доставок с наставником хватает для освоения ключевых моментов работы. 


Что в итоге 

Статистики за период самоизоляции пока мало, но для значительной доли соискателей работа у нас стала основным источником дохода. Стало больше кандидатов, ориентированных на близость к дому, на работу в своем районе. Многим сложно поверить что курьер — профессия будущего. Но с наступлением падении это становится очевидно для всех.

Процессы найма в онлайне еще требуют отладки и автоматизациии, но мы уже видим много положительных результатов. Соискатели благодарят за экономию времени, отсутствие риска несоблюдения самоизоляции при поездке на собеседование. 

Нам удалось нанять за неделю в три раза больше сотрудников, чем обычно. 

И, конечно, благодаря этому, доставить клиентам больше продуктов. Сейчас это самое важное.

Как нанять и быстро подготовить большое число курьеров во время пандемии? 

  • Переведите в онлайн все, что можно: собеседование, обмен документами, первоначальный инструктаж. 
  • Меняйте не сценарий собеседования, а только способ его проведения. Вам по-прежнему нужно выяснить, насколько кандидат склонен к конфликтам, как он общается.
  • Продумайте заранее путь документов нового сотрудника внутри организации: если он отправляет их по электронной почте или через мессенджер, к кому они попадают? 
  • Если новым сотрудникам требуется оформление или актуализация медицинской книжки, проведите переговоры с компаниями-партнерами о возможности переведения документооборота в электронный режим и минимизации количества поездок на осмотры для новых сотрудников. 
  • Продумайте максимально четкую инструкцию для новых сотрудников в электронном виде: это может быть видео или чек-лист, к которым можно вернуться в любой момент. 
  • Если стажировка или обучение требуют личного контакта стажера и наставника, позаботьтесь о том, чтобы все стороны соблюдали правила безопасности, социальную дистанцию и другие меры предосторожности.  

Фото на обложке: Shutterstock / Andrew Angelov

Фото в тексте: предоставлены автором

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