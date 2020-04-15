Аутсорсинг или курьер «по запросу»: как интернет-магазину организовать доставку

За несколько лет существования на рынке e-commerce сервис экспресс-доставки товаров из магазинов SaveTime изучил все модели доставки. Исполнительный директор компании Дмитрий Дорошенко рассказывает, как найти оптимальный вариант.

В условиях эпидемии коронавируса традиционный бизнес начинает осваивать электронную коммерцию, и отправным моментом здесь становится курьерская служба. На начальном этапе для многих компаний именно доставка становится основной статьей расходов, и не у всех в этот момент есть возможность инвестировать в ее развитие.

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Два самых распространенных варианта ведения e-commerce-бизнеса — продавать товары с собственного складского помещения или договориться о дропшиппинге, то есть доставлять покупателям товары со склада поставщика, выступая посредником. Каждый сценарий органично впишется в любую торговую систему, но нужно трезво оценивать свои бизнес-возможности. В зависимости от построения логистики подбирается и оптимальный вариант доставки.

Курьерская служба на аутсорсинге

Для небольшой компании в мегаполисе это один из самых эффективных вариантов доставки товаров. Потребительский рынок переполнен предложениями от игроков, и все ресурсы бизнеса зачастую брошены на оптимизацию новых воронок продаж, а разработка и поддержка дополнительных услуг осуществляется по остаточному принципу. Поэтому легче всего отдать доставку на аутсорс.

Подрядчик возьмет на себя часть задач, от подбора персонала до бухгалтерского учета, что сэкономит время и деньги. Кроме того, если компания заинтересована в активном расширении клиентской базы за счет географии, то сторонние сервисы максимально подходят для достижения этой цели. Однако если главным приоритетом является укрепление имиджа и формирование узнаваемости, то эта не самая подходящая модель.

Курьерскую службу часто выбирают не только небольшие онлайн-магазины, но и лидеры рынка. Например, Ozon.

Доставка «по запросу»

Как показывает практика, не всегда клиентский поток оправдывает ожидания: случается не только бурный рост, но и стагнация и даже падение спроса. Многие небольшие компании, чтобы обезопасить себя от нежелательных дополнительных расходов, выстраивают стратегию развития в зависимости от скачков в потребительском поведении: есть спрос — есть предложение, нет спроса — нет предложения. В таком случае идеальным будет формат доставки «по запросу» — она предоставляет услуги сторонних курьеров краткосрочно, только когда это необходимо.

С этого формата начинала работать наша компания, обращаясь к услугам одного популярного сервиса. В процессе развития стало понятно, что доставка «по запросу» не всегда бывает выгодным вложением для малого бизнеса, и первоначальное преимущество о снятии дополнительных расходов становится весомым недостатком.

Во-первых, это не всегда дешевле, чем постоянный контракт с аутсорсинговым партнером или создание собственной службы доставки, особенно при хорошем объеме продаж и широком пуле клиентов. Во-вторых, невозможно в полном объеме контролировать качество доставки и общение курьеров с покупателями даже при активной менеджерской работе. В таком случае стоит отказаться от данной модели и перейти на более подходящую с учетом всех прогнозов.

К такому формату чаще всего обращаются компании с нерегулярными доставками. Сюда можно отнести цветочные лавки, магазины, где можно приобрести подарки, а также доставку еды из ресторанов и кафе.

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Собственная служба доставки

Наиболее сложная и трудоемкая в построении модель доставки, но она имеет существенные преимущества перед всеми остальными вариантами. Свои курьеры обеспечивают высокий уровень сервиса, повышают узнаваемость бренда и помогают выстраивать репутацию.

Фирменных курьеров могут позволить себе средние и крупные игроки, которые уже имеют отлаженную бизнес-стратегию, рабочую клиентскую базу и работают в ограниченных локациях. Например, Lamoda. Для небольших компаний такая модель часто оказывается недоступной.

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Гибкая схема

Но не обязательно выбирать только одну определенную схему доставки товаров, концентрироваться на ней и отлаживать процессы до идеала. Необходимо сохранять гибкость, прогнозировать всплеск и спад потребительских запросов, следить за общей динамикой рынка.

Доставка — это бизнес и инструмент для удержания клиента и увеличения выручки с дальнейших продаж. Это та самая дорогая последняя миля, за которую борются и мелкие игроки, и федеральные компании. Если выбранная модель курьерской службы больше не приносит прибыль или перестает окупаться, стоит перестроить каналы доставки.

Как показывает наша практика, лучше комбинировать разные способы — это позволяет быстрее реагировать на запросы потребителя и оставаться активным игроком на рынке.

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Как выбрать оптимальную модель доставки

Начинающему бизнесу лучше отдать эту задачу на аутсорс — при небольшом количестве доставок это выгоднее. Если заказов много и они регулярные, стоит создать собственную службу доставки. Такая модель помогает формировать бренд и положительно влияет на имидж. Для непрогнозируемых изменений в спросе можно использовать доставку «по запросу», с помощью партнеров. Не обязательно взвешивать все плюсы и минусы, выбирая одну модель доставки. Берите лучшее от каждой, исходя из потребностей бизнеса. Сочетайте модели наиболее оптимальным для вас образом.

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