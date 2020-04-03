Сходить в магазин или заказать на дом? Как безопаснее и этичнее купить еду во время изоляции

Перед началом изоляции далеко не все закупились продуктами впрок, и поэтому сейчас задаются вопросом: что этичнее и безопаснее — идти в магазин или заказывать еду на дом? Издание The Atlantic узнало мнение ученых по этому поводу.

По словам Стивена Морса, эпидемиолога из Колумбийского университета, готовая еда вряд ли представляет большую опасность. Даже если повар болен, «приготовленные продукты вряд ли будут проблемой, если они не загрязнятся позже». Он признал, что «если кто-нибудь чихнет на салат, то он может представлять собой некоторую опасность». Но если с пищей обращаются должным образом, то «риск должен быть очень небольшим», добавил Морс.

Между тем опасность взаимодействия с курьером зависит от того, как организован процесс доставки. Для заказчика риск относительно низок, сказал Морс: «Возможно заражение через загрязненные неодушевленные предметы, но мы считаем, что наиболее важным путем передачи вируса являются частицы из дыхательных путей», которые распространяются, когда кто-то кашляет, чихает или даже дышит поблизости. Как и всегда, мойте руки перед едой. Если вас беспокоит безопасность посылок из интернет-магазинов, то заражение через них крайне маловероятно, но после вскрытия упаковки тоже лучше вымыть руки.

Курьеры гораздо больше подвержены риску заражения, потому что ежедневно сталкиваются с большим количеством людей. По словам Морса, обе стороны процесса будут защищены лучше, если сервисы доставки обяжут сотрудников передавать заказы бесконтактным способом. Чаевые можно отправить в электронном виде или заранее оставить у двери.

В текущих условиях заказ еды на дом может показаться эгоистичным и даже жестоким действием, но, по мнению Тодда Мэя, профессора философии из Университета Клемсона, этическая оценка не так проста. Он говорит, что сначала нужно задать себе пару вопросов. Курьер поедет один на велосипеде/автомобиле или ему придется сесть на общественный транспорт? Взрывной рост бизнеса по доставке еды больше поможет или навредит работникам? «Человек, заказывающий еду, берет на себя ответственность постараться изо всех сил, чтобы проконтролировать это», — считает Мэй.

Кроме того, имеет значение, где вы сделаете заказ. Местный ресторан — лучший выбор, чем стартап, который отправляет курьеров без медицинской защиты в переполненные магазины. Курьер ресторана взаимодействует с меньшим количеством людей, поэтому его риски снижаются, а ваши деньги в итоге идут на спасение местного бизнеса.

Посещение магазинов сейчас в целом небезопасно. «В магазинах риск заражения выше просто из-за количества людей и плотности их размещения в пространстве», — объяснил Морс. Для закупок лучше выбирать непопулярные часы и небольшие магазины. При этом ваш риск заразиться гораздо меньше, чем у курьера, который занимается покупкой и доставкой продуктов весь день.

Многие люди — особенно те, у кого есть возможность заказать много еды на дом, — не привыкли оценивать эти риски для себя и других. «Нас просят думать гораздо более социально, чем когда-либо раньше», — отмечает Стивен Бенко, профессор религиоведения и этики в Колледже Мередит в Роли, Северная Каролина.

Он добавил, что важно поддерживать жизнедеятельность местных кафе, так как некоторые люди не могут самостоятельно готовить пищу из-за состояния здоровья и в период изоляции рассчитывают только на доставку. При этом в любой ситуации с ограниченными ресурсами лучший выбор — не брать больше, чем нужно, будь то последние четыре упаковки дезинфицирующих салфеток или время курьера, подчеркнул Бенко.

Многие люди не задумываются об этичности питания во время пандемии коронавируса. Бенко надеется, что они начнут заботиться о безопасности курьеров так же, как заботятся о своей безопасности, и будут помнить об их важности в критические моменты.

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