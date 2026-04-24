WB отрицает снижение выплат владельцам ПВЗ — ранее СМИ сообщали, что компания сократила вознаграждение на 25%

По данным «Коммерсанта», в 2025 году Wildberries сократила сумму выплат всем владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 25% — до 10,1 млрд рублей В компании опровергли снижение вознаграждений за работу точек. Изменения в финансовых отчётах объясняют корректировкой маркетинговой программы по привлечению новых партнёров.

Ранее СМИ сообщали, что число точек Wildberries выросло на 43%

24 апреля «Коммерсант» сообщил о том, что вознаграждение владельцам ПВЗ Wildberries за 2025 год упало на четверть. В разговоре с изданием в компании уточнили: снижение выплат владельцам пунктов выдачи заказов частично связано с перераспределением расходов на привлечение новых партнёров.

Снижение выплат ПВЗ по причине оптимизации средств было незначительным. Гораздо больше, по мнению представителей Wildberries, на формальное падение выплат повлияло увеличение доли сетевых операторов, управляющих большим числом точек.

Позднее в Wildberries вовсе опровергли информацию о снижении вознаграждения владельцев ПВЗ.

Средняя прибыль одной точки — около 15 тыс. рублей в месяц

Эксперты «Коммерсанта», отмечают, что рынок столкнулся с «каннибализацией» трафика. За 2025 год число новых пунктов выросло на 43%. Из-за открытия новых ПВЗ рядом друг с другом доходность отдельных точек снижается. Это подтверждают и владельцы ПВЗ.

Одновременно с конкуренцией растут и операционные затраты владельцев точек Wildberries. По словам участников рынка, с которыми пообщался «Коммерсант», аренда помещений для пунктов выдачи заказов выросла примерно на 15%.

Средняя чистая прибыль одной точки сейчас составляет около 15 тыс. рублей в месяц.

Количество предложений о продаже ПВЗ выросло на 42%

Снижение доходности приводит к росту числа объявлений о продаже пунктов выдачи. По данным Авито, которые приводит «Коммерсант», в первом квартале 2026 года количество предложений о продаже ПВЗ увеличилось на 42% год к году.

По оценке участников рынка, с которыми пообщалось издание, найти покупателей удаётся не всем — бизнес теряет былую привлекательность.

У Ozon выплаты владельцам ПВЗ выросли на 5% за год

В Ozon сообщили «Коммерсанту», что в марте 2026 года вознаграждение одного пункта выдачи заказов выросло на 5% по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Ранее компания пыталась ввести сервисный сбор для прибыльных ПВЗ, но отказалась от него после негативной реакции партнёров.

Контекст

По итогам 2025 года компания Wildberries & Russ показала резкое увеличение ключевых финансовых показателей:

оборот — 6,1 трлн рублей, что на 49% больше, чем в 2024-м,

чистая прибыль — 175 млрд рублей,

инвестиции — более 310 млрд рублей,

Рост обеспечили маркетплейс, финтех и рекламные сервисы, а также расширение экосистемы.