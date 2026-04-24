«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай — с 1 июня перевозчик будет выполнять 17 рейсов в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует восстановить регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы бронирования. Всего в неделю компания планирует выполнять 17 рейсов. Первые билеты уже появились в продаже.

Авиакомпания опубликовала детальное расписание рейсов

Согласно данным системы бронирования, полёты будут выполняться по следующему графику:

По понедельникам, вторникам и четвергам — три ежедневных рейса: вылеты в 3:10, 7:55 и 11:25.

По средам, пятницам, субботам и воскресеньям — два рейса: вылеты в 3:10 и 7:55.

Минимальная цена на перелёт в одну сторону составляет 21 390 рублей, в обе стороны с багажом — 49 666 рублей.

Перевозчик приостановил полёты из-за закрытия воздушного пространства

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в начале апреля заявлял, что авиакомпания не планирует возобновлять продажу билетов в ОАЭ до конца мая. Сейчас перевозчик готовится к полноценному запуску перелётов с 1 июня 2026 года.

Полёты в Дубай и другие города ОАЭ были остановлены из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля. Росавиация позднее сняла ограничения на продажу билетов, однако «Аэрофлот» сосредоточился на вывозе российских пассажиров.

Контекст

Согласно статистике «Аэрофлота», в 2025 году маршрут Москва — Дубай вошёл десятку самых популярных международных направлений перевозчика. За год авиакомпания перевезла на этом рейсе 409 тыс. пассажиров. Пассажиропоток из Санкт-Петербурга в Дубай за тот же период вырос на 37%.

Интерес россиян к путешествиям в ОАЭ сохраняется и в 2026 году. По данным «Слетать.ру» и «Мегафона», доля туров в ОАЭ на майские праздники составила 9% от общего объёма заявок на зарубежные поездки. При этом стоимость туров в ОАЭ выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом.

Доля деловых командировок россиян в ОАЭ выросла в 2025 году на 62%. Дубай лидирует среди зарубежных направлений и по доле длительных командировок — туда отправляется 13,5% бизнес-пассажиров.