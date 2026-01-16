«Аэрофлот» назвал самые популярные зарубежные рейсы в 2025-м

«Аэрофлот» подвёл итоги 2025 года и назвал самые популярные международные направления по числу перевезённых пассажиров. В топе оказались рейсы из Москвы в Турцию и Армению: только в Стамбул и Анталью авиакомпания перевезла более 1,35 млн пассажиров.

Турция — лидер международных перелётов

Среди зарубежных маршрутов «Аэрофлота» в 2025 году наибольшей популярностью пользовались рейсы в Турцию. Направление Москва — Стамбул стало самым загруженным международным маршрутом с показателем 681 тыс. пассажиров. Почти столько же пассажиров — 674 тыс. — перевезено на рейсах Москва — Анталья.

Третье место по пассажиропотоку занял маршрут Москва — Ереван, которым в 2025 году воспользовались 596 тыс. человек.

Таиланд, ОАЭ и Египет — в первой десятке

В топ-10 самых популярных международных направлений также вошли дальнемагистральные и курортные маршруты.

Рейсы Москва — Пхукет перевезли 470 тыс. пассажиров.

перевезли 470 тыс. пассажиров. Рейсы Москва — Бангкок — 318 тыс.

Стабильный спрос зафиксирован и на направления в ОАЭ и Египет.

На рейсах Москва — Дубай в 2025 году перевезено 409 тыс. пассажиров.

в 2025 году перевезено 409 тыс. пассажиров. Москва — Шарм-эль-Шей (курорт Египта) — 374 тыс.

(курорт Египта) — 374 тыс. Москва — Хургада (курорт Египта) — 350 тыс.

Замыкает топ-10 международных направлений маршрут Москва — Баку с пассажиропотоком 301 тыс. человек.

Гянджа — самый быстрорастущий зарубежный маршрут

Абсолютным лидером по темпам роста пассажиропотока среди международных направлений стали рейсы между Москвой и азербайджанским городом Гянджа. В 2025 году количество пассажиров на этом маршруте выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.

Международный пассажиропоток из регионов показал кратный рост

Отдельно «Аэрофлот» зафиксировал рост международных перелётов из регионов. Санкт-Петербург стал одним из главных городов, откуда в 2025 году вырос спрос на зарубежные перелёты:

Санкт-Петербург — Дубай . Рост составил 37%;





. Рост составил 37%; Санкт-Петербург — Хургада . Рост: 34%;





. Рост: 34%; Санкт-Петербург — Пхукет . Рост: 21%.

Заметный рост продемонстрировали и рейсы Минеральные Воды — Анталья. Количество пассажиров по маршруту выросло на 44% год к году.

Контекст

В статистике учитывались рейсы, которые продавались под кодом SU в билетах (перелёт засчитывался «Аэрофлоту» даже в тех случаях, когда его выполняла другая авиакомпания).

Также в данные вошли дальневосточные рейсы iFLy, которые «Аэрофлот» выполняет по программе так называемого «мокрого» лизинга — когда самолёты предоставляются вместе с экипажем, но работают на маршрутной сети «Аэрофлота» и учитываются в его статистике.

Всего за 2025 год «Аэрофлот» перевёз 29,5 млн пассажиров. С учётом всех авиакомпаний группы, общий пассажиропоток составил 55,3 млн человек.