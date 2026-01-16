Турция, Армения, Азербайджан — «Аэрофлот» назвал самые популярные международные направления в 2025 году
«Аэрофлот» назвал самые популярные зарубежные рейсы в 2025-м
«Аэрофлот» подвёл итоги 2025 года и назвал самые популярные международные направления по числу перевезённых пассажиров. В топе оказались рейсы из Москвы в Турцию и Армению: только в Стамбул и Анталью авиакомпания перевезла более 1,35 млн пассажиров.
Турция — лидер международных перелётов
Среди зарубежных маршрутов «Аэрофлота» в 2025 году наибольшей популярностью пользовались рейсы в Турцию. Направление Москва — Стамбул стало самым загруженным международным маршрутом с показателем 681 тыс. пассажиров. Почти столько же пассажиров — 674 тыс. — перевезено на рейсах Москва — Анталья.
Третье место по пассажиропотоку занял маршрут Москва — Ереван, которым в 2025 году воспользовались 596 тыс. человек.
Таиланд, ОАЭ и Египет — в первой десятке
В топ-10 самых популярных международных направлений также вошли дальнемагистральные и курортные маршруты.
- Рейсы Москва — Пхукет перевезли 470 тыс. пассажиров.
- Рейсы Москва — Бангкок — 318 тыс.
Стабильный спрос зафиксирован и на направления в ОАЭ и Египет.
- На рейсах Москва — Дубай в 2025 году перевезено 409 тыс. пассажиров.
- Москва — Шарм-эль-Шей (курорт Египта) — 374 тыс.
- Москва — Хургада (курорт Египта) — 350 тыс.
Замыкает топ-10 международных направлений маршрут Москва — Баку с пассажиропотоком 301 тыс. человек.
Гянджа — самый быстрорастущий зарубежный маршрут
Абсолютным лидером по темпам роста пассажиропотока среди международных направлений стали рейсы между Москвой и азербайджанским городом Гянджа. В 2025 году количество пассажиров на этом маршруте выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.
Международный пассажиропоток из регионов показал кратный рост
Отдельно «Аэрофлот» зафиксировал рост международных перелётов из регионов. Санкт-Петербург стал одним из главных городов, откуда в 2025 году вырос спрос на зарубежные перелёты:
-
Санкт-Петербург — Дубай. Рост составил 37%;
-
Санкт-Петербург — Хургада. Рост: 34%;
- Санкт-Петербург — Пхукет. Рост: 21%.
Заметный рост продемонстрировали и рейсы Минеральные Воды — Анталья. Количество пассажиров по маршруту выросло на 44% год к году.
Контекст
В статистике учитывались рейсы, которые продавались под кодом SU в билетах (перелёт засчитывался «Аэрофлоту» даже в тех случаях, когда его выполняла другая авиакомпания).
Также в данные вошли дальневосточные рейсы iFLy, которые «Аэрофлот» выполняет по программе так называемого «мокрого» лизинга — когда самолёты предоставляются вместе с экипажем, но работают на маршрутной сети «Аэрофлота» и учитываются в его статистике.
Всего за 2025 год «Аэрофлот» перевёз 29,5 млн пассажиров. С учётом всех авиакомпаний группы, общий пассажиропоток составил 55,3 млн человек.
