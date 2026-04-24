«Мы наблюдаем угасание привычного поиска»: Сергей Косинский — о рынке видеоконтента и борьбе за внимание ИИ-агентов

В ближайшие пять лет классический поиск заменят ИИ-агенты, заявил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский. По его словам, сейчас рынок наблюдает угасание привычных поисковых инструментов. В ближайшем будущем изменится и конкуренция за трафик — для платформ станет важнее оказаться в персональной рекомендательной ленте.

Читайте также: «Рынок креаторов оказался в турбулентности»: Сергей Косинский — о поддержке блогеров и монетизации Rutube в 2026-м

Рынок видеоконтента смещается в сторону рекомендательных алгоритмов

В ближайшие пять лет рынок видеоконтента ждёт значительный сдвиг, заявил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

По его словам, поиск в привычном формате — через ввод ключевых слов и выбор из списка ссылок — будет постепенно терять актуальность. На смену традиционным поисковым системам придут ИИ-агенты и рекомендательные механики.

Воронка поиска сжимается до одной рекомендации

Сергей Косинский отметил, что сейчас воронка поиска сжимается до одного правильного ответа или одной рекомендации.

«Мы наблюдаем угасание поиска в том виде, к которому привыкли за последние 20 лет. На видеохостингах это особенно заметно», — подчеркнул Сергей Косинский.

По его словам, сегодня пользователи все реже ищут конкретное видео по названию и всё чаще полагаются на алгоритмы. Именно они должны предложить релевантный контент «здесь и сейчас».

RUTUBE стремится стать маркетплейсом видеоконтента

С развитием нейропоиска меняется и сама борьба за трафик, подчеркнул Сергей Косинский. ИИ-агенты начинают самостоятельно выбирать контент за пользователя.

«Конкуренция между видеоплатформами, блогерами и даже брендами перейдет в новую плоскость — борьба развернется за присутствие в конечном ответе или в персональной рекомендательной ленте нейросети», — считает глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Он отметил, что, с учётом этих факторов, компания планирует развивать RUTUBE как единую точку входа для поиска любого видеоконтента.

«Мы хотим, чтобы RUTUBE стал [...] фактически — маркетплейсом видеоконтента. Потоки трафика из ИИ-поиска формируются уже сейчас, и их доля будет только расти по мере проникновения технологии в повседневную жизнь пользователей. Наша задача — развивать среду, где контент не нужно искать, он сам найдет своего зрителя», — подчеркнул Сергей Косинский.

Нейропоиск открывает новые возможности для монетизации

Переход к нейропоиску влияет не только на трафик, но и на бизнес-модели платформ. По словам Сергея Косинского, авторы и онлайн-площадки становятся каналами продаж, интегрированными в процесс потребления контента.

«Мы готовы к тому, что конкуренция в фантехе за внимание станет технологической битвой алгоритмов, где главным призом будет органичное присутствие видеосервисов в жизни человека», — заключил Сергей Косинский.

Контекст

Ранее в интервью Russian Business глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский рассказывал, что в 2026 году RUTUBE планирует развивать модель единого окна для видеоконтента. Планируется, что сервис станет точкой входа к мультиформатному контенту — видео RUTUBE, контенту Premier и коротким роликам Rutube Shorts.

Выдача будет подстраиваться под интересы пользователя: контент можно будет не искать вручную, а получать через персональные рекомендации.

Кроме того, RUTUBE усиливает поддержку авторов и развивает инструменты монетизации на фоне распространения ИИ. Платформа предоставила авторам расширенную статистику по просмотрам и доходам, систему уровней с привилегиями и обучение через «Академию блогеров».

Читайте также: Сергей Косинский: «Мне достался Франкенштейн, из которого попросили сделать нормального человека»