Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Как бренду сохранить идентичность на маркетплейсах: 4 совета

Колонки
Дмитрий Никитин
Дмитрий Никитин

Генеральный директор и сооснователь компании Via.Delivery

Илья Голубев

Почти половину товаров в рунете в 2020 году купили на крупных маркетплейсах: Wildberries, Ozon, AliExpress и «Яндекс.Маркете». Причем почти половина продавцов на этих площадках не использует другие каналы продаж: собственные интернет-магазин, сайт или приложение. 

Причина популярности маркетплейсов — возможность за небольшую комиссию экономить на маркетинге, рекламе и логистике и всегда иметь канал со стабильно высоким трафиком.

Дмитрий Никитин, основатель логистической платформы Via.Delivery, которая работает с маркетплейсами в США и в России, рассказывает, как получить максимальную выгоду от сотрудничества с крупной интернет-площадкой — с минимальными рисками для бренда

Как бренду сохранить идентичность на маркетплейсах: 4 совета

Amazon теряет партнеров

С января 2019 года по ноябрь 2020-го в топ-100 категории «Прессы для чеснока» на Amazon «побывали» более 1,7 тысяч товаров. Каждый день в список попадало не меньше двух новых прессов.

Но больше 50 дней в топе продержалось только 20% позиций.

На примере категорий с высоким спросом, к которым относятся чеснокодавилки, очевидны две закономерности торговли на маркетплейсе:

  • Продавцу легко запустить товар, который получит временный успех.

Ничего не теряют даже товары-однодневки, которые Amazon быстро блокирует (например, за манипуляции с отзывами).

Продавец выводит вместо него новую аналогичную позицию — и снова поднимается в топ.

  • На крупной онлайн-площадке бренд практически не имеет значения.
Запрос от покупателя обычно звучит как «пресс для чеснока» и гораздо реже — «пресс для чеснока OXO». Хотя OXO — лидер продаж в категории. 

Можно предположить, что идентичность чеснокодавилок размывается именно из-за высокого спроса, «повседневности» предмета и отсутствия у производителей крупных бюджетов на активное продвижение бренда.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Но в 2019 году, например, сотрудничество с Amazon завершила компания Nike.

При этом с 2015 по 2020 год Nike вложила в маркетинг и рекламу $17,5 млрд.

Сегодня это один из самых узнаваемых в мире производителей спортивных товаров.

И все же среди причин ухода с маркетплейса Nike назвала потребность контролировать целостность бренда и предотвратить распространение контрафакта.

Вслед за Nike Amazon потерял другого крупного продавца — компанию IKEA.

Еще раньше с маркетплейса ушла немецкая компания Birkenstock.

И снова из-за беспокойства за бренд: в 2017 году Birkenstock обвинила Amazon в продаже подделок.

Она завершила сотрудничество сперва с американским, а затем с европейским подразделением маркетплейса.

Тем не менее, не все предприниматели готовы на такой шаг.

С пятью ключевыми российскими платформами сегодня, например, сотрудничают более 150 тыс. продавцов. Что помогает им снижать риски и сохранять идентичность бренда?

Выберите несколько каналов продаж

Маркетплейсы не помогают в брендинге — в целом, от них этого и не ждут.

По мнению 80% продавцов, главная цель выхода на крупную площадку — рост продаж.

Маркетплейс работает с тысячами партнеров. Пример того, как это влияет на идентичность — релевантные предложения от конкурентов в товарных рекомендациях.

Зато бренд можно развивать с помощью других каналов. Для этого: 

  • 41% продавцов использует свой интернет-магазин;
  • 34% продают параллельно с маркетплейсом через соцсети и мессенджеры;
  • Еще 34% владеют офлайн-магазинами и сетями — или сотрудничают с офлайн-ритейлерами; 
  • 14% развивают собственный сайт без магазина.

Кроме альтернативных каналов стоит рассмотреть и другие маркетплейсы.

Они предлагают разные условия, комиссии и требования к товару. В среднем каждый селлер сегодня торгует одновременно на 2-3 площадках.

Защищайтесь от плагиата

Скопировать чужой бренд на маркетплейсе намного проще, чем в офлайне.

Поэтому там регулярно появляются «клоны» популярных товаров: продавцы заимствуют привлекательные названия, контент и идеи. Или продают под чужим логотипом дешевые подделки. 

Такие действия несут угрозу для самих маркетплейсов.

Они являются информационными посредниками и могут привлекаться к ответственности за нарушение авторских прав, когда одни продавцы копируют других.

Amazon, в практике которого достаточно таких кейсов, предлагает для борьбы с плагиатом специальные инструменты.

Например, платный сервис Amazon Brand Registry, с которым продавцы могут автоматически отслеживать и блокировать бренды-клоны.

В России защита авторского права пока что развита слабо. Поэтому, чтобы защитить свой бренд, очень важно зарегистрировать товарный знак.

Некоторые площадки даже включили регистрацию в список требований к продавцу.

Кроме того, товарный знак регистрируется отдельно в каждой стране, где компания ведет продажи.

Так что если охвачены несколько мировых рынков, регистрироваться, чтобы подтвердить уникальность своего товара и защитить права в случае необходимости, придется на каждом из них. 

Используйте инструменты каналов продаж с умом


Многие площадки предлагают брендам дополнительные возможности для повышения узнаваемости бренда.

Например, маркетплейсы позволяют продавцам создавать бренд-зоны: витрины с логотипом и описанием, индивидуальными креативами, рассылками и промо.

Все эти инструменты стоит использовать, но они не должны быть приоритетными для узнаваемости вашей компании.

Стоит помнить, что они мало способствуют развитию бренда за пределами таких площадок.

У таких инструментов нет достаточных возможностей для работы над узнаваемостью вашего продукта.

Wildberries, например, позволяет бесплатно только разместить логотип на странице компании. За все остальные инструменты придется доплачивать: например, добавить баннеры или промо-страницы можно только за деньги.

В итоге продавцов часто не удовлетворяют возможности маркетплейсов. Почти треть (23%) продавцов считают, что им не хватает инструментов для брендинга на Wildberries.

Самый низкий показатель «удовлетворенности» продавцов оказался у «Яндекс.Маркета»: Площадка собрала всего 11% однозначных «да» при 23% «нет».

Общайтесь с покупателями самостоятельно

Маркетплейс может вести часть коммуникаций, однако не стоит рассчитывать только на них.

В противном случае риск того, что вы потеряете свою аудиторию или важные инсайты о ней, вырастет.

В этом случае маркетплейсы могут выступить лишь в качестве одного из инструментов для многоканального общения.

Так, площадки, которые берут на себя логистику, могут самостоятельно уведомить покупателя о статусе заказа.

В случае с доставкой это рациональное решение, которое улучшает клиентский опыт. Но автоматизация не отменяет важности прямого контакта.

Например, 80% миллениалов покупают товар только после просмотра отзывов.

Поэтому продавцу важно давать своевременный фидбэк, отвечать на вопросы и корректно реагировать на негатив. 

Не забывайте, что маркетплейсы лучше использовать лишь как еще один инструмент для общения.

Например, Ozon позволяет покупателям задавать вопросы под карточкой товара или вступать в дополнительный закрытый чат с продавцом.

Обработка таких запросов — прямая обязанность успешного магазина.

Не дайте маркетплейсам закрыть этот канал общения, чтобы не потерять конечных покупателей.

В противном случае вы станете всего лишь одним из бесчисленных поставщиков и утратите ценность в глазах пользователей.

Как сохранить лицо бренда на маркетплейсах: чек-лист

  • Сохраняйте омниканальность продаж.
Чтобы громче заявить о компании, выходите сразу на несколько площадок. Не забывайте, что нарастить силы бренда помогут и свои социальные сети, и интернет-магазин. 
  • Выходите сразу на несколько маркетплейсов.

Чтобы снизить влияние от продаж на одной площадке, выходите сразу на несколько крупных платформ. Они предлагают разные условия и требования по комиссии.

Можно протестировать, какие именно маркетплейсы подходят больше всего для вашего продукта.

  • Зарегистрируйте товарный знак.

Копирование продукта и интеллектуальная кража — распространенные проблемы маркетплейсов.

Чтобы избежать недобросовестных конкурентов, заранее защитите права на свой продукт.

  • Используйте рекламные возможности маркетплейсов с умом.

Не нужно ставить их в приоритет — инструменты площадок для повышения узнаваемости бренда должны оставаться подспорьем.

Иначе вы или повысите узнаваемость только в пределах выбранных платформ, или вовсе потеряете силу бренда.

  • Сохраняйте прямую связь с покупателем.

Личный контакт и тесные отношения с потенциальными клиентами — важное преимущество для узнаваемости компании.

Не надейтесь на то, что маркетплейсы позволят забыть про общение с покупателями. Используйте инструменты, которые они предлагают, в качестве дополнительных.

Фото на обложке: Space_Microbe/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
  2. 2 Компания владеет большим объемом данных? Попробуйте выделить их в отдельный b2b-продукт
  3. 3 Стратегия отказа от скидок: как повысить лояльность клиента без предоставления персональных условий
  4. 4 Продажи по сценарию: как звонить клиентам, чтобы они покупали
  5. 5 Маркетологи и сейлзы конфликтуют. Как их подружить?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 ноября 2021

Программа инноваций для стартапов от Yota

14 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма