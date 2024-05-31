Промышленные кластеры: что это за форма господдержки для бизнеса

Старший эксперт-методолог «СберРешений» Юлия Мазур рассказала, при каких условиях группа функционально связанных предприятий становится промышленным кластером и на какую поддержку со стороны государства предприятия ПК могут рассчитывать.

Однако технология производства продукта органично связывает предприятия между собой, образуя функциональные группы. Эти объединения могут стать промышленными кластерами, если будут соответствовать условиям государства. Компании в таких группах живут по законам рынка, но в то же время находятся в зависимости друг от друга, поскольку являются участниками единого технологического процесса.

Промышленное производство не зря считается сложноорганизованной отраслью. В производстве даже одного вида продукции нередко задействовано несколько предприятий различного профиля, принадлежащие разным собственникам.

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Что такое промышленные кластеры

Для поддержки предприятий, которые решили взять на себя ответственность за производство в стране, а особенно тех, кто решает задачи по импортозамещению, государством были разработаны специализированные инструменты.

Понятие «промышленного кластера» (ПК) ещё десять лет назад было введено Федеральным законом «О промышленной политике». Согласно документу, ПК — это совокупность субъектов промышленной деятельности, которые в рамках этой деятельности связаны между собой из-за территориальной близости и функциональной зависимости. Более того, они должны находиться в одном или нескольких российских субъектах.

Проще говоря, промышленный кластер — это несколько компаний в сфере производства, которые связаны географически или находятся в функциональной зависимости друг от друга. Основное условие для предприятия, чтобы стать участником кластера, — принять обязательства по поставке или приобретению продукции ПК. Кроме того, оно может выполнять работы или оказывать услуги, которые помогают организовать производственные процессы всех его участников.

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Требования Минпромторга России к промышленному кластеру

Нужно подходить по ряду критериев:

Минимальное количество участников ПК пять. Производитель конечного продукта — как минимум один из участников ПК. Минимальное количество проектов — три, которые ведёт ПК или только планирует вести для промышленного производства.



Участник кластера обязан быть либо инвестором в специальном инвестиционном контракте с государством (СПИК), либо заключить как минимум один договор с одним или несколькими участниками ПК.



В первом случае рассматривается контракт, согласно которому участники промышленного кластера создают или модернизируют и осваивают производство промышленной продукции.



Сюда же относятся обязательства по поставке или приобретению продукции, которая производится в рамках СПИК. Во втором случае используются договоры: реализации проекта производства промышленной продукции для целей импортозамещения; поставки; выполнения работ и/или услуг. Один из участников ПК обязан выполнять функции для развития промышленных кластеров. Речь идёт об информационном и организационном сопровождении, экспертизе и аналитике. Он получает статус специализированной организации ПК. Она заключает соглашения о поддержке с иными участниками кластера. Те, в свою очередь, обязуются предоставлять такой организации информацию о проектах и этапах их реализации и об основных показателях работы предприятий.



Специализированная организация подготавливает и предоставляет в Минпромторг пакет документов, которые подтверждают, что группа предприятий подходит по требованиям ведомства к промышленным кластерам. Как только бумаги изучит министерство, то внесёт их в специальный реестр ПК или нет. При положительном вердикте участники кластера могут рассчитывать на предусмотренную законом государственную поддержку.

Господдержка участников промышленных кластеров

Участникам ПК доступны различные льготы и преференции, которые касаются страховых взносов, налогов и субсидий. Разберём, на какие меры поддержки со стороны государства могут рассчитывать промышленные кластеры.

Пониженные тарифы страховых взносов

Применять инструмент снижения ставок взносов на обязательное страхование может только инвестор. То есть только тот участник ПК, который одновременно является стороной СПИК.

Так, в 2024 году базовый предел для исчисления взносов на одного сотрудника увеличили до 2,225 млн рублей. В рамках этой цифры ставки страховых взносов по умолчанию (без льгот) составляют 30%, а для инвесторов-участников кластера — только 7,6%. Если же указанный предел был превышен, то 15,1% к 0% соответственно.

Существует ряд ограничений на применение пониженных тарифов:

в период действия СПИК, но не более 7 лет;

сэкономленная сумма страховых взносов не должна превышать объём инвестиций по соответствующему СПИК за тот же период, и как только сумма экономии превысит размер инвестиций, инвестор должен вернуться к обычным тарифам.

Инвестор обязан применять обычные тарифы со следующего месяца, если его исключат из ПК или весь кластер перестанет отвечать критериям Минпромторга. А вот если СПИК будет расторгнут по инициативе государства из-за ненадлежащего исполнения со стороны инвестора, то тогда инвестору придётся пересчитать взносы за весь период действия СПИК и доплатить в бюджет не только сэкономленную разницу, но и пени.

Безусловный переход на налоговый мониторинг

Все участники ПК, независимо от их роли, могут перейти на такую форму налогового контроля, как налоговый мониторинг, без каких-либо дополнительных условий.

Напомним, для обычной компании переход на налоговый мониторинг возможен только при достижении объёма годового дохода в 1 млрд рублей при стоимости активов 1 млрд и сумме основных налогов, уплаченных за год, 100 млн рублей.

Налоговый мониторинг основан на принципах постоянного контроля налоговых органов деятельности налогоплательщика взамен периодических проверок (камеральных и выездных), а также на согласовании действий налогоплательщика с налоговым органом по спорным вопросам.

Чтобы осуществить постоянный контроль, налоговый орган получает доступ к информационной системе налогоплательщика через АИС «Налог-3». Взаимодействие по спорным вопросам осуществляется через выполнение или согласование мотивированного мнения налогового органа.

Перспектива постоянного контроля может показаться пугающей, но у налогового мониторинга есть масса преимуществ для добросовестного налогоплательщика:

освобождение от штрафов и пеней при выполнении мотивированного согласованного мнения налогового органа;

автоматизация налогового учёта;

прозрачность системы внутреннего контроля компании, что, в свою очередь, положительно влияет на репутацию.

Переход на налоговый мониторинг требует от компании серьёзной подготовки. В первую очередь тонкой настройки всех учётных процессов: от разработки учётной политики до интеграции данных учётной системы с АИС «Налог-3».

Субсидии

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Субсидированию подлежит 50% затрат, связанных с приобретением субъектом ПК стартовых партий промышленной продукции ПК, но не более 150 млн рублей на одного заявителя.

Стартовая партия — это промышленная продукция кластера, выпущенная для целей импортозамещения не ранее чем за два года до подачи заявления на получение субсидии поставщиком, которому принадлежат исключительные права на выпуск этой продукции.

К участию в конкурсе допускаются только добросовестные действующие российские предприятия. Отсутствие задолженности перед государством как в виде налогов, так и в виде неиспользованных субсидий — обязательное условие для получения господдержки.

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Итоги

Мы разобрались в вопросе, что такое промышленный кластер. Как видим, государственная поддержка промышленных предприятий имеет адресный характер и предполагает выполнение ряда условий. На наш взгляд, в дальнейшем акцент будет сделан на прозрачности деятельности компаний, претендующих на преференции от государства.

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