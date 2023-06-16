Как инвестору получить налоговые льготы

Стандартная ставка налога для физических лиц составляет 13% — а если доходы превысят 5 млн рублей, в действие вступит повышенная ставка 15%. Но сумму выплат можно уменьшить — о том, как это сделать, рассказала Юлия Питка , инвестиционный советник, аккредитованный ЦБ России, финансовый консультант, инвестор и экономист.

Налоги при инвестициях

Необходимость уплаты налогов возникает при получении дохода. В инвестициях это относится к выплатам дивидендов и купонов или к закрытиям сделок.

В первом случае акции и облигации, приносящие доходы, — это чистый заработок.

Аналогично сдаче недвижимости, инвестор получает прибыль уже только от того, что владеет ими. Причем дивидендные компании стараются поддерживать эту историю даже в кризисные периоды.

Например, во время пандемии коронавируса компания «Лукойл» выплатила дивиденды в размере 46 рублей на акцию.

Во втором случае доход возникает, если инструмент был приобретен в портфель в точке низкой цены, а позже вырос, и инвестор продал его по более выгодной стоимости.

Выплаченные компаниями дивиденды и купоны облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13% или 15%, в соответствии с общим размером доходов. При закрытии сделок налоги можно оптимизировать.

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Начнем с того, что не каждая сделка приведет к удержанию налога. Так как если бумаги проданы по цене ниже покупки, то доход не возникает.

Этот принцип можно использовать для снижения налогооблагаемой базы.

Оптимизация налогов

Любому человеку хочется снизить налоговую нагрузку. При инвестировании есть несколько способов и льгот, позволяющих уменьшить суммы налогов.

Например, при закрытии прибыльных сделок, чтобы снизить доход, можно продать и убыточные бумаги.

Затем почти сразу же, пока они в низкой цене, выкупить их обратно. Так расход от продажи перекроет частично или полностью возникший доход, и налог либо будет значительно меньше, либо исчезнет вовсе.

Этот принцип позаимствован из расчетов налогооблагаемой базы в бизнесе.

Однако снижение доходов на сумму расходов — не единственный способ оптимизировать налогообложение при инвестировании.

Еще один вариант — налоговая льгота на долгосрочное владение.

Она предоставляется инвесторам на акции, которые находились в портфеле не менее трех полных лет. Ее так и называют — трехлетней. Она распространяется на все бумаги, допущенные к торговле на российском фондовом рынке и купленные не ранее 1 января 2014 года.

Такая льгота представляет собой вычет с освобождением от НДФЛ всего положительного финансового результата.

Размер вычета рассчитывается по формуле: количество лет владения х 3 млн рублей.

Действие льготы ограничено при инвестировании в закрытые ПИФы.

При инвестировании в инновационный сектор экономики льгота на долгосрочное владение будет не трехлетней, а однолетней. Требуемый срок инвестирования сокращен в три раза — из-за волатильности ценных бумаг в отрасли.

Еще одна льгота распространяется на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) типа «Б».

Его особенность — возможность вернуть весь уплаченный НДФЛ при закрытии счета.

Главная оговорка — это срок открытия: счет должен функционировать не менее трех лет и за это время по нему не должно быть заявлено вычетов типа «А» (на пополнение). Тогда по истечении трех лет сумма удержанного брокером налога вернется инвестору.

В сравнении с типом «А» такой вычет повышает доходность счета в среднем на 1-2%. Для достижения лучших результатов желательно заходить с большими суммами.

Этот тип ИИС идеально подойдет тем, кто активно совершает прибыльные сделки.

Как платятся налоги

При работе через брокера именно он уплачивает налоги за инвестора. Для этого важно просто обеспечить наличие необходимой суммы на счете. В случае с использованием ИИС типа «Б» НДФЛ удержан не будет. Однако отслеживать правильность учета все равно следует.

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Надо помнить и о сроках уплаты налогов на доходы от инвестиций.

Налоги за прошедший период (год) должны быть уплачены брокером не позднее 31 января текущего года. Если какие-то суммы инвестировались через зарубежного брокера или в иностранные инструменты, то есть акции зарубежных компаний, отчитаться о доходах в ФНС необходимо по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля.

Инвестор должен самостоятельно позаботиться о налоговых обязательствах при получении дохода от иностранных компаний. При работе через брокера желательно подписать форму W-8BEN.

Необходимо учитывать, есть ли с соответствующей страной соглашение об избежании двойного налогообложения. При его наличии инвестору будет необходимо лишь уплатить разницу, и это поможет снизить налоговую нагрузку.

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Например, инвестор владеет акциями компании из США. При подписанной форме W-8BEN по таким бумагам в Соединенных Штатах будет удержан налог по ставке 10%. Тогда в России ему надо будет доплатить 3% или 5% в зависимости от суммы доходов. Если форма W-8BEN не подписана, эмитент удержит 30% налога.

Инвестиции и доходы — это всегда про рост сбережений. Поэтому снижение расходов на уплату налогов тоже входит в сферу интересов инвестора. Есть множество инструментов, которыми можно воспользоваться для оптимизации налогообложения. При правильном управлении ими можно снизить нагрузку до нуля.

Главное — точно понимать свои цели и стратегию и подбирать инструменты в соответствии с ними.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney