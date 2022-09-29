Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией: что это значит?

В соответствии с процедурой приостановления действия международных договоров, президент должен внести в государственную думу проект федерального закона о приостановлении действия соглашения. Такая процедура установлена в пункте 4 статьи 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» .

26 сентября 2022 года президент подписал указ о приостановлении действия соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Я налоговый резидент РФ и владелец КИК в Латвии. Как на меня повлияет разрыв налогового соглашения между Россией и Латвией?

Некоторые основания для освобождения прибыли КИК от налогообложения не будут применимы к латвийским компаниям

Не всегда наличие у налогового резидента РФ контролируемой им иностранной компании влечет налоговые последствия в России в части НДФЛ для такого налогового резидента РФ.

Фискальный смысл правил о КИК сводится к тому, что в России на уровне контролирующего лица КИК облагается российским НДФЛ нераспределенная прибыль КИК. Россия, как государство, с которым у контролирующего лица есть наиболее тесная связь, претендует на налогообложение распределенной прибыли контролируемой иностранной компании и налогообложение нераспределенной прибыли контролируемой иностранной компании тоже.

Распределенная прибыль — это обычные дивиденды. Дивиденды от участия в иностранной организации облагаются обычным российским НДФЛ как обычные доходы налогового резидента РФ. Такие доходы среди прочего указываются в налоговой декларации по НДФЛ по форме 3-НДФЛ.

Нераспределенная прибыль — это та часть прибыли иностранной компании, которая остается после объявления и распределения дивидендов. Такая нераспределенная прибыль иностранной организации облагается через специальный механизм. Специальный механизм называется правила о контролируемых иностранных компаниях.

Очень часто бывают ситуации, когда российского НДФЛ в отношении нераспределенной прибыли КИК не возникает. Так бывает из-за того, что есть множество ситуаций, когда прибыль освобождается от налогообложения. В налоговом кодексе есть список таких освобождений.

Например, прибыль активных иностранных компаний не облагается НДФЛ. Еще не облагается прибыль иностранных компаний, которые зарегистрированы в странах-ЕАЭС. Есть и другие основания для освобождения прибыли КИК от налогообложения.

Чтобы воспользоваться некоторыми такими основаниями и не облагать прибыль КИК российским НДФЛ, надо соблюсти некоторые дополнительные условия.

Одним из самых часто встречающихся дополнительных условий является наличие налогового соглашения у России с тем государством, где находится КИК. Это дополнительное условие касается таких оснований:

Вы больше не сможете использовать размер эффективной ставки налогообложения в качестве основания, которое освобождает прибыль КИК от налогообложения в России. Если КИК за рубежом платит налоги плюс-минус такие же, какие платят обычные российские компании, то это признается основанием, чтобы освободить прибыль такой КИК от налогообложения в России. У российских правил КИК нет задачи дважды облагать прибыль обычной компании, которая уже где-то за рубежом платит справедливые налоги по российским меркам. Это одно из самых популярных оснований для освобождения прибыли КИК от налогообложения. Если ваш КИК является эмитентом обращающихся облигаций; банком или страховой организацией, то прибыль такого КИК больше не будет освобождаться от налогообложения в России.

В отношении финансовой отчетности латвийских компаний нужно проводить аудит

Российские правила о КИК конструируют обязанность по подаче нескольких документов:

Уведомление об участии в иностранных организациях;

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях;

Налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов в виде нераспределенной прибыли контролируемой иностранной компании.

Чтобы правильно рассчитать сумму российского НДФЛ в отношении нераспределенной прибыли КИК, нужно понимать размер прибыли или убытка КИК. Российские налоговые правила говорят про то, что прибыль или убыток КИК определяются двумя способами.

Первый способ определения финансового результата КИК — это определение финансового результата по данным финансовой отчетности КИК. Второй способ определения финансового результата КИК — это создание полноценной системы налогового учета по российским правилам как если бы КИК был обычной российской компанией типа простой ООО-шкой.

Определение прибыли или убытка КИК по данным финансовой отчетности — это привилегия. Потому что не надо делать налоговый учет по российским правилам и в финансовой отчетности четко написано сколько прибыли и сколько убытка. Делать полноценный налоговый учет иностранной компании по российским правилам — сложно и непонятно.

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Так как определение финансового результата по данным финансовой отчетности — это привилегия, то законодатель ввел условия, когда такое возможно. Либо страна, где находится КИК заключила с Россией налоговое соглашение, либо в отношении финансовой отчетности есть заключение аудитора, которое говорит, что все в порядке.

В ситуации, когда налогового соглашения России и Латвии скоро не будет, чтобы пользоваться такой привилегией и использовать данные финансовой отчетности для определения прибыли или убытка КИК нужно дополнительно нанимать аудиторов и проводить аудит финансовой отчетности.

Иногда аудит финансовой отчетности проводится потому, что это обязательно по национальным правилам той страны, где находится КИК. Иными словами, аудит проводится регулярно и так, без привязки к российским правилам КИК. В такой ситуации, кажется, не сильно что-то изменится.

Нужно будет просто направить дополнительный документ на перевод и просто приложить дополнительный документ в личном кабинете налогоплательщика при подаче уведомления о КИК.

Обычно аудит финансовой отчетности стоит где-то 5-10 тыс. евро. Это очень условно. А перевод аудиторского заключения на русский язык может стоить несколько десятков тысяч рублей.

Если не приложить аудиторское заключение, то налоговая может оштрафовать вас на 500 тыс. рублей.

В 2022 году я уже не налоговый резидент РФ и владелец КИК в Латвии. Как на меня повлияет разрыв налогового соглашения между Россией и Латвией?

На вас, скорее всего, разрыв налогового соглашения никак не отразится

Российские правила КИК касаются только налоговых резидентов РФ. Если вы не налоговый резидент РФ, то российские правила КИК вас не касаются. Иными словами, вы можете не подавать ни уведомления об участии, ни уведомления о контролируемых иностранных компаниях.

Важны те даты, на которые определяется налоговый статус в контексте правил КИК.

Для целей подачи уведомления об участии налоговый статус определяется, например, на дату создания иностранной компании. Если вы, например, создали иностранную компанию 28 сентября 2022 года, то вам надо подавать уведомление о возникновении у вас участия в этой организации, только если вы прожили за период с 28 сентября 2021 года по 28 сентября 2022 года большую часть времени в России.

Для целей подачи уведомления о КИК налоговый статус определяется обычно на 31 декабря календарного года, следующего годом, на который приходится дата окончания финансового года КИК. Дело в том, что уведомление о КИК подают контролирующие лица. А контролирующие лица — это, в первую очередь, налоговые резиденты РФ и уже потом все остальные.

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Обычно потому, что статус налогового резидента РФ определяется на дату принятия решения о распределении прибыли, принятого в календарном году, следующем за годом, на который приходится дата окончания финансового года в соответствии с личным законом КИК, а в случае, если такое решение не принято, то только тогда на 31 декабря.

Если вы не налоговый резидент РФ на 31 декабря 2022 года, то вам, скорее всего, не надо подавать уведомление о КИК в 2023 году. До 30 апреля 2023 года надо подать уведомление о КИК за налоговый период 2022 года в отношении финансового года иностранной компании, который завершился 31 декабря 2021 года, только если вы были налоговым резидентом РФ на 31 декабря 2022 года.

Если вы не являетесь налоговым резидентом РФ на 31 декабря 2022 года, то вам не надо вообще подавать уведомление о КИК в 2023 году. Это касается не только КИК в Латвии, но и любых других КИК.

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