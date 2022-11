Особенности релокации в США — налоги, юридическое лицо и расходы

Американская компания: плюсы и минусы

Плюсы:

Американский рынок привлекателен наличием платежеспособных клиентов и партнеров, развитой инфраструктуры.

Американские гиганты — Apple, Microsoft, Google и Amazon — создали экосистему, которая дает возможности развития для новых предприятий.

США — наиболее благоприятная для привлечения инвестиций в стартапы страна в мире Данные рейтингового агентства StartupBlink, глобальный индекс которого используется в качестве инструмента основателями и инвесторами, пытающимися найти лучшие экосистемы стартапов. .

К тому же, по сравнению с другими странами владельцам бизнеса проще получить визу для переезда в США.

В США вам будут доступны сервисы и платформы, которые приостановили работу в России и с помощью которых можно продавать товары и принимать платежи.

Торговые площадки Amazon, eBay, сервис приема платежей по всему миру Stripe и другие.

Минусы:

Юридические издержки

В США высокая конкуренция практически на всех рынках, и практика юридических атак на бизнес распространена повсеместно. Компания-конкурент будет стараться выдавить вас с рынка, присылая угрозы по любому поводу — например, если ваш логотип показался им похожим на их эмблему.

Без юридической поддержки от претензий отбиться не удастся, а услуги юриста в США стоят недешево (около $750 в час). При этом судиться здесь любят не только конкуренты, но и клиенты.

Многоступенчатые созвоны

Особенности коммуникации в США могут показаться утомительными. Все вопросы решаются по телефону, так что без продвинутого уровня разговорного английского не обойтись.

К тому же в ходе первого звонка при обращении в коммерческую структуру вы можете и не достигнуть своей цели — вместо этого у вас будут выяснять подробности вашего запроса, и только потом назначат второй созвон.

Посредники, навязывающие свои услуги

Нужно быть настойчивым, чтобы достичь успеха — это оборотная сторона развитого рынка.

В США нужно затратить больше усилий на привлечение клиента, буквально достать его. А как владелец бизнеса вы сразу становитесь объектом агрессивного маркетинга со стороны фирм, предлагающих вам свои услуги. Отбоя от предложений не будет, причем часто они маскируются под официальные письма, угрожая штрафами.

Налоговая система и бюрократия

Сложная система налогов и повсеместная бюрократия доставляют начинающим бизнесменам-иностранцам массу неудобств. Многие виды бизнеса в США требуют лицензирования. Лицензию необходимо получать для каждого штата отдельно, а дальше своевременно продлевать ее.

Пошаговая инструкция по открытию бизнеса в США

1. Выбор локации

В США важно физическое место ведения бизнеса, будь то офис, склад, производственная площадка или просто рабочее место где-нибудь на шезлонге у бассейна во Флориде.

В штате, в котором физически расположен ваш бизнес, вы должны платить налоги. При этом если руководство компании расположено в одном штате, а производство или склад — в другом, компания обязана предоставлять отчетность и платить налоги в обоих штатах.

В разных штатах условия открытия и ведения бизнеса отличаются, но заранее вычислять наиболее благоприятные варианты именно на этой основе смысла нет. Стоит определиться, где больше подходит уровень расходов на семью и есть потенциальные клиенты — там и регистрировать компанию.

При этом, по статистике, лучшие штаты для создания компании:

Делавэр,

Невада,

Вайоминг,

Аляска,

Южная Дакота.

Они предлагают правовую защиту и низкие затраты. Для регистрации своей компании я выбрал штат Вайоминг, поскольку там был наименьший срок получения документов.

К примеру, в Делавэре процесс занимает около трех недель, а Вайоминг выпускает документы за один день.

2. Выбор типа компании

Для регистрации компании в Соединенных Штатах Америки для нерезидентов доступны лишь два типа организаций:

LLC

Limited Liability Company (LLC) — аналог российского общества с ограниченной ответственностью. Эта форма удобна для совместной организации с учредителями небольшой компании.

В США такая компания имеет право как выпускать акции, так и не делать этого. Особенности налогообложения напрямую зависят от штата, поэтому стоит изучить, какие правила в разных локациях.

LLC не имеет права привлекать внешние инвестиции

При отсутствии прибыли на территории США суммы налогов будут низкими, так что деятельность на международном рынке будет выгодной.

С-Corp

Corporation C (C-Corp) — акционерная компания. Эта организационная форма подходит для среднего и крупного бизнеса или стартапов, которые планируют привлечь венчурный капитал.

В США, чтобы открыть такую компанию, нужно соблюсти требования по организационной структуре: наличие Совета директоров или ряда должностных лиц. Необходим выпуск всех видов акций:

простых, привилегированных, именных.

Важно, что C-Corp может вести бизнес за пределами США и привлекать внешние инвестиции. Для этой формы организации потребуется уплачивать налог на прибыль (21%) и НДФЛ на доходы акционеров.

C-Corp возможно открыть:

с дивидендами

Тогда образуемая в США прибыль остается здесь же, и акционерам (физическим лицам) выплачивают дивиденды.

без дивидендов

Изначально сформированная в штатах прибыль впоследствии переходит в другие юрисдикции. В таком случае компания не имеет существенной прибыли в США и не производит выплаты дивидендов — соответственно, акционеры не могут получить доход на территории США.

Мы выбрали юридическую форму C-Corp из-за низкой налоговой базы при применении легальной схемы, когда оборот компании формируется в США, но почти вся прибыль переходит в другие юрисдикции, и налоги платятся там.

Если мы рассматриваем случай, когда американская компания заключила договор с российским партнером, то лучше всего, если это будет ИП — тогда налоги составят 6% с оборота, если не будет наемных работников и, соответственно, НДФЛ.

Юрлицо в США получает от клиентов оплату услуг, из дохода она оплачивает необходимые для деятельности расходы — в нашем случае это лишь расходники для офиса, незначительная сумма. Основная часть дохода поступает в Россию по агентскому договору с ИП.

В результате американская компания платит налоги США с незначительной прибыли, а низкие налоги в России с основной части оборота платит компания-партнер. Суммарная налоговая нагрузка составляет около 10%.

3. Регистрация компании и получение номера EIN

Чтобы зарегистрировать компанию, нужно:

подготовить и подать пакет документов, соответствующих выбранному типу компании и требованиям определенного штата. оформить почтовый адрес в США и оплатить соответствующий регистрационный сбор. получить Certificate of Incorporation.

Это документ Госдепартамента США, фиксирующий юридическое название компании, ее адрес и число выпущенных акций или долей. В дальнейшем эта бумага станет основанием для оформления иных документов.

В частности, на базе Certificate of Incorporation оформляется EIN Notice — документ от Налоговой службы США, подтверждающий налоговую регистрацию и присвоение уникального номера. Без него в США не имеет права функционировать ни один бизнес. Этот номер будет необходим при открытии расчетного счета в местном банке и ведения налоговой отчетности.

Для дистанционного получения регистрации можно воспользоваться онлайн-сервисами:

4. Открытие бизнес-счета

В условиях санкций открыть счет в американском банке стало непросто. Чтобы сделать это дистанционно, можно воспользоваться сервисами:

Мы воспользовались сервисом Trynovel. Корпоративная дебетовая карта привязана к бизнес-счету нашей американской компании, и ею можно расплачиваться в любой точке мира.

Приложение дает сервис, аналогичный банковскому:

виртуальные и физические карты,

выставление счетов,

международные и внутренние переводы,

возврат наличных.

Входит в систему FDIC (страхования вкладов), предоставляет полные банковские реквизиты в долларах США и позволяет делать переводы через SWIFT. Требований к минимальному балансу нет. Банковская бизнес-карта может быть доставлена вам по почте, даже если вы находитесь за пределами США.

5. Получение лицензии и страховки

В США почти все виды бизнеса требуют получения лицензии. Чтобы уточнить, необходим ли вам этот этап, стоит обратиться в Управление по делам малого бизнеса США (SBA) и найти отраслевое агентство, ведающее делами вашей сферы деятельности.

Необходимо учесть, что в разных штатах могут быть разные требования. Лицензии могут быть трех уровней:

федеральная, штата, местная.

Получение бизнес-страховки в США — важный момент, который не стоит недооценивать. Закон обязывает многие виды бизнеса получить ее. Нарушение грозит штрафами и приостановкой деятельности, так что стоит уточнить, необходима ли страховка.

6. Локализация презентационных материалов для работы на рынке США

Американский рынок обладает большой емкостью — это его привлекательная сторона, но это же и создает трудности на входе. Поэтому важность исследования рынка на начальном этапе здесь в разы выше, чем в России.

Чтобы не слить все бюджеты на неработающую рекламу, стоит начать с анализа конкурентной среды и глубинных интервью с представителями целевой аудитории, чтобы понять, что и как им предлагать.

Нужно проанализировать:

Состояние рынка в целом, трендов на нем, чтобы не ошибиться с выбором сегмента

Положение конкурентов на рынке: их доля и ошибки в работе, чтобы избежать таких же промахов.

Провести Custdev — изучение потенциальных клиентов, которые совершали покупки аналогичного вашему продукту. Необходимо выяснить их мотивацию, которая не всегда очевидна, на что они обращают внимание при покупке, как могут оказаться на вашем лендинге.

Аудиторию для исследований можно собирать с помощью агентств или специальных сервисов, или же искать в группах в запрещенной соцсети и LinkedIn.

Следующий этап — проработка сайта.

Многие уже наступали на грабли «пока просто переведем на английский нашу российскую версию сайта, а там посмотрим» — так не работает.

Чтобы американец понял ваше предложение и захотел купить, необходимо привлечь к разработке и написанию текстов местного специалиста или хотя бы носителя. Аналогичное правило действует для рекламных материалов — упаковку УТП стоит разработать совместно с тем, кто знает особенности местного языка.

В США есть специфика в рекламе локальных компаний. Помимо классического SEO и PPC мы активно используем сервис Google My Business. Он помогает пользователям выбрать наиболее подходящее предложение среди десятков аналогичных, а владельцам бизнеса — привлечь целевую аудиторию. По данным исследования агентства Digital Dot, 64% потребителей пользуются им, чтобы найти нужную компанию.

Для получения клиентов мы используем рекламу с оплатой за клик в локальных сервисах подбора специалистов и премиум-рекламу в авторитетных каталогах.

На американском рынке мы решили работать под именем Stubbins Company, где Stubbins — просто фамилия на американский манер, так как Bragin созвучно английскому слову «to be bragging» (хвастаться). Чтобы работать под названием, которое отличается от того, что указано при регистрации, в США необходимо получить отдельное разрешение, которое называется DBA, Doing Business As (Ведение бизнеса как).

Расходы на открытие бизнеса в США

Общая сумма расходов на открытие бизнеса зависит от многих факторов.

Тип бизнеса

Например, открыть бизнес по доставке еды будет дороже, чем магазин одежды.

Так, вы можете начать мобильный детейлинг всего за $300, но вы, вероятно, должны ожидать, что ежегодные затраты приблизятся к $53 тыс., чтобы действительно вырасти. Это включает в себя:

лицензирование,

страховку,

транспортное средство,

обновление вашего веб-сайта,

ежемесячные расходы на маркетинг ($2 тыс).

Возможно, вы сможете запустить фургон с едой всего за $10 тыс., но я ожидаю, что для начала придется потратить больше, например, $20 тыс. Вероятно, понадобится около $156 тыс., чтобы прожить первый год, и около $670 тыс., чтобы прожить первые пять лет.

Локация бизнеса

Америка очень большая: в Нью-Йорке открыть компанию будет дороже, чем в сельской местности Айовы.

Структура компании

LLC — более бюджетный вариант, чем C-Corp.

Еще понадобится оплатить регистрацию и верификацию в платежных системах и маркетплейсах, если они вам нужны.

Выводы

Выбирая локацию, ориентируйтесь на уровень жизни в штате и наличие ваших потенциальных клиентов. Налоги платить придется в каждом из штатов присутствия, даже если там сидит один работник с ноутбуком. Две юридические формы, применяемые в США, подходят иностранным компаниям — LLC и C-Corp. LLC имеет более простую организационную структуру, она удобна для небольшой фирмы без привлечения инвестиций, а C-Corp подходит средним и крупным компаниям и стартапам, которые собираются привлекать внешний капитал. До начала деятельности необходимо оформить регистрацию и получить номер EIN от налоговой службы. Россиянам проще всего оформить бизнес-счет в США с помощью онлайн-сервисов, которые выпускают электронные и физические карты и предоставляют все банковские услуги. В США многие виды бизнеса требуют обязательного лицензирования и оформления страховки. Стоит учесть, что оформление лицензии может занять значительное время. Например, для компании, занимающейся напольными покрытиями в Калифорнии время получения лицензии составляет около трех месяцев. Локализуя промо-материалы, следует изучить местный менталитет и ориентироваться на него. Лучше всего привлечь к разработке специалистов, для которых американский английский — родной язык. Сайт должен быть простым и быстрым, при этом вызывать доверие у аудитории. В продвижении небольших сервисных компаний играют большую роль локальные сервисы, такие как Google My business и сайты по подбору специалистов.

