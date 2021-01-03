Мафия PayPal: технологические компании, которые известны каждому

Мафия PayPal — первые сотрудники компании, которые впоследствии создали более десятка крупных технологических стартапов. Без PayPal не было бы ни YouTube, ни LinkedIn, ни SpaceX. Первые сотрудники PayPal стали венчурными капиталистами, основателями технологических компаний, а один из них — послом США. Вспоминаем крупнейшие проекты мафии PayPal.

Сама платежная компания PayPal (первоначально — Confinity) была создана в 1998 году Питером Тилем, Максом Левчиным и Люком Носеком. Со временем она превратилась в гиганта Кремниевой долины. В 2002 году ее приобрел eBay. Сделка стоимостью в $1,5 млрд изменила историю Кремниевой долины и помогла карьерному развитию некоторых из самых известных людей в отрасли.

Palantir

На сегодняшний день это последняя из компаний, созданных выходцами из PayPal. В октябре 2020 года ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Среди основателей Palantir был Питер Тиль, соучредитель PayPal.

Год основания: 2003

Деятельность: Palantir создает программное обеспечение для управления данными и их анализа. Оно помогает другим компаниям и таким ведомствам, как правоохранительные органы, находить закономерности в больших массивах данных.

Связь с PayPal: Тиль основал Palantir после того, как PayPal был продан eBay. Идея создания компании появилось благодаря опыту Тиля, полученному из-за мошенничества с кредитными картами в PayPal.

Джо Лонсдейл, который работал финансовым стажером в PayPal во время учебы в колледже Стэнфордского университета, также является соучредителем Palantir.

Affirm

Основана Максом Левчиным, соучредителем платежной системы PayPal.

Год основания: 2013



Деятельность: Affirm предлагает клиентам мгновенные кредитные линии для покупок в интернете, позволяя им приобрести продукт и постепенно расплачиваться за него. В прошлом месяце компания привлекла $500 млн в ходе раунда серии G.

Связь с PayPal: Affirm — проект Макса Левчина, одного из первых основателей PayPal. Компания вышла из HVF, стартап-инкубатора Левчина. Сам он занял пост CEO в 2014 году.

Левчин основал компанию вместе с командой, в которую входил Натан Геттингс, который также был соучредителем Palantir.

Glow

Компания также вышла из стартап-инкубатора Левчина.

Год основания: 2013

Деятельность: Glow разрабатывает приложения, которые используют дата-сайенс для отслеживания менструации, овуляции, фертильности и беременности.

Связь с PayPal: Glow также был создан в рамках стартап-инкубатора Левчина. Сейчас он — исполнительный председатель компании.

YouTube

Основатели YouTube работали вместе в PayPal.

Год основания: 2005

Деятельность: YouTube — это платформа для размещения и обмена видео. Проект был продан Google в ноябре 2006 года.

Связь с PayPal: Основатели Стив Чен, Чад Харли и Джавид Карим работали в PayPal вскоре после запуска.

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В начале 2020 года ранний инвестор YouTube Рулоф Бота рассказал: когда PayPal продали eBay за $1,5 млрд, это вызвало «здоровую конкуренцию» среди бывших сотрудников, которые развивали свои проекты. Когда пришло время продавать YouTube, команда намеренно выбрала цену в $1,65 млрд — на 10% больше, чем заплатил eBay.

SpaceX

Илон Маск основал SpaceX после работы в PayPal.

Год основания: 2002

Деятельность: Цель SpaceX, сокращенно от Space Exploration Technologies, состоит в том, чтобы сделать космические полеты дешевле и в конечном итоге колонизировать Марс.

Связь с PayPal: В 1999 году Маск запустил онлайн-банкинг под названием X.com. Эта компания слилась с принадлежавшей Тилю Confinity в 2000 году, а затем стала PayPal в 2001 году. Маск недолго пробыл CEO PayPal, прежде чем его сменил Тиль. Но когда PayPal был продан, Маск получил от сделки $165 млн, которые он использовал для создания SpaceX.

Tesla

Маск был одним из первых инвесторов и соучредителем Tesla.

Год основания: 2003

Деятельность: Tesla производит электромобили, аккумуляторы и солнечные батареи.

Связь с PayPal: Маск был ранним инвестором и соучредителем Tesla. Он стал CEO в 2008 году.

The Boring Company

Маск запустил The Boring Company из-за того, что его раздражало движение в Лос-Анджелесе.

Год основания: 2016

Деятельность: The Boring Company строит подземные туннели, чтобы разместить в них высокоскоростные транзитные системы и сократить трафик в городах.

Связь с PayPal: Маск подготовил проектный документ по The Boring Company в 2013 году и запустил ее три года спустя.

OpenAI и Neuralink

Маск также создал OpenAI и Neuralink.

Год основания: 2015 и 2016 соответственно

Деятельность: OpenAI — это исследовательская лаборатория ИИ, а задача Neuralink — создать компьютеры, которые можно имплантировать в мозг людей.

Связь с PayPal: Маск основал обе компании, чтобы бороться с тем, что он считает опасностями искусственного интеллекта.

LinkedIn

LinkedIn был основан одним из первых руководителей PayPal Ридом Хоффманом.

Год основания: 2002

Деятельность: LinkedIn — это социальная сеть для профессионалов.

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Связь с PayPal: Хоффман был исполнительным вице-президентом PayPal в первые дни ее существования. Он основал LinkedIn и сначала был CEO компании, а затем стал ее исполнительным председателем.

Yelp

Yelp основали два сотрудника PayPal, Джереми Стоппельман и Рассел Симмонс.

Год основания: 2004

Деятельность: Yelp — это платформа для размещения отзывов и рекомендаций о локальном бизнесе.

Связь с PayPal: Стоппельман и Симмонс познакомились во время работы в PayPal в начале 2000-х годов. Стоппельман пришел из X.com и был назначен вице-президентом по технологиям, а Симмонс был инженером. Левчин обеспечил первоначальные инвестиции в компанию.

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