Экзоскелет для курьеров и дрон для МЧС: как конкурировать с западным промышленным дизайном в России

Основатель конструкторского бюро Man & Technologies Михаил Крапивной рассказывает о том, как российский промдизайн конкурирует с западными проектами, об актуальном состоянии отрасли в нашей стране и о перспективах масштабирования госзаказов.

В 2018 году американские Бюро экономики и Национальный фонд искусств подсчитали, что сфера искусств, в которую входит и дизайн, приносит экономике США $763,6 млрд. Непосредственный вклад в ВВП дизайнерских услуг, по данным на 2015 год, составил $19,5 млрд.

В Германии, по данным за 2017–2018 годы, культурные и креативные производства приносили экономике 102,4 млн евро добавленной стоимости, из которых 10,7 млн приносил дизайн. А в Великобритании в 2016 году работало более 78 тысяч дизайнерских фирм и экономика дизайна принесла государству 85,2 млрд фунтов стерлингов валовой добавленной стоимости, что эквивалентно 7% от всей ВДС страны.

Показатели России на этом фоне гораздо скромнее. По данным Национального института дизайна РФ, в 2020 году на рынке дизайна в России насчитывается около 13,5 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. 37,3% из них имеют выручку до 1 млн рублей в год, еще 40% — от 1 до 10 млн рублей. Их совокупная выручка оценивается в 197,2 млрд рублей в год.

Чтобы сравняться с рынками США и ЕС, число компаний в России должно вырасти в разы.

Если говорить конкретно о промышленном дизайне, то, по данным Минпромторга РФ, в 2020 году емкость этого рынка вместе с инжинирингом составляет 900 млрд рублей (около $11,9 млрд по текущему курсу) при потенциальной емкости в 1,2 трлн рублей в год.



Зачем в России нужен промышленный дизайн

У предметов с промышленным дизайном есть конкурентное преимущество — такие продукты заточены под конкретную боль потребителя, их востребованность обеспечена, а прибыль от инвестиции в них можно считать гарантированной.

Отечественные госзаказчики обратили внимание на промдизайн лишь в последние пару лет, но это сделало отрасль привлекательной для инвесторов и предпринимателей, а объем заказов за последние годы вырос вдвое.

Так, еще пару лет назад количество заказов на разработку прототипов в нашей компании достигало максимум 10 проектов от частного бизнеса в год, а в 2020 мы уже выпускаем от трех прототипов в месяц в рамках госзаказов.



Почему заказчики все меньше уходят к западному исполнителю

Главная проблема западного промышленного дизайна в условиях российского рынка — тот самый пресловутый менталитет. Их понимание функциональных вещей — другое.

Помню случай, когда российский клиент, заказавший итальянцам кабину для дорожной спецтехники, получил очень красивый объект, но там не было ни места для плитки, чтобы разогреть обед, ни крючка для телогрейки. В европейских реалиях в обед до придорожного кафе всегда можно дойти пешком, а зимы не бывает. В итоге заказ был передан российскому исполнителю.

Если понимать наши реалии, но при этом работать по современным методикам, качественно анализируя ситуацию и не затягивая процесс проектирования, то на стадии проекта мы будем сильнее.

Мы вывели три простых тренда, следуя которым промышленный дизайн имеет все шансы быть востребованным — и доказываем это на примере своей компании. Сегодня мы наблюдаем стабильный рост спроса на услуги проектирования. За девять месяцев 2020 года клиентский портфель только нашего КБ вырос на 120% в сравнении с 2019 годом. А каждый второй клиент сегодня запрашивает у нас помощь именно в промдизайне.



1. Ложка к обеду

COVID-19 показал весь потенциал отрасли e-commerce. Более того, он блестяще отыграл сценарий массового перехода потребителей в онлайн без какого-либо шанса вернуть покупателей в офлайн.

Вся логистика интернет-торговли зависит от человеческого фактора — работоспособности курьеров, которые доставляют позиции. По данным рекрутингового агентства Selecty, за время пандемии число вакансий специалистов по логистике и курьеров выросло на 400%. И сейчас такие сотрудники остаются востребованными.

Тенденция такова, что e-commerce может не только сохранить, но и увеличить объемы торговли через интернет в свете новой, ожидаемой, волны коронавируса — и нагрузки на курьеров лишь возрастут.

Именно эти факторы стали отправной точкой для разработки нами прототипа экзоскелета. Изначально мы создали его для логистических компаний России. Он представляет собой умный рюкзак, способный компенсировать физическую нагрузку и таким образом увеличивать выносливость человека.

Наши тесты показали, что экзоскелет способен помочь не только курьерам, но и строителям — для удержания массивных элементов конструкций, а еще он может быть полезен в энергетике и сфере ЖКХ.

По сути, мы сработали на боль и нагрузку крайне вовлеченной в период пандемии сферы. Сегодня мы можем кастомизировать экзоскелет, чтобы он был максимально эффективен для потребителя, и нам уже удалось собрать заказы на общую сумму в 5 млн рублей.

Учитывая прогнозы (конфиденциальное исследование консалтеров из большой четверки) о том, что инвестиции в автоматизацию складов будут расти медленнее других направлений логистики — примерно на 3-5% в год до 2025 года, — необходимость альтернативных решений высока и подобные разработки имеют все шансы на успех.



2. Постсоветский дизайн

Еще один тренд в промышленном дизайне связан с разработками советских времен. Речь про стоящие сегодня на балансе жизненно важных министерств и ведомств функциональные объекты, которые используются каждый день, но из-за своего технического отставания не могут эффективно справляться с поставленными задачами.

Одна из наших последних разработок — дрон — выполнена для профильного государственного заказчика.







Люди периодически падают в воду с катеров и паромов, а сильное течение не позволяет быстро вытащить их из воды с помощью спасательного круга. Проблема клиента заключалась в том, что специальные плавсредства (плавающие буи), которые использовались для спасения и стояли на балансе госорганизации, имели ряд конструктивных недоработок.

Проведенное нами исследование рынка показало, что требуется устройство, способное двигаться не только в режиме ручного управления в зоне фактической видимости, как планировалось изначально. Так, в районе пляжей течение может унести матрас с людьми на 2–3 километра, а эффективно управлять наводным дроном с суши на такой дистанции невозможно. Поэтому мы начали проработку системы видеосвязи.

В дальнейшем мы планируем создать нейросеть, которая обучит спасательные дроны распознавать объекты над и под поверхностью воды. Они будут в постоянном режиме мониторить водное пространство и моментально различать отдыхающих и человека, который просит о помощи, рефлекторно размахивая руками и пытаясь всплыть.







В итоге наш дрон поступил на баланс заказчика в дальнейшем планируется использовать устройство не только для спасения людей, но и для нужд военных и пограничных служб.



3. Промышленный дизайн = интуитивные решения

Третий тренд в промдизайне — его способность сделать самую сложную в использовании вещь или услугу простой для пользования.

Созданный нами VR-шлем Odin предназначен для ВДВ РФ. Шлем стал частью тренажера, на котором военнослужащие и курсанты отрабатывают десантирование в зоны боевых действий — контролируют стропы парашюта, управляют положением своего тела в момент полета и куполом после его раскрытия.







Специальные крепежи и сидение имитируют рюкзак с парашютом, вентиляторы по бокам, создают ощущение сопротивления воздуха и свободного падения. Встроенная в шлем система отслеживания взгляда (eye-tracker) отслеживает скорость движения зрачка и ускоряет смену картинки, чтобы тренировать скорость реакций испытуемого.

Высокая реалистичность позволяет максимально точно визуализировать процесс прыжка, таким образом Odin помогает оптимизировать процесс онлайн-образования и делать его доступным для любых задач.



Как работать на местном рынке

Промышленный дизайн, как процесс креативной разработки, релевантный для массового производства и больших тиражей, всегда основан на интересах целевой аудитории и производственных возможностях. Для производителя качественный промышленный дизайн представляет конкурентное преимущество, которое позволяет компенсировать возможные технические недостатки и повысить лояльность пользователя.

Основные задачи промдизайна:

формирование коммерческого успеха пользовательских продуктов;

рост продаж;

сокращение издержек и расширение ассортимента;

сохранение конкурентоспособности.

Для некоторых из наших клиентов приоритетом является вопрос продаж, для других — проблема сокращения издержек, некоторые с нашей помощью решают комплексные задачи.

В России нашими заказчиками становятся либо компании, которые выходят на мировой рынок, где без «умного» дизайна провал практически гарантирован, либо те, кто стремится получить госзаказ и готов доказать конкурентное преимущество своего продукта.

Это две взаимоисключающие задачи. Первые создают продукт, который привлечет конечного пользователя. Вторые стремятся угодить тому, кто принимает решение. Не рыночная задача, тупиковая для дизайнера, но в наших реалиях — задача частая.

Есть еще задача — дизайн для внутреннего рынка. По идее она должна быть самой массовой, но из-за установки «у нас нет денег на баловство» наши производители не очень активны в этом направлении. Однако тут — самый большой потенциал роста.

В приоритете сейчас все, что связано с «умным городом» (автоматизация транспорта и дорожной инфраструктуры, зарядные станции для электрокаров, «умные» остановки с солнечными батареями), автоматизация в сфере сельского хозяйства, медицина и транспорт. Очевидно, что будут востребованы, например, дроны-доставщики и другие новые виды движущихся устройств для облегчения или автоматизации рутинных задач.

Фото на обложке: Unconventional/Shutterstock

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