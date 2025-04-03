Разблокировки не будет: что значит запрет рекламы в Instagram*

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, запрещающий размещение рекламы на ресурсах компании Meta* — Instagram* и Facebook*, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен: X (бывший Twitter) и Viber.

Закон применяется к любой рекламе, которая распространяется на российскую аудиторию, вне зависимости от того, в какой зоне находится домен, где расположен сервер и прочих факторов. Ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и рекламораспространители (блогеры, которые размещают рекламу). Это решение оказывает сильное воздействие на рынок и требует стратегического переосмысления медиастратегии как со стороны бизнеса, так и со стороны блогеров.

Власть прямо говорит рынку — планов на разблокировку нет и прежняя рекламная экосистема более невозможна. Правила игры окончательно изменились.

Кто пострадает сильнее

Наиболее жестче этот запрет ударит по тем, кто продолжал использовать Instagram* как рабочий инструмент после блокировки.

Блогеры теряют основную платформу монетизации: по данным LiveDune, к 2024 году вовлечённость в Instagram* снизилась более чем вдвое по сравнению с доблокировочными показателями. Однако значительная часть нативной рекламы по-прежнему проходила именно через эту площадку. Микроинфлюенсеры, особенно из регионов, теряют ощутимую часть своего дохода.

Малый бизнес — в первую очередь сферы fashion, бьюти, фуд-проекты и локальные бренды. Для них Instagram* оставался не только маркетинговым каналом, но и полноценной торговой площадкой, где реклама, витрина и коммуникация с покупателем происходили в едином пространстве.

Многие предприниматели до сих пор не выстроили альтернативную систему продаж.

Digital-агентствам и SMM-специалистам — специалисты, ориентированные на эту площадку, оказываются перед необходимостью переквалификации, требуется перестройка медиа-стратегии и экстренный аудит всех медиапланов. Спрос на их услуги может снизиться, если они не предложат заказчику эффективную миграцию на новые платформы.

Средний и крупный бизнес уже успел распределить бюджеты по другим каналам, однако даже у них могут быть сложности с охватами и узнаваемостью при потере одной из ключевых для них площадок.