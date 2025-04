Разблокировки не будет: что значит запрет рекламы в Instagram*

VK сегодня — это зрелая платформа с развитой рекламной инфраструктурой: здесь доступны таргетинг, ретаргетинг, автоматизация, Look-alike аудитории, CPA-форматы и другие инструменты performance-маркетинга. По данным за 2024 год, в экосистеме активно работают 22,4 млн авторов, создающих около 378 млн публикаций в месяц. Кроме того, VK предлагает широкий набор форматов для продвижения — от клипов и стримов до мини-приложений и брендированных сообществ.

Бренды, которые успешно продвигаются в соцсети, делают ставку на контент, созданный с учетом алгоритмов и интересов аудитории: короткие видео, мемы, полезные подборки. В 2025 году VK особенно подходит для брендов с визуальным продуктом, локальных сообществ и бизнесов, работающих с массовым рынком.

«Дзен». Это не альтернатива Instagram*, а отдельная экосистема со своей логикой. Это платформа для осмысленного контента. В 2024 году ежедневная аудитория сервиса выросла до 30 млн человек, а суммарное время, проведенное пользователями на платформе, превысило 5 млрд часов. Там наиболее востребованы экспертные статьи, инструкции, обзоры, сторителлинг.

OK — еще одна зрелая социальная платформа с рекламным функционалом. Платформа активно используется для продвижения в регионах и среди аудитории 35+, которая демонстрирует высокую вовлеченность и лояльность.

Согласно информации, на 2024 год ежемесячная аудитория превышает 40 млн пользователей, а платформа стабильно удерживает позиции в топ-5 по объему пользовательского времени в Рунете. По данным исследования Brand Analytics за осень 2024 года, соцсеть традиционно занимают вторую позицию по объему контента и четвертую по авторам.

OK предлагают широкий спектр рекламных форматов: карусели, нативные посты, видеореклама, баннеры и интеграции в группы. Также развиваются форматы с вовлечением — опросы, подарки, прямые трансляции.

Несмотря на менее прогрессивный имидж, OK остаются эффективной площадкой для продвижения товаров повседневного спроса, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), DIY (Do It Yourself), образования и проектов для старшей аудитории. Особенно хорошо здесь работают бренды, которые умеют строить теплую, комьюнити-ориентированную воронку.