Еще не поздно: как правильно инвестировать в 2022 году

Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор, рассказывает, как же сбалансировать риски и приемлемую для ваших целей доходность.

Люди сохраняют деньги разными способами: открывая депозит, вкладываясь в драгоценные металлы, в долговые бумаги, но также в акции и другие инструменты с большей доходностью, но и большими рисками.

В последние пару лет слова «инвестиции» и «накопления» стали часто встречаться не только в изданиях, но и в повседневной жизни. Но часто их не связывают между собой, а порой и вообще считают взаимоисключающими, видимо, ассоциируя инвестирование с трейдингом.

Экономическая обстановка в мире застравляет задуматься о том, как лучше всего накопить на достойную в будущем.

Разгоняющаяся инфляция в очередной раз доказала, что депозиты — не самый лучший инструмент для долгосрочных сбережений. А вот инвестирование для этого вполне подходит.

Возникает вопрос: не поздно ли инвестировать в 2022 году? Нет, не поздно, если речь идет о больших сроках.. И чем раньше начать, тем лучше: если даже в 2022 году нас ждет коррекция, это не существенно отразится на долгосрочных результатах.

Поставьте перед собой реалистичную цель

Для осознанного инвестирования важно определить инвестиционную цель, понять, зачем вы сохраняете средства: создаете капитал для оплаты обучения детям, формируете пенсионный капитал или вам просто нужен источник пассивного дохода?

После этого необходимо четко сформулировать критерии успеха: сколько нужно накопить и за какой срок.

При определении желаемой суммы нужно учитывать, что стоимость товаров и услуг в будущем, скорее всего, будет выше чем сейчас из-за инфляции.

То есть, если через 20 лет вы хотите получать пассивный доход в размере 100 тыс. рублей, принимайте во внимание, что покупательская способность этой суммы сейчас и через 20 лет может отличаться в разы.

Обеспечить себе эту сумму математически вы сможете, но вот желаемый уровень жизни — нет.

Реальные и нереальные доходности

Когда цель будет сформулирована, можно начинать считать.

Начните с определения суммы, которую вы готовы откладывать каждый месяц, и посчитайте, сколько получится в год.

Потом сделайте простенькую табличку, например, в Excel, где учтите доходность этих сумм в размере текущей доходности по депозитам (но мы не будем учитывать, что она, к тому же, может меняться со временем):

Сумма, инвестируемая ежегодно Сумма накопительным итогом Процентный доход 120 000 ₽ 120 000 ₽ 9 600 ₽ 120 000 ₽ 249 600 ₽ 19 968 ₽ 120 000 ₽ 389 568 ₽ 31 165 ₽ 120 000 ₽ 540 733 ₽ 43 259 ₽ 120 000 ₽ 703 992 ₽ 56 319 ₽ 120 000 ₽ 880 311 ₽ 70 425 ₽ 120 000 ₽ 1 070 736 ₽ 85 659 ₽ 120 000 ₽ 1 276 395 ₽ 102 112 ₽ 120 000 ₽ 1 498 507 ₽ 119 881 ₽ 120 000 ₽ 1 738 387 ₽ 139 071 ₽ 120 000 ₽ 1 997 458 ₽ 159 797 ₽ 120 000 ₽ 2 277 255 ₽ 182 180 ₽ 120 000 ₽ 2 579 436 ₽ 206 355 ₽ 120 000 ₽ 2 905 790 ₽ 232 463 ₽ 120 000 ₽ 3 258 254 ₽ 260 660 ₽ 1 800 000 ₽ 3 518 914 ₽

Вот упрощенный пример расчета на 15 лет, если откладывать по 10 тысяч в месяц (120 тысяч в год) при ставке депозита 8% годовых.

Сумма взносов составит 1,8 млн. рублей, но с учетом процентов на счету останется 3,5 млн. рублей. Немало, но и не так уж много, особенно если учесть инфляцию.

Если сумма не устраивает, есть два пути: увеличивать сумму, откладываемую ежемесячно, или инвестировать в инструменты с большей доходностью (корпоративные облигации, биржевые фонды, акции и другие).

Часто на этих размышлениях человека неожиданно может прервать какой-нибудь инвест-гуру, обещающий помочь инвестировать с доходностью 30% годовых. Подсчеты, конечно, будут совсем иные:

Сумма, инвестируемая ежегодно Сумма накопительным итогом Процентный доход 120 000 ₽ 120 000 ₽ 36 000 ₽ 120 000 ₽ 276 000 ₽ 82 800 ₽ 120 000 ₽ 478 800 ₽ 143 640 ₽ 120 000 ₽ 742 440 ₽ 222 732 ₽ 120 000 ₽ 1 085 172 ₽ 325 552 ₽ 120 000 ₽ 1 530 724 ₽ 459 217 ₽ 120 000 ₽ 2 109 941 ₽ 632 982 ₽ 120 000 ₽ 2 862 923 ₽ 858 877 ₽ 120 000 ₽ 3 841 800 ₽ 1 152 540 ₽ 120 000 ₽ 5 114 340 ₽ 1 534 302 ₽ 120 000 ₽ 6 768 642 ₽ 2 030 592 ₽ 120 000 ₽ 8 919 234 ₽ 2 675 770 ₽ 120 000 ₽ 11 715 004 ₽ 3 514 501 ₽ 120 000 ₽ 15 349 506 ₽ 4 604 852 ₽ 120 000 ₽ 20 074 357 ₽ 6 022 307 ₽ 1 800 000 ₽ 26 096 664 ₽

Заманчиво, но не стоит радоваться прежде времени.

Бесплатный сыр и мышеловка

Чем выше доходность, тем выше риски. За последний год рынки выросли на 30-50%, и многие почувствовали себя успешными инвесторами, но не стоит ожидать, что такие показатели сохранятся в перспективе.

Портфель миллиардера и мастера инвестиций Уоррена Баффетта на горизонте 20-25 лет показывает доходность чуть выше 11% годовых.

Все-таки нужно понимать, что большая доходность не является гарантированной, и при более рискованной инвестиционной стратегии можно потерять деньги.

Поэтому перед инвестированием лучше всего сопоставить свои ожидания с готовностью принимать возможные потери.

Про «бумажные» прибыли и убытки

Колебания стоимости активов, отображаемые в брокерском приложении — не реальные убытки (то же самое относится и к росту стоимости бумаг).

Финансовый результат фиксируется только в момент закрытия позиции. В остальных случаях это просто информация о том, сколько вы возможно заработали бы или потеряли, если закрыли позиции в данный момент.

Большинство непрофессиональных инвесторов не выходят из активов на пике их стоимости, а фиксируют результат или в процессе роста цены, или уже после прохождения пика: в человеке часто в противостояние вступают осторожность и желание заработать.

Какие же главные принципы успешного накопления?

корректное определение финансовой цели;

дисциплинированность для регулярного инвестирования;

осознанность в выборе инструментов инвестирования и в оценке не только потенциальной доходности, но и сопутствующих рисков;

диверсификация вложений (идеально иметь и отраслевую, и географическую диверсификацию портфеля);

не поддаваться паническим настроениям или эйфории: лучше недозаработать сейчас, но в итоге достигнуть своих окончательных целей;

критическое мышление важнее кредитного плеча.