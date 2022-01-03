Еще не поздно: как правильно инвестировать в 2022 году

В последние пару лет слова «инвестиции» и «накопления» стали часто встречаться не только в изданиях, но и в повседневной жизни. Но часто их не связывают между собой, а порой и вообще считают взаимоисключающими, видимо, ассоциируя инвестирование с трейдингом.
Люди сохраняют деньги разными способами: открывая депозит, вкладываясь в драгоценные металлы, в долговые бумаги, но также в акции и другие инструменты с большей доходностью, но и большими рисками.
Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор, рассказывает, как же сбалансировать риски и приемлемую для ваших целей доходность.
Экономическая обстановка в мире застравляет задуматься о том, как лучше всего накопить на достойную в будущем.
Разгоняющаяся инфляция в очередной раз доказала, что депозиты — не самый лучший инструмент для долгосрочных сбережений. А вот инвестирование для этого вполне подходит.
Возникает вопрос: не поздно ли инвестировать в 2022 году? Нет, не поздно, если речь идет о больших сроках.. И чем раньше начать, тем лучше: если даже в 2022 году нас ждет коррекция, это не существенно отразится на долгосрочных результатах.
Поставьте перед собой реалистичную цель
Для осознанного инвестирования важно определить инвестиционную цель, понять, зачем вы сохраняете средства: создаете капитал для оплаты обучения детям, формируете пенсионный капитал или вам просто нужен источник пассивного дохода?
После этого необходимо четко сформулировать критерии успеха: сколько нужно накопить и за какой срок.
При определении желаемой суммы нужно учитывать, что стоимость товаров и услуг в будущем, скорее всего, будет выше чем сейчас из-за инфляции.
То есть, если через 20 лет вы хотите получать пассивный доход в размере 100 тыс. рублей, принимайте во внимание, что покупательская способность этой суммы сейчас и через 20 лет может отличаться в разы.
Обеспечить себе эту сумму математически вы сможете, но вот желаемый уровень жизни — нет.
Реальные и нереальные доходности
Когда цель будет сформулирована, можно начинать считать.
Начните с определения суммы, которую вы готовы откладывать каждый месяц, и посчитайте, сколько получится в год.
Потом сделайте простенькую табличку, например, в Excel, где учтите доходность этих сумм в размере текущей доходности по депозитам (но мы не будем учитывать, что она, к тому же, может меняться со временем):
|Сумма, инвестируемая ежегодно
|Сумма накопительным итогом
|Процентный доход
|120 000 ₽
|120 000 ₽
|9 600 ₽
|120 000 ₽
|249 600 ₽
|19 968 ₽
|120 000 ₽
|389 568 ₽
|31 165 ₽
|120 000 ₽
|540 733 ₽
|43 259 ₽
|120 000 ₽
|703 992 ₽
|56 319 ₽
|120 000 ₽
|880 311 ₽
|70 425 ₽
|120 000 ₽
|1 070 736 ₽
|85 659 ₽
|120 000 ₽
|1 276 395 ₽
|102 112 ₽
|120 000 ₽
|1 498 507 ₽
|119 881 ₽
|120 000 ₽
|1 738 387 ₽
|139 071 ₽
|120 000 ₽
|1 997 458 ₽
|159 797 ₽
|120 000 ₽
|2 277 255 ₽
|182 180 ₽
|120 000 ₽
|2 579 436 ₽
|206 355 ₽
|120 000 ₽
|2 905 790 ₽
|232 463 ₽
|120 000 ₽
|3 258 254 ₽
|260 660 ₽
|1 800 000 ₽
|3 518 914 ₽
Вот упрощенный пример расчета на 15 лет, если откладывать по 10 тысяч в месяц (120 тысяч в год) при ставке депозита 8% годовых.
Сумма взносов составит 1,8 млн. рублей, но с учетом процентов на счету останется 3,5 млн. рублей. Немало, но и не так уж много, особенно если учесть инфляцию.
Если сумма не устраивает, есть два пути: увеличивать сумму, откладываемую ежемесячно, или инвестировать в инструменты с большей доходностью (корпоративные облигации, биржевые фонды, акции и другие).
Часто на этих размышлениях человека неожиданно может прервать какой-нибудь инвест-гуру, обещающий помочь инвестировать с доходностью 30% годовых. Подсчеты, конечно, будут совсем иные:
|Сумма, инвестируемая ежегодно
|Сумма накопительным итогом
|Процентный доход
|120 000 ₽
|120 000 ₽
|36 000 ₽
|120 000 ₽
|276 000 ₽
|82 800 ₽
|120 000 ₽
|478 800 ₽
|143 640 ₽
|120 000 ₽
|742 440 ₽
|222 732 ₽
|120 000 ₽
|1 085 172 ₽
|325 552 ₽
|120 000 ₽
|1 530 724 ₽
|459 217 ₽
|120 000 ₽
|2 109 941 ₽
|632 982 ₽
|120 000 ₽
|2 862 923 ₽
|858 877 ₽
|120 000 ₽
|3 841 800 ₽
|1 152 540 ₽
|120 000 ₽
|5 114 340 ₽
|1 534 302 ₽
|120 000 ₽
|6 768 642 ₽
|2 030 592 ₽
|120 000 ₽
|8 919 234 ₽
|2 675 770 ₽
|120 000 ₽
|11 715 004 ₽
|3 514 501 ₽
|120 000 ₽
|15 349 506 ₽
|4 604 852 ₽
|120 000 ₽
|20 074 357 ₽
|6 022 307 ₽
|1 800 000 ₽
|26 096 664 ₽
Заманчиво, но не стоит радоваться прежде времени.
Бесплатный сыр и мышеловка
Чем выше доходность, тем выше риски. За последний год рынки выросли на 30-50%, и многие почувствовали себя успешными инвесторами, но не стоит ожидать, что такие показатели сохранятся в перспективе.
Портфель миллиардера и мастера инвестиций Уоррена Баффетта на горизонте 20-25 лет показывает доходность чуть выше 11% годовых.
Все-таки нужно понимать, что большая доходность не является гарантированной, и при более рискованной инвестиционной стратегии можно потерять деньги.
Поэтому перед инвестированием лучше всего сопоставить свои ожидания с готовностью принимать возможные потери.
Про «бумажные» прибыли и убытки
Колебания стоимости активов, отображаемые в брокерском приложении — не реальные убытки (то же самое относится и к росту стоимости бумаг).
Финансовый результат фиксируется только в момент закрытия позиции. В остальных случаях это просто информация о том, сколько вы возможно заработали бы или потеряли, если закрыли позиции в данный момент.
Большинство непрофессиональных инвесторов не выходят из активов на пике их стоимости, а фиксируют результат или в процессе роста цены, или уже после прохождения пика: в человеке часто в противостояние вступают осторожность и желание заработать.
Какие же главные принципы успешного накопления?
- корректное определение финансовой цели;
- дисциплинированность для регулярного инвестирования;
- осознанность в выборе инструментов инвестирования и в оценке не только потенциальной доходности, но и сопутствующих рисков;
- диверсификация вложений (идеально иметь и отраслевую, и географическую диверсификацию портфеля);
- не поддаваться паническим настроениям или эйфории: лучше недозаработать сейчас, но в итоге достигнуть своих окончательных целей;
- критическое мышление важнее кредитного плеча.
Фото на обложке: BirskNata /
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