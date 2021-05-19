Пришли работать в IT-компанию? Вот как проще адаптироваться

В большинстве источников можно найти информацию о том, как «войти в IT» с технической точки зрения. Но что делать, если до этого вы были заняты в другой сфере, и как быстро и плавно влиться в коллектив? Петр Лагутин, Head of HR Department минского офиса BP Mobile , поделился наблюдениями и рекомендациями для успешной адаптации в период испытательного срока в IT-компаниях.

Не переживайте слишком сильно

Смена работы – это большой стресс, и ваше волнение является нормальной реакцией. Помните, что вы прошли собеседование (возможно, даже несколько) и успешно справились с тестовым заданием.

В итоге компания выбрала вас как лучшего кандидата. Это значит, новые коллеги в вас верят. Если для вас это новая профессия, то компания учитывает этот момент. Наниматель готов к тому, что вам потребуется время для освоения процессов, приобретения соответствующих навыков и компетенций.

Фиксируйте новую информацию

Первые дни на новой работе сложные, в том числе и за счет большого количества информации, которую нужно усвоить. Физически запомнить все будет невозможно, поэтому фиксируйте ключевые моменты.

Например, где искать необходимую информацию и к кому из коллег обращаться по возникающим вопросам. Чаще всего новым сотрудникам высылают письмо с организационными деталями и ссылками, либо знакомят с внутренней wiki (прим. корпоративный портал).

Внимательно ознакомьтесь с предоставленными документами и отмечайте для себя, какую информацию и где можно найти, когда она вам понадобится.

Не бойтесь задавать вопросы

Задавать вопросы на новом месте – это нормально. Лучше уточнить, если есть сомнения или непонимание, и, тем самым, предупредить возможные ошибки. Как правило, коллеги настроены лояльно к новичку и готовы к тому, что вы будете к ним обращаться.

Проявление инициативы позволит быстрее вовлечься в проекты, узнать нюансы бизнес-процессов и настроится на одну волну с командой. На заметку: перед тем, как обратиться с вопросом, лучше проверить, можете ли вы узнать ответ самостоятельно (возможно, вы найдете ответ в приветственном письме или корпоративной wiki).

Общайтесь с коллегами

Наличие soft-skills в IT-индустрии зачастую является основополагающим фактором при принятии решения о дальнейшем сотрудничестве. Учитывайте это и старайтесь спокойно доносить мысли и пояснять контекст.

Будет полезно выйти на контакт со специалистами из других отделов и проектов (в этом вам тоже поможет HR-специалист по вашему запросу). Так вы получите более глубокое и четкое представление о деятельности компании и ее продуктах. Стоит отметить, что в условиях удаленки считается нормальным пригласить коллегу на небольшую онлайн-встречу и обсудить интересующие вас моменты.

Узнайте о корпоративной культуре

Для формирования представления о корпоративной культуре можно не только наблюдать за нормами поведения и общения в коллективе. Можно копнуть глубже. Обратитесь к HR-специалисту или команде с просьбой показать фото и видео отчеты с корпоративов, воркшопов, тренингов и других мероприятий.

Ознакомление с архивными материалами – это возможность проникнуться неформальной атмосферой компании и оценить, насколько она коррелирует с вашим видением и ценностями.

Еще одним информационным каналом являются мессенджеры компании. Почитайте общие чаты – так у вас сложится представление, чем жили сотрудники до вашего прихода. Благодаря знаниям о внутренней кухне у вас появится больше поводов для общения с коллегами.

Проясните ожидания

Обязательно проговорите ожидания от вашей работы на испытательном сроке, чтобы понимать, по каким критериям и KPI вас будут оценивать по его завершению. Вероятно, это уже было сделано на этапе собеседования. Но лучше еще раз синхронизироваться, чтобы вы и ваш наниматель одинаково видели ваши цели и задачи.

Если это новая для вас должность, не стесняйтесь уточнять детали и на какие цели бизнеса влияют ваши KPI. Так вам будет проще работать продуктивно и продемонстрировать необходимые результаты в конце испытательного срока.

Обратная связь

Обратная связь – неотъемлемый элемент взаимодействия руководителя и команды с новым сотрудником. Периодические встречи с руководством, на которых обсуждаются задачи и вносятся корректировки, позволят достичь взаимопонимания и избежать разрыва в представлении конечного результата.

Чтобы снизить стресс и воспринимать фидбек в позитивном ключе, проговорите с коллегами, в какой форме и стиле вам было бы комфортно получать комментарии. Не стоит забывать, что и сама компания нуждается в вашем мнении. Новый человек в компании – большая ценность, поскольку он смотрит на процессы свежим взглядом.

Если у вас появляются идеи по оптимизации, либо вы сталкиваетесь с трудностями или недостатком информации – помечайте это для себя. На встречах с руководителем или HR-специалистом расскажите про свои наблюдения и предложения. Это поможет улучшить процессы.

Развивайтесь

Компания старается обеспечить вас лучшими условиями для роста и развития. Но не следует забывать, что в этом процессе в первую очередь должна быть ваша заинтересованность.

Не ограничивайтесь теми знаниями, которые вы получаете от руководителя. Погружайтесь в процессы и специфику работы, прокачивайте hard skills самостоятельно (форумы, книги, порталы, вебинары и курсы). Можете спросить у руководителя или коллег, на развитие каких компетенций обратить внимание или что из полезных материалов изучить в свободное время.

Испытательный срок – это не вся адаптация

Прохождение испытательного срока не означает, что ваша адаптация закончена. Вполне нормально, если у вас и дальше будут возникать вопросы, и вы продолжите знакомиться с коллегами и узнавать новое.

Процесс адаптации может длиться до полугода. В некоторых случаях и больше – если у вас появится другой проект, другая роль на проекте, новая команда – ко всему нужно будет адаптироваться. Видимо, этот процесс может быть бесконечным :)

Пройденный испытательный срок – это только начало

После прохождения испытательного срока важно сохранить запал и энергию по отношению к работе. Впереди вас ждет множество вызовов и задач. Компания рассчитывает, что после периода испытательного срока вы продолжите расти и увеличивать свои показатели в работе и квалификацию.

Чек-лист для успешной адаптации в IT-компании:

Меньше волнения. Компания готова к тому, что новому сотруднику потребуется время, чтобы разобраться в текущих процесса и получить больше информации о продуктах. Записывайте информацию и держите ее под рукой. Вопросы помогут избежать ошибок. Не стесняйтесь обращаться к руководству и коллегам за дополнительной информацией. Наличие soft-skills – ключ к успешной и быстрой адаптации. Прокачивайте эти навыки. Изучите корпоративную культуру, чтобы быстрее влиться в коллектив. Синхронизируйте ожидания от вашей работы на испытательном сроке. Анализируйте обратную связь и учитывайте эту информацию в работе. Самостоятельное развитие необходимых навыков и компетенций поможет быстрее погрузиться в новую сферу. После испытательного срока вы будете продолжать задавать вопросы и знакомиться с коллегами. Это нормально. По завершению испытательного срока ваше профессиональное путешествие только начинается. Пристегните ремни и приготовьтесь взлетать!

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